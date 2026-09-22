Perú

Naciones Unidas se pronuncia por el asesinato de la ‘China’ Polo y pide una investigación que evite impunidad

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU expresó su solidaridad con la familia de la periodista y candidata. También solicitó que el Estado debe garantizar “un entorno seguro para el proceso electoral y el ejercicio del periodismo”

Fotografía en blanco y negro de Susy Aponte Polo sonriendo en un sofá, vestida con un polo oscuro con un distintivo circular
La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )
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La muerte de la periodista y candidata a gobernadora Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, a manos de un sicario la tarde del 19 de septiembre en Caraz durante una actividad de campaña, ha motivado el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, que solicita el desarrollo de una investigación que permita encontrar al responsable del atentado.

En un comunicado emitido por la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú, la organización expresó su condena al asesinato de la periodista y candidata y expresó “nuestra solidaridad con su familia”.

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Además, la organización también llamó a las autoridades a realizar “una investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente que evite la impunidad. Es obligación del Estado garantizar un entorno seguro para el proceso electoral y el ejercicio del periodismo, condición importante para una democracia sólida”.

Nuevo jefe de la PNP presenta evidencias contra el presunto sicario

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó las primeras pruebas que confirmarían la identidad del presunto responsable del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, conocida como “La China Polo”. A 48 horas del crimen, las autoridades identificaron al ciudadano extranjero Luis Iván Obispo Díaz como el presunto autor material del hecho, ocurrido durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz.

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Cinco agentes de policía uniformados permanecen de pie en una sala mientras un proyector y cámaras los enfocan desde la izquierda.
La PNP identificó a Luis Iván Obispo Díaz como presunto autor material del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio lo realizó el comandante general de la PNP, Fredy López, quien encabeza las diligencias del equipo especial de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por disposición del ministro del Interior, César Astudillo. Según informó la agencia Andina, el sospechoso fue detenido la tarde del sábado en Caraz tras un operativo que combinó labor de inteligencia y pruebas criminalísticas.

En conferencia de prensa, López expuso fotografías que ubican a Obispo Díaz en Caraz días antes del crimen, además de videos que lo señalarían como la persona que disparó contra la candidata regional. Las cámaras de videovigilancia también registraron al sospechoso mientras huía del lugar con un arma de fuego en mano.

El detenido fue perseguido por varias cuadras por un miembro de la seguridad personal de Aponte, mientras realizaba disparos en la vía pública, antes de continuar su huida en una mototaxi. Una agente policial que se desplazaba en motocicleta advirtió lo ocurrido e inició la persecución del sospechoso hasta lograr, con apoyo de la Comisaría PNP Caraz, su captura. Obispo Díaz presentaba dos heridas de bala y una lesión en la mandíbula, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado citado por Andina.

‘China’ Polo señaló a Víctor Revoredo antes de atentado

Una semana antes de su asesinato, la periodista afirmó que venía siendo “hostigada” y “amedrentada”. Polo afirmó que había recibido tres llamadas desde el interior de diferentes establecimientos penitenciarios y que estas comunicaciones contenían advertencias sobre un supuesto ataque en su contra.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

Polo vinculó estas comunicaciones con una supuesta orden atribuida al general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán. La periodista presentó esta acusación como parte de una denuncia que, según afirmó, ya había comunicado a las instancias correspondientes.

“He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo (...), el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo. ¿A qué ha tenido tanto miedo? ¿A que le pidan un examen toxicológico, psicológico, examen de alcoholemia? Pues sí, señores, de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor, Víctor Revoredo Farfán, ha ordenado un atentado contra mi persona. Qué casualidad que de tres penales diferentes me hayan llamado. Ya puse las denuncias en las entidades correspondientes (...)“, indicó la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista.

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