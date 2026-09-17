Fiscalía precisa que son 10 alumnos del Liceo Naval los que están retenidos por presunto abuso sexual

Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro elevó de ocho a 10 el número de menores retenidos en el caso de presunta violación sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

El Ministerio Público confirmó la cifra a través de un comunicado difundido por las redes sociales de la institución, que corrige la información entregada en un primer momento que hablaba de ocho implicados.

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Todos los adolescentes se encuentran retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre. El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso que se recaben los testimonios de los 10 menores retenidos en flagrancia, además de otras diligencias urgentes orientadas a esclarecer lo sucedido.

Entre las medidas ordenadas por el Ministerio Público figura la toma de declaración de la víctima mediante cámara Gesell, un procedimiento utilizado para recabar testimonios de menores en casos de violencia sexual sin exponerlos a un contacto directo con los presuntos agresores.

Las familias exigen reforzar la seguridad dentro del plantel y plantean una reestructuración de las medidas internas de protección (Créditos: Canal N)

El caso

La denuncia señala que la agresión se produjo el 15 de septiembre dentro de un vehículo que trasladaba al equipo de futsal del colegio desde Surco hacia San Borja, tras la disputa de un campeonato interliceos. La víctima, estudiante de cuarto año de secundaria, habría sido agredida sexualmente por compañeros de un grado superior, quinto de secundaria, con la utilización de un objeto.

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La familia del menor presentó la denuncia esa misma noche en la comisaría de San Borja. Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional del Perú ingresaron al Liceo Naval Almirante Guise, institución administrada por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, e intervinieron a un grupo de estudiantes que todavía vestía el uniforme de educación física.

Liceo Naval se pronuncia

El Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado dirigido a los padres de familia en el que calificó lo ocurrido como un grave hecho de presunta agresión sexual y afirmó que colabora con las investigaciones dispuestas por las autoridades competentes. La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía para que se realicen todas las diligencias que correspondan de forma célere y exhaustiva, conforme al principio del interés superior del niño.

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Diez estudiantes del colegio Liceo Naval de San Borja fueron detenidos por la policía bajo la acusación de una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El incidente habría ocurrido dentro de un bus escolar y ya se encuentra en investigación | América TV

Padres de familia del estudiante afectado y de otros escolares del plantel convocaron un plantón en los exteriores de la institución educativa, ubicada en San Borja, en rechazo a lo sucedido.

Canales de ayuda

Perú cuenta con varios servicios gratuitos de atención para víctimas de violencia sexual. La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece orientación, consejería y soporte emocional las 24 horas, los 365 días del año, con atención en castellano, quechua y aimara. El Chat 100 brinda el mismo servicio a través de una plataforma virtual y permite reportes anónimos.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) ofrecen asesoría legal, contención psicológica y apoyo social de manera gratuita en 436 sedes a nivel nacional, de las cuales 186 funcionan dentro de comisarías las 24 horas. Ante una situación de peligro inmediato, se puede llamar a la Línea 105 de la Policía Nacional del Perú.

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Las denuncias pueden presentarse en cualquier comisaría, en un CEM, en la Fiscalía o en un juzgado de familia, sin necesidad de contar con pruebas previas, dado que se trata de un delito de acción pública. El Ministerio de Salud provee, además, un kit de emergencia para víctimas que acuden dentro de las 72 horas posteriores a la agresión, con anticoncepción de emergencia y profilaxis contra el VIH.