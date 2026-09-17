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Christina Aguilera llega a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para verla por primera vez en Lima

La cantante estadounidense será la figura principal del festival que reunirá cuatro propuestas musicales en una noche de hits, fiesta y nostalgia.

Christina Aguilera llegará por primera vez a Lima
Christina Aguilera llegará por primera vez a Lima
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Christina Aguilera llegará por primera vez a Lima para encontrarse con el público peruano, después de más de dos décadas de carrera y varios intentos previos de traerla al país. La cantante estadounidense será la figura principal del Sound Music Fest, que se realizará el 21 de noviembre en el Estadio Nacional.

La confirmación de Christina Aguilera en Lima ha generado entusiasmo entre los seguidores de la música pop. La cantante estadounidense será una de las principales figuras del Sound Music Fest, donde compartirá una misma noche con Flo Rida, Adamo y Marshmello.

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del festival y rápidamente despertó la reacción del público. La expectativa quedó reflejada en los comentarios de los usuarios, que celebraron la llegada de la intérprete a la capital peruana y comenzaron a recordar las canciones que esperan escuchar durante su presentación.

“¿Querías saber quiénes eran? Aquí están”, señaló la organización al revelar el cartel, que reúne a cuatro artistas de diferentes generaciones y estilos. La propuesta promete una noche marcada por el pop, el dance, los éxitos internacionales y la nostalgia.

En la publicación oficial, el festival presentó el encuentro como una jornada de “hits, fiesta y mucha nostalgia”, una combinación que tiene como principal atractivo la presencia de Aguilera, una de las voces femeninas más reconocidas de la música pop internacional.

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La llegada de Christina Aguilera a Perú ha generado expectativa. REUTERS/Mario Anzuoni
La llegada de Christina Aguilera a Perú ha generado expectativa. REUTERS/Mario Anzuoni

La artista estadounidense llegará a Lima con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones. Desde sus primeros éxitos hasta las canciones que consolidaron su carrera, Aguilera cuenta con una trayectoria vinculada a diferentes etapas del pop mundial. Su presencia en el país representa, además, una oportunidad para que sus seguidores puedan verla nuevamente sobre un escenario peruano.

Encuentro de generaciones

La expectativa también está relacionada con el carácter multigeneracional del festival. Mientras Christina Aguilera representa una de las voces más importantes del pop de las últimas décadas, Flo Rida aportará su propuesta urbana y bailable; Adamo, la tradición de la canción romántica; y Marshmello, uno de los nombres más conocidos de la música electrónica contemporánea.

El resultado será una programación que busca conectar distintos públicos en una sola fecha. La organización resume la propuesta con una frase: “Cuatro estrellas, una sola noche”.

La estrella del pop encabezará el Sound Music Fest el 21 de noviembre en el Estadio Nacional, donde compartirá escenario con Flo Rida, Adamo y Marshmello.
La estrella del pop encabezará el Sound Music Fest el 21 de noviembre en el Estadio Nacional, donde compartirá escenario con Flo Rida, Adamo y Marshmello.

La llegada de la cantante también activa la nostalgia por una etapa en la que sus canciones se convirtieron en parte de la banda sonora de millones de personas. Temas como “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “Beautiful”, “Fighter” y “Dirrty” forman parte de una trayectoria que la llevó a convertirse en una figura central del pop internacional.

A ello se suma la expectativa por el espectáculo que ofrecerá en el Estadio Nacional. Aunque todavía queda tiempo para la fecha del festival, el anuncio ya despertó interés entre quienes esperan volver a cantar sus grandes éxitos y entre quienes tendrán la oportunidad de verla por primera vez en vivo.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

De acuerdo con la información difundida por la organización, la preventa exclusiva para clientes Interbank se realizará este martes 22 y miércoles 23 de septiembre, con un beneficio de hasta 20% de descuento.

Posteriormente, las entradas estarán disponibles para el público a través de Joinnus. La cita será el 21 de noviembre en el Estadio Nacional, con Christina Aguilera como uno de los principales atractivos de una jornada que, desde su anuncio, ya comenzó a despertar emoción entre el público peruano.

Christian Aguilera cuenta con más de dos décadas de trayectoria. (Foto: MTV)
Christian Aguilera cuenta con más de dos décadas de trayectoria. (Foto: MTV)

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