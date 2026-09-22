Perú

PCM conforma nuevos comités para elegir directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass

La renovación de los consejos directivos de los cuatro organismos reguladores ocurre mientras la OCDE advierte sobre presiones que pueden afectar su independencia

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La PCM activó concursos públicos para elegir integrantes de los consejos directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass.
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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) activó los concursos públicos para elegir nuevos integrantes de los consejos directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass. Para ello, conformó los comités que evaluarán a los postulantes, según la Resolución Ministerial N° 331-2026-PCM.

El procedimiento se rige por el Decreto Supremo N° 116-2023-PCM, norma que establece las reglas para seleccionar a los presidentes y directivos de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. Se trata de un proceso de trámite, pues las actuales encargaturas culminan en febrero de 2027.

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Nuevos directorios para Osiptel, Sunass, Osinergmin y Ositrán

Los comités estarán integrados por dos representantes permanentes de la PCM, uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro del sector relacionado con cada entidad. También contarán con miembros suplentes.

La abogada Lourdes Katushka Tapia Solari presidirá los cuatro grupos y tendrá voto dirimente. Enrique Martín Vásquez Chumbiauca será el segundo representante titular de la PCM en los procesos.

Luis Galarreta
El nuevo proceso para Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass se activó casi cuatro meses después de una convocatoria cuestionada.

En los concursos para Osiptel y Ositran, el representante sectorial será designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el Osinergmin, el delegado no permanente corresponderá al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). En el caso de la Sunass, participará un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

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La resolución no designa a los nuevos integrantes de los consejos ni precisa el número de plazas que serán sometidas a concurso. Solo formaliza la composición de los grupos que conducirán la evaluación y selección de los candidatos.

La norma se publica cuatro meses después de un proceso similar

La medida aparece casi cuatro meses después de la Resolución Ministerial N° 193-2026-PCM, emitida el 31 de mayo, que también conformó comités de selección para los cuatro organismos reguladores.

Ese proceso, durante el gobierno del expresidente José María Balcázar, generó cuestionamientos de ComexPerú y de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Las organizaciones pidieron que se deje sin efecto la resolución, al considerar que un gobierno de transición no debía avanzar con nombramientos cuyos efectos se extenderían durante cinco años.

Lourdes Katushka Tapia Solari presidirá los comités de concurso y tendrá voto dirimente en las evaluaciones.
Lourdes Katushka Tapia Solari presidirá los comités de concurso y tendrá voto dirimente en las evaluaciones.

La OCDE identifica riesgos para la independencia de los reguladores

El proceso ocurre después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera que Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass enfrentan presiones susceptibles de socavar su independencia.

El informe Política regulatoria en el Perú 2026 señala que los cuatro organismos tienen estructuras de gobernanza alineadas con los principios de la OCDE y aplican herramientas regulatorias con mayor desarrollo que otras entidades públicas.

Sin embargo, identifica iniciativas políticas que pueden afectar la independencia de los consejos directivos, en particular aquellas vinculadas con los mecanismos de nombramiento y destitución de sus integrantes.

Rafael Muente - Osiptel
El Tribunal del Servicio Civil anuló la destitución de Rafael Muente Schwarz y Osiptel informó su retorno seis días después.

Un antecedente reciente es el caso de Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo de Osiptel. Muente, reelegido en 2022 para un periodo de 5 años que debía concluir en febrero de 2027, fue suspendido y destituido por la PCM -bajo las gestiones de Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén- tras un procedimiento administrativo disciplinario.

El 14 de agosto de 2026, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil dejó sin efecto la destitución al considerar que la sanción era desproporcionada. Seis días después, Osiptel informó que el funcionario retomó sus funciones.

El documento también menciona presiones administrativas. Los organismos requieren autorizaciones de la PCM o del MEF para asuntos vinculados al presupuesto, el planeamiento institucional, la estructura organizativa y los viajes del personal.

En el caso de Sunass, la OCDE observó que la ampliación de sus funciones aumentó su dependencia de los recursos públicos. Esa situación, según el informe, puede poner en riesgo su independencia financiera en un contexto de consolidación fiscal.

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