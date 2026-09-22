Perú

Adolescente de 17 años detenido por feminicidio en Huancayo: víctima estuvo con él y horas después fue hallada muerta

La víctima de 18 años fue hallada sin vida en un canal de riego. Las imágenes de seguridad y el testimonio de una amiga ayudaron a reconstruir sus últimas horas con vida.

Un adolescente de 17 años fue detenido en Huancayo como el principal sospechoso del feminicidio de su enamorada de 18 años. Cámaras de seguridad registraron a la pareja caminando junta horas antes de que el cuerpo de la joven fuera encontrado sin vida en un canal de regadío. | Latina
Guardar

Las últimas horas con vida de Julieta Javier Arias, de 18 años, quedaron registradas parcialmente por cámaras de seguridad de la zona de Miluchaca, en Sapallanga, provincia de Huancayo, región Junín. La joven había acudido a una fiesta por las festividades de la Virgen de Cocharcas y, de acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, salió del lugar acompañada por un adolescente de 17 años.

Horas después, el cuerpo sin vida de Julieta fue encontrado en un canal de riego del barrio La Libertad, en el anexo de Miluchaca. El hallazgo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes 18 de septiembre, cerca de la iglesia matriz del sector. La Policía y el Ministerio Público iniciaron las diligencias para determinar qué ocurrió durante la madrugada y establecer responsabilidades.

PUBLICIDAD

El caso es investigado como un presunto feminicidio. Las primeras diligencias incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y el análisis de los elementos encontrados en la escena.

Un adolescente sería el autor del feminicidio

Según la información recogida durante las investigaciones, Julieta acudió al evento junto con una amiga de 16 años. Ambas estuvieron en la celebración hasta que, cerca de la una de la madrugada, la joven salió del lugar junto al adolescente investigado.

La amiga declaró ante los investigadores que previamente habría ocurrido un altercado en el que el adolescente la golpeó. Después de ese episodio, Julieta se retiró con él. La declaración de la menor fue incorporada a las diligencias para reconstruir los últimos momentos en que la víctima fue vista con vida.

PUBLICIDAD

Un joven de espaldas entre dos policías junto a un cortejo fúnebre donde varias personas cargan un ataúd blanco y el retrato de una mujer
La Policía Nacional del Perú detiene a un adolescente investigado por un caso de presunto feminicidio en la ciudad de Huancayo.

Cámaras de seguridad de la planta de chifles donde trabajaba Julieta también habrían registrado a ambos caminando por un pasaje en dirección a la zona próxima a la vivienda de la joven. Horas más tarde, el adolescente habría sido captado nuevamente en el mismo sector, esta vez sin compañía.

Estas imágenes, junto con los testimonios recogidos por los agentes, fueron utilizadas para identificar y ubicar al adolescente, según información policial difundida sobre el caso.

Hallaron a la joven en un canal de riego de Miluchaca

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo de la joven presentaba signos compatibles con estrangulamiento y una posible agresión sexual. También se informó que estaba semidesnuda y que algunas de sus prendas se encontraban rotas. Estos elementos fueron incorporados a la investigación.

El celular de Julieta tampoco fue encontrado inicialmente en la escena. Los agentes hallaron únicamente el cargador, por lo que la ubicación del teléfono pasó a formar parte de las diligencias. Posteriormente, según la información policial difundida, el aparato habría sido encontrado oculto.

La Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Hualhuas para la necropsia correspondiente.

Adolescente fue detenido durante la investigación

Tras revisar las cámaras y recoger declaraciones, agentes de la Divincri Huancayo ubicaron al adolescente de 17 años, identificado con las iniciales C.A.A., y lo intervinieron como parte de las investigaciones.

De acuerdo con la versión policial, el adolescente inicialmente negó haber participado en la muerte de Julieta. Posteriormente, durante las diligencias, habría reconocido haberla estrangulado. Reportes periodísticos señalan que también habría manifestado que actuó después de que la joven le advirtiera que lo denunciaría por una presunta agresión sexual.

Esa declaración corresponde a la versión atribuida al investigado durante las diligencias policiales y deberá ser contrastada con las pericias y demás elementos incorporados al expediente.

Los investigadores también observaron lesiones en una de sus manos que, según la información policial difundida, podrían ser compatibles con un posible intento de defensa de la víctima.

Familia de Julieta pide justicia

Los familiares de la joven llegaron hasta la zona donde fue encontrado el cuerpo y posteriormente acudieron a la sede policial para pedir que se esclarezca su muerte.

La familia recordó que Julieta trabajaba en una planta de chifles y que contribuía con los gastos de su hogar. Sus padres señalaron que la joven ayudaba a sus hermanos menores.

“Ella era buena, trabajaba para ayudarnos”, manifestó uno de sus familiares durante el reclamo por justicia.

Los deudos también realizaron un plantón y solicitaron apoyo para afrontar los gastos derivados del sepelio. Los restos de Julieta fueron finalmente trasladados al cementerio de la comunidad de Miluchaca, donde recibió el último adiós el domingo 20 de septiembre.

La investigación continúa a cargo de la Policía y el Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar, mediante las pericias y demás diligencias, cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad que corresponde al adolescente investigado.

Temas Relacionados

feminicidioHuancayoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Se viene nuevo distrito en el Callao? 95 mil chalacos decidirán si quieren ser parte de Pachacútec

Luego de que el gobierno validará la realización de la consulta popular, ya se está empadronando a los ciudadanos que participarán de este proceso en 2027

¿Se viene nuevo distrito en el Callao? 95 mil chalacos decidirán si quieren ser parte de Pachacútec

Jugador de Cienciano es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque

Santiago Arias lanzó unas fuertes declaraciones por la acción del mandatario del club uruguayo, aunque luego se rectificó. Pese a ello, la Confederación Sudamericana de Fútbol le abrió un expediente

Jugador de Cienciano es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque

Quién es Paige Lilian, la bella novia de Pato Quiñones que se hizo viral en conciertos de Manuel Turizo

La pareja del artista peruano ganó visibilidad por sus apariciones con Manuel Turizo y participó en un videoclip junto a Don Omar, Wisin y Yandel

Quién es Paige Lilian, la bella novia de Pato Quiñones que se hizo viral en conciertos de Manuel Turizo

Yape de 80 soles fue clave para capturar a cómplice del asesinato de la ‘China’ Polo

La PNP capturó a Ronald José Toro Ardila, quien habría enviado dinero al presunto sicario para comprar un celular. El criminal, identificado como Luis Iván Obispo Díaz, fue capturado el día del atentado

Yape de 80 soles fue clave para capturar a cómplice del asesinato de la ‘China’ Polo

La primavera 2026 comienza esta noche en Perú: así influirá El Niño en el clima, según el Senamhi

El organismo meteorológico anticipó un escenario de calor inusual en el litoral, precipitaciones en el norte y una elevación progresiva de los registros térmicos en la capital durante los próximos meses

La primavera 2026 comienza esta noche en Perú: así influirá El Niño en el clima, según el Senamhi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sicario de la China Polo llegó a Caraz, se encerró 4 días en un hostal y solo salió para matarla, según Fiscalía

Sicario de la China Polo llegó a Caraz, se encerró 4 días en un hostal y solo salió para matarla, según Fiscalía

Debate municipal por Lima: a qué hora inicia la segunda jornada hoy 22 de septiembre y qué candidatos estarán

Roberto Burneo: JNE aún no fija posición sobre Rafael López Aliaga, pero no permitirá “ninguna presión política”

JEE archiva proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Debate municipal Lima 2026: así fue la primera jornada entre propuestas de seguridad, transporte y cruces de 13 candidatos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Paige Lilian, la bella novia de Pato Quiñones que se hizo viral en conciertos de Manuel Turizo

Quién es Paige Lilian, la bella novia de Pato Quiñones que se hizo viral en conciertos de Manuel Turizo

Ethel Pozo cuestionó la actitud de alumnos investigados por el caso del Liceo Naval: “Se fueron a comer sin sentimiento de culpa”

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

DEPORTES

Jugador de Cienciano es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque

Jugador de Cienciano es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque

Atenea Open 2026: día, hora y canal TV de la presentación oficial de las ‘diosas’ con Perú Sub 19

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”

Programación de la Noche Blanquiazul 2026: partidos, horarios y canal TV de la presentación de Alianza Lima

“Cualquiera podía representar a Deportivo Garcilaso en la selección peruana”, el lamento de Carlos Ramos por la ausencia de Beto da Silva