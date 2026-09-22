Perú

¿Se viene nuevo distrito en el Callao? 95 mil chalacos decidirán si quieren ser parte de Pachacútec

Luego de que el gobierno validará la realización de la consulta popular, ya se está empadronando a los ciudadanos que participarán de este proceso en 2027

zona de pachacutec en el Callao
En julio de 2027 tendrá lugar la consulta popular para crear el distrito de Pachacútec en la Provincia Constitucional de Callao. - Crédito Andina/Reanto Pajuelo
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La Provincia Constitucional del Callao está cerca a tener un nuevo distrito, si así lo deciden sus ciudadanos. Como se recuerda, en 2025 el Poder Ejecutivo aprobó el área de consulta popular en el marco del proceso de creación del distrito de Pachacútec.

Ahora, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ya se encuentra empadronando a los ciudadanos del área delimitada para que el 25 de julio de 2027 puedan votar en la consulta popular y decidir si quieres ser parte del nuevo distrito en la jurisdicción del Callao.

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Si están de acuerdo, se trataría de una nuevo distrito que tendría a cerca de 95 mil personas, y estaría separado de los otros, y podría tener su propio alcalde.

RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)
RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Nuevo distrito de Pachacútec

Ya el personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil realiza el empadronamiento de ciudadanos residentes en el área de consulta de Pachacútec, en el Callao, como parte del proceso para la conformación del padrón electoral que se utilizará en la consulta popular para la creación del distrito de Pachacútec, del 25 de julio del 2027.

Así, este trabajo de campo, que se desarrollará hasta el 20 de noviembre, comprende una población de 95 mil 468 personas, y permitirá identificar y registrar a los ciudadanos que residen habitualmente en el área de consulta y que cumplen con los requisitos establecidos para participar en este proceso.

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¿Cómo se dará este proceso? Primero el Reniec desplegará personal de campo para realizar el empadronamiento casa por casa en las zonas comprendidas en el área de consulta. De igual manera, se instalarán puntos fijos en lugares estratégicos y de alta afluencia de público, con el propósito de facilitar el registro de los ciudadanos.

Pachacútec es conocido como zona del Callao, pero no como distrito aún. Y tiene a sus propios personajes destacados. Por ejemplo, Steven Valerio, un brillante estudiante de la Escuela de Talentos del Callao, hizo historia al ganar la medalla de oro en el prestigioso concurso internacional de matemáticas Copernicus celebrado en Singapur. - Crédito CAFED_Callao

Los ciudadanos deben saber que el personal de empadronamiento estará debidamente identificado y portará de manera visible su credencial oficial y el chaleco institucional.

Requisitos para participar en la consulta

Por otro lado, no todos los ciudadanos del Callao podrán participar en la consulta. Los que serán empadronados deberán presentar la documentación que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos:

  • Ciudadanos de 18 años o más
  • Que cumplan la mayoría de edad hasta el día de la consulta popular, el 25 de julio de 2027
  • Deben estar inscritos en el RUIPN
  • Deben contar con DNI
  • Deben tener registrado su su domicilio dentro del área de consulta, acreditando como mínimo dos años de residencia en el área de consulta, computados a la fecha de la convocatoria, que fue el 30 de abril de 2026.
General PNP Ricardo Espinoza detalla nuevas acciones contra la extorsión en el Callao. (Foto: Difusión)
Pachacútec seguirá siendo parte de la provincia del Callao, solo que busca ser su propio distrito. - Crédito Difusión

Asimismo, para facilitar el proceso de empadronamiento, el Reniec ha establecido 10 puntos fijos de atención en los distintos sectores de Pachacútec. Estos son:

  • El empadronamiento se realizará en la Institución Educativa Coprodeli San Juan Macías (secto 01)
  • En la agencia Reniec Pachacútec (sector 02)
  • En la Botica Vida Luz (sector 03)
  • Mercado Ayllu (sector 04)
  • Mercado Santa Isabel (sector 05)
  • Comisaría de Pachacútec (sector 06)
  • Comedor Popular Keiko Fujimori (sector 07)
  • Parque Monitor Huáscar (sector 08)
  • Mercado Unión (sector 09)
  • Local comunal Inca Pachacútec (sector 10).

“Estos puntos se encuentran ubicados en cruces y referencias conocidas de cada sector, con el objetivo de acercar el servicio a los ciudadanos que participarán en la consulta”, resalta el Reniec.

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