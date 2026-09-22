Luis Sifuentes “Mamanka”: PJ le quita la custodia de su hija y se la da provisionalmente a la madre

Luis Sifuentes pierde la custodia de su hija tras recibir denuncias por trata de personas y violación sexual.

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El Poder Judicial resolvió otorgar de manera provisional la custodia de la hija de seis años del escultor Luis Sifuentes Gonzales, conocido como “Mamanka”, a la madre de la niña, la joven colombiana Valentina Álvarez Arredondo, quien lo denunció por trata de personas y violación sexual. En la resolución a la que accedió Infobae, se dispuso que Sifuentes entregue de forma inmediata a la menor a su progenitora.

La jueza Teresa Velásquez, del Cuarto Juzgado de Familia de Lima, declaró fundada la medida cautelar de tenencia provisional exclusiva de la hija a favor de la joven colombiana. Esto mientras se resuelve la demanda principal, donde se definirá si se concede definitivamente la tenencia de la menor a la madre o si queda en manos de “Mamanka”.

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Uno de los elementos por los que la magistrada decidió conceder la custodia provisional a la joven colombiana es que Luis Sifuentes viene siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y violación sexual. La jueza consideró que mantener la tenencia en manos del padre exponía a la niña a un riesgo de desamparo súbito en caso de que se dictara una medida de prisión preventiva o una condena de prisión efectiva.

El Cuarto Juzgado de Familia de Lima declara fundada en parte una medida cautelar y otorga la tenencia provisional exclusiva a Valentina Álvarez Arredondo.

“El principio de prevención tuitiva e interés superior del niño exige a la juzgadora adoptar una decisión previsible que asegure la estabilidad de la niña al lado de su madre, quien cuenta con la plenitud de sus derechos, aptitud moral e idoneidad psicosocial para asumir su guarda permanente, neutralizando de raíz el riesgo de desamparo”, se lee en la resolución.

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Otro factor para quitarle la custodia a “Mamanka” fue la condición en la que se encuentra su domicilio. En la vivienda del padre se constató que la niña no contaba con dormitorio independiente y dormía en la misma habitación que él, además de detectarse deficiencias de infraestructura, hacinamiento y condiciones de insalubridad. En contraste, el informe social sobre el domicilio materno verificó un dormitorio de uso exclusivo para la menor, equipado con cama propia, escritorio escolar e iluminación adecuada.

La jueza Teresa Velásquez también valoró el hecho de que, durante la custodia de Luis Sifuentes, la menor registró inasistencias escolares reiteradas e injustificadas.

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“Declarar fundada en parte la medida cautelar temporal sobre el fondo de tenencia provisional solicitada por doña Valentina Álvarez Arredondo contra el demandado Luis Ángel Sifuentes Gonzales; en consecuencia, se le otorga la tenencia y custodia exclusiva temporalmente de la niña a favor de su madre, por lo que se ordena a Luis Ángel Sifuentes Gonzales que cumpla con entregar a su hija a la demandante”, resolvió la magistrada.

Un reportaje revela graves acusaciones contra el reconocido escultor peruano Luis Sifuentes "Mamanka", quien presuntamente habría abusado sexualmente de menores de edad. Dos jóvenes, ambas llamadas Valentina, relatan sus traumáticas experiencias. América TV/ Cuarto Poder.

Nueva denuncia

Una segunda joven colombiana identificada como Valentina denunció que el escultor peruano Luis Sifuentes la trasladó desde Medellín hasta Lima cuando tenía 15 años, tras iniciar con ella una relación que incluyó episodios de presunto abuso, violencia y humillaciones. El testimonio se difundió el domingo 20 de setiembre durante la emisión del programa peruano Cuarto Poder.

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Según relató la joven, conoció a Sifuentes en Medellín aproximadamente un mes después de cumplir 15 años, en una finca donde su madre trabajaba en labores de limpieza y donde el artista guardaba parte de sus obras. “Yo lo conocí justo como un mes después de yo haber cumplido mis quince años y desde el primer día, de... La primera salida, desde ahí me llevó de una vez al hotel el primer día”, declaró ante las cámaras del programa.