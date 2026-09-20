“¿Estamos ante un narcoestado?”: Buen Gobierno pide al Mindef explicar acusación de ‘China Polo’ contra Víctor Revoredo

El Partido del Buen Gobierno exigió explicaciones al Gobierno sobre las acusaciones que Susy Aponte, ‘China Polo’, había formulado contra el general PNP Víctor Revoredo antes de ser asesinada

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El Partido del Buen Gobierno pidió este domingo al Ministerio del Interior que ofrezca explicaciones públicas sobre las acusaciones formuladas por la candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, contra el general de la Policía Nacional (PNP) Víctor Revoredo antes de ser asesinada.

En un comunicado difundido en X, la agrupación liderada por el excandidato presidencial Jorge Nieto expresó su preocupación por el crimen y cuestionó al Gobierno por, según sostuvo, no haber explicado las denuncias que la periodista había realizado contra Revoredo, a quien acusó de haber “ordenado un atentado” en su contra.

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“¿Es cierto que estamos ante un narcoestado? ¿Es cierto que la orden fue dada por un alto mando policial? ¿Es verdad que esta muerte busca acallar denuncias sobre la corrupción policial? El Perú quiere respuestas. Basta de impunidad”, se lee en el pronunciamiento.

La organización también afirmó que “el silencio del Gobierno” de la presidenta Keiko Fujimori “acrecienta el miedo” y agregó que el ministro del Interior, César Astudillo, “ya debería tener explicaciones públicas sobre este gravísimo hecho”.

La agrupación de Jorge Nieto cuestionó el silencio oficial y planteó públicamente si el crimen podría estar relacionado con las denuncias de Aponte sobre un supuesto atentado y corrupción policial

Aponte fue asesinada en un mercado de Caraz, donde realizaba actividades proselitistas junto con integrantes de su campaña. Un hombre armado le disparó y también hirió a otras personas que se encontraban en el lugar.

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Días antes del crimen, la aspirante había denunciado públicamente que había recibido llamadas desde tres centros penitenciarios en las que le advertían de un supuesto atentado y había señalado a Revoredo como responsable de una eventual agresión.

El oficial fue reasignado en esta jornada de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales de la institución policial, mediante una resolución suprema que justificó el cambio por “necesidad del servicio”.

La investigación por el asesinato, inicialmente abierta por presunto feminicidio, fue posteriormente recalificada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas como presunto crimen por encargo.

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El Ministerio Público dispuso nuevas diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones, para determinar las circunstancias del crimen y la participación de los detenidos.

Aponte fue asesinada a tiros en un mercado de Caraz mientras realizaba actividades de campaña. El ataque también dejó personas heridas y derivó en la detención de presuntos implicados

Fujimori no se ha pronunciado hasta el momento sobre este último episodio de violencia en el país. Sin embargo, durante un acto oficial ante las Fuerzas Armadas, afirmó más temprano que “en el Perú no habrá territorio con miedo” y aseguró que su administración tomará “fuertes decisiones, todas las que sean necesarias para restablecer el orden y la paz”.

Tras ataque y secuestro en Trujillo

El asesinato de ‘La China’ Polo se produce casi un mes después del secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo, ciudad que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales focos de actividad de organizaciones criminales vinculadas, entre otros delitos, a la minería ilegal.

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En ese caso, integrantes de ‘Los Pulpos’ secuestraron al empresario Jenss Lara durante la madrugada, en un falso operativo policial en el que los delincuentes, vestidos con uniformes de agentes especiales, interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a sus cuatro acompañantes: dos escoltas y dos mujeres.