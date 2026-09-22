Daniel Urresti pidió perdón a Lima por errores que le costaron la alcaldía: “Jamás hubiese permitido” la violencia actual

En sus palabras finales durante el debate municipal, el candidato Daniel Urresti pidió perdón a Lima por los errores que, según él, le costaron la alcaldía hace cuatro años. Afirmó que de haber ganado, la ciudad no viviría la actual crisis de inseguridad.

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Daniel Urresti aprovechó su mensaje final durante la primera jornada del debate municipal de Lima, realizada el lunes 21 de septiembre, para pedir disculpas por los errores que, según afirmó, cometió hace cuatro años y que le hicieron perder la elección por la alcaldía. El candidato de Podemos Perú sostuvo que, de no haberlos cometido, habría sido alcalde y aseguró que su gestión habría evitado que la capital llegara a la actual situación de violencia.

“Quiero pedir perdón a Lima por los errores que cometí cuatro años atrás y que ocasionaron que perdiera la alcaldía de Lima por apenas treinta mil votos”, declaró Urresti durante la primera jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El candidato agregó que asume responsabilidad por ese resultado y planteó una situación hipotética sobre lo que habría ocurrido si hubiera ganado aquella elección.

“Y pido perdón porque si no hubiese cometido esos errores, yo hubiese sido el alcalde de Lima y jamás hubiese permitido que la ciudad llegue a esta situación incontrolable de violencia, donde los delincuentes hacen lo que quieren y la vida del limeño no vale nada”, sostuvo.

“Con quien nunca me voy a moderar es con los delincuentes”

El candidato Daniel Urresti ofrece declaraciones a la prensa antes del inicio del debate municipal en Lima. (Infobae Perú/Captura video: América Televisión)

Urresti también respondió a quienes consideran que durante esta campaña ha cambiado el tono que utilizó en anteriores postulaciones. El candidato reconoció que podría haberse moderado, pero rechazó que esa moderación alcance a su discurso frente a la delincuencia.

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“Algunos dicen que me he moderado. Puede ser cierto, pero con quien nunca me voy a moderar es con los delincuentes”, afirmó.

En esa línea, reivindicó su experiencia como militar y su anterior discurso de confrontación contra el crimen.

“Con ellos soy el mismo loco de siempre y ellos saben que los he enfrentado cara a cara y que los volveré a enfrentar cara a cara y sin miedo”, añadió.

Durante el debate, Urresti presentó la seguridad ciudadana como uno de los principales ejes de su propuesta para Lima y planteó medidas relacionadas con la captura de delincuentes y el fortalecimiento de las acciones contra la criminalidad.

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Urresti: “Lima se está desangrando”

El candidato también utilizó su intervención final para advertir sobre la situación de seguridad en la capital y plantear las elecciones municipales del próximo 4 de octubre como una decisión vinculada directamente con la lucha contra el sicariato y la extorsión.

“Lima se está desangrando. El 4 de octubre no vamos a elegir solo un alcalde, vamos a elegir entre si seguimos cuatro años más muriendo por el sicariato y la extorsión, o si votamos por tener por fin una Lima segura”, manifestó.

Urresti cerró su intervención apelando nuevamente a su condición de militar y vinculándola con su compromiso frente a la inseguridad.

“Yo, como militar, voy a defender tu vida aun cuando tenga que dar la mía a cambio”, sostuvo.

Las declaraciones fueron realizadas durante la primera jornada del debate de candidatos a la Alcaldía de Lima organizado por el JNE, que reunió a 13 postulantes. La segunda fecha del debate se desarrolla este martes 22 de septiembre.

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