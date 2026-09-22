Asesinato de ‘La China Polo’: nuevo jefe de la PNP presenta evidencias contra el presunto autor material del crimen

Una cámara de seguridad registró al sospechoso del homicidio de Susy Isabel Aponte Polo en una calle de Caraz, Áncash. (Agencia Andina/Infobae Perú)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó las primeras pruebas que confirmarían la identidad del presunto responsable del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, conocida como “La China Polo”. A 48 horas del crimen, las autoridades identificaron al ciudadano extranjero Luis Iván Obispo Díaz como el presunto autor material del hecho, ocurrido durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz.

El anuncio lo realizó el comandante general de la PNP, Fredy López, quien encabeza las diligencias del equipo especial de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por disposición del ministro del Interior, César Astudillo. Según informó la agencia Andina, el sospechoso fue detenido la tarde del sábado en Caraz tras un operativo que combinó labor de inteligencia y pruebas criminalísticas.

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La PNP identificó a Luis Iván Obispo Díaz como presunto autor material del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturan al presunto asesino

En conferencia de prensa, López expuso fotografías que ubican a Obispo Díaz en Caraz días antes del crimen, además de videos que lo señalarían como la persona que disparó contra la candidata regional. Las cámaras de videovigilancia también registraron al sospechoso mientras huía del lugar con un arma de fuego en mano.

El detenido fue perseguido por varias cuadras por un miembro de la seguridad personal de Aponte, mientras realizaba disparos en la vía pública, antes de continuar su huida en una mototaxi. Una agente policial que se desplazaba en motocicleta advirtió lo ocurrido e inició la persecución del sospechoso hasta lograr, con apoyo de la Comisaría PNP Caraz, su captura. Obispo Díaz presentaba dos heridas de bala y una lesión en la mandíbula, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado citado por Andina.

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Las cámaras de videovigilancia registraron al presunto asesino mientras huía con un arma de fuego tras el ataque contra la candidata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arma estaría vinculada a cinco delitos

Las pruebas científicas y la tecnología criminalística permitieron establecer que el arma de fuego hallada en poder del detenido también habría sido utilizada en otros cinco hechos delictivos registrados desde 2025, entre ellos un robo agravado, lesiones y dos homicidios previos. López remarcó que este hallazgo forma parte del trabajo conjunto entre la investigación policial y el soporte científico forense.

Un segundo sospechoso, también ciudadano extranjero, fue detenido la madrugada del 20 de setiembre en el distrito de Surco, en Lima. Según las investigaciones difundidas por la autoridad policial, este individuo habría pagado, a través de un aplicativo móvil, el equipo celular que el presunto autor material adquirió en un centro comercial de Caraz. Tras las coordinaciones correspondientes, el detenido fue trasladado a esa ciudad para continuar con las diligencias.

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La Policía Nacional del Perú detiene a Luis Iván Obispo Díaz e incauta el arma de fuego vinculada al crimen de la candidata Susy Aponte Polo en Caraz. (Agencia Andina/Infobae Perú)

PJ amplía detención de implicados

Con el respaldo de las pruebas recabadas por la PNP y el acompañamiento del Ministerio Público, el Poder Judicial dispuso ampliar por 15 días la detención de los dos implicados en el crimen, a fin de que las autoridades continúen con las investigaciones correspondientes.

“Lo importante es que, de manera objetiva, se están obteniendo los resultados. Aquí hay investigación netamente policial, con el acompañamiento jurídico del Ministerio Público, pero también hay un tema científico que nos da el soporte criminalístico”, remarcó López, según consignó Andina.

Pistola usada en el asesinato de la ‘China’ Polo pertenecía a un policía que la reportó como robada en 2023. (Composición: Infobae Perú)

El equipo especial de la Dirincri permanece en la región Áncash para continuar con el esclarecimiento del crimen que enluta a la comunidad política y periodística local.