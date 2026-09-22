Adolescente de 17 años detenido por feminicidio en Huancayo: víctima estuvo con él y horas después fue hallada muerta

Un adolescente de 17 años fue detenido en Huancayo como el principal sospechoso del feminicidio de su enamorada de 18 años. Cámaras de seguridad registraron a la pareja caminando junta horas antes de que el cuerpo de la joven fuera encontrado sin vida en un canal de regadío. | Latina

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Las últimas horas con vida de Julieta Javier Arias, de 18 años, quedaron registradas parcialmente por cámaras de seguridad de la zona de Miluchaca, en Sapallanga, provincia de Huancayo, región Junín. La joven había acudido a una fiesta por las festividades de la Virgen de Cocharcas y, de acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, salió del lugar acompañada por un adolescente de 17 años.

Horas después, el cuerpo sin vida de Julieta fue encontrado en un canal de riego del barrio La Libertad, en el anexo de Miluchaca. El hallazgo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes 18 de septiembre, cerca de la iglesia matriz del sector. La Policía y el Ministerio Público iniciaron las diligencias para determinar qué ocurrió durante la madrugada y establecer responsabilidades.

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El caso es investigado como un presunto feminicidio. Las primeras diligencias incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y el análisis de los elementos encontrados en la escena.

Un adolescente sería el autor del feminicidio

Según la información recogida durante las investigaciones, Julieta acudió al evento junto con una amiga de 16 años. Ambas estuvieron en la celebración hasta que, cerca de la una de la madrugada, la joven salió del lugar junto al adolescente investigado.

La amiga declaró ante los investigadores que previamente habría ocurrido un altercado en el que el adolescente la golpeó. Después de ese episodio, Julieta se retiró con él. La declaración de la menor fue incorporada a las diligencias para reconstruir los últimos momentos en que la víctima fue vista con vida.

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La Policía Nacional del Perú detiene a un adolescente investigado por un caso de presunto feminicidio en la ciudad de Huancayo.

Cámaras de seguridad de la planta de chifles donde trabajaba Julieta también habrían registrado a ambos caminando por un pasaje en dirección a la zona próxima a la vivienda de la joven. Horas más tarde, el adolescente habría sido captado nuevamente en el mismo sector, esta vez sin compañía.

Estas imágenes, junto con los testimonios recogidos por los agentes, fueron utilizadas para identificar y ubicar al adolescente, según información policial difundida sobre el caso.

Hallaron a la joven en un canal de riego de Miluchaca

Los primeros reportes señalaron que el cuerpo de la joven presentaba signos compatibles con estrangulamiento y una posible agresión sexual. También se informó que estaba semidesnuda y que algunas de sus prendas se encontraban rotas. Estos elementos fueron incorporados a la investigación.

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El celular de Julieta tampoco fue encontrado inicialmente en la escena. Los agentes hallaron únicamente el cargador, por lo que la ubicación del teléfono pasó a formar parte de las diligencias. Posteriormente, según la información policial difundida, el aparato habría sido encontrado oculto.

La Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Hualhuas para la necropsia correspondiente.

Adolescente fue detenido durante la investigación

Tras revisar las cámaras y recoger declaraciones, agentes de la Divincri Huancayo ubicaron al adolescente de 17 años, identificado con las iniciales C.A.A., y lo intervinieron como parte de las investigaciones.

De acuerdo con la versión policial, el adolescente inicialmente negó haber participado en la muerte de Julieta. Posteriormente, durante las diligencias, habría reconocido haberla estrangulado. Reportes periodísticos señalan que también habría manifestado que actuó después de que la joven le advirtiera que lo denunciaría por una presunta agresión sexual.

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Esa declaración corresponde a la versión atribuida al investigado durante las diligencias policiales y deberá ser contrastada con las pericias y demás elementos incorporados al expediente.

Los investigadores también observaron lesiones en una de sus manos que, según la información policial difundida, podrían ser compatibles con un posible intento de defensa de la víctima.

Familia de Julieta pide justicia

Los familiares de la joven llegaron hasta la zona donde fue encontrado el cuerpo y posteriormente acudieron a la sede policial para pedir que se esclarezca su muerte.

La familia recordó que Julieta trabajaba en una planta de chifles y que contribuía con los gastos de su hogar. Sus padres señalaron que la joven ayudaba a sus hermanos menores.

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“Ella era buena, trabajaba para ayudarnos”, manifestó uno de sus familiares durante el reclamo por justicia.

Los deudos también realizaron un plantón y solicitaron apoyo para afrontar los gastos derivados del sepelio. Los restos de Julieta fueron finalmente trasladados al cementerio de la comunidad de Miluchaca, donde recibió el último adiós el domingo 20 de septiembre.

La investigación continúa a cargo de la Policía y el Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar, mediante las pericias y demás diligencias, cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad que corresponde al adolescente investigado.