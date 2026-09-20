Perú

Brando Gallesi se disculpa por inapropiado comentario sobre el caso Liceo Naval y anuncia que pondrá en pausa sus transmisiones

El creador publicó un video en TikTok, donde reconoció que su intervención fue equivocada y dirigió un mensaje especial a los familiares del adolescente afectado por la denuncia en investigación

Dos imágenes de un hombre joven con cabello muy corto y prenda de vestir oscura mirando fijamente hacia la cámara
Brando Gallesi pidió disculpas por una frase vinculada al caso Liceo Naval Almirante Guise tras la difusión de un stream en Kick.
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Brando Gallesi enfrenta un fuerte rechazo en redes sociales después de que se viralizara un fragmento de una transmisión en vivo en la que hizo un comentario vinculado al caso del Liceo Naval Almirante Guise. El creador de contenido participaba de un reto junto a los también streamers Cristorata y Shaggy cuando emitió una frase que fue interpretada como una burla hacia la denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años.

Gallesi grabó la broma cuestionada durante un reto caracterizado como personajes de ‘El Chavo del 8’

La transmisión se realizó el viernes 18 de septiembre en la plataforma Kick, mientras los tres creadores de contenido participaban de un desafío dentro de un vehículo, vestidos como personajes de ‘El Chavo del 8’. Durante el directo, Gallesi realizó una intervención con connotación sexual que los usuarios vincularon de inmediato con el caso que investiga la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro.

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Tanto Cristorata como Shaggy aparecen riendo en el video mientras Gallesi hace el comentario. El video se difundió con rapidez en distintas plataformas y generó cuestionamientos hacia los tres participantes por tratar con humor una denuncia de violencia sexual contra un menor de edad.

Brando Gallesi publicó un video aclarando lo que sucedió en un stream reciente y las inapropiadas frases que dijo. Asumió su error, explicó el contexto y compartió la importante decisión que ha tomado sobre su futuro como creador de contenido. Video: TikTok Brando Gallesi

El caso del Liceo Naval permanece bajo investigación desde que la familia del adolescente denunció el hecho, ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus escolar que trasladaba a estudiantes tras un campeonato interliceos de futsal.

El creador de contenido se disculpó y anunció que se alejará de los streams

Un día después de la transmisión, Gallesi publicó un video en su cuenta de TikTok en el que ofreció disculpas por lo ocurrido. El creador de contenido explicó que la frase surgió de manera improvisada durante el stream con Cristorata. “Dentro de un stream mencioné una frase equivocada, completamente equivocada, en tono de chiste. Fue improvisado, sin ninguna intención más profunda que, honestamente, realizar un chiste rápido, básico y soez”, afirmó.Gallesi atribuyó el comentario a un cambio en su forma de comunicarse desde que comenzó a transmitir con mayor frecuencia en Kick.

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“Dialecto que no viene a ser el mío. Yo no hablo así. No soy así en mi día a día, sino más bien creo que es una mala costumbre que he ido adaptando poco a poco estas últimas semanas”, sostuvo. El creador de contenido anunció además que pausará sus transmisiones en vivo para enfocarse en otras actividades. “He decidido darle un break a los streams, ya que tanto personaje y tan seguido está sacando cosas ya muy raras. Siento que necesito volver a mi centro nuevamente”, explicó. Durante el mismo video, Gallesi dirigió sus disculpas de manera específica a los familiares del estudiante afectado.

Brando Gallesi hizo un llamado contundente a los padres para que se involucren en la vida de sus hijos y a los jóvenes para que reflexionen sobre el daño que causa el bullying. El actor dejó un mensaje sobre la responsabilidad, la empatía y la importancia de alzar la voz. Video: TikTok Brando Galessi

Quiero pedirles disculpas a todos por mis palabrotas y por las frases muy extremas que he estado mencionando últimamente. Absolutamente a todos, pero sobre todo a la familia de la víctima, que realmente creo que la están pasando terrible y no se merecen estar viviendo una situación así. Lo lamento mucho”, declaró.

El creador de contenido cerró su mensaje con un llamado a los padres de familia y a los adolescentes en general para prevenir situaciones de acoso escolar. “Basta de bullying. Enfrentemos estas situaciones como se debe, seas quien seas, sea en el colegio, trabajo, ambiente familiar, no importa donde sea”, pidió.

Jean Villón cuestionó la disculpa de Gallesi y calificó su comentario como “imperdonable”

El tiktoker Jean Villón respondió al video de disculpas de Gallesi con un mensaje en el que rechazó su justificación. “Yo te he dejado piola, loquito, con muchas cosas que has dicho, porque a la larga no afectaban a nadie, digamos que solo a ti. Pero esto, esto ya es imperdonable”, afirmó Villón en su cuenta de TikTok.

El influencer cuestionó además la coherencia entre el discurso público de Gallesi y el comentario emitido durante la transmisión. “¿Cómo alguien que habla tanto de Dios, tanto de la sabiduría, tanto de ser una persona de bien, puede hacer una broma haciendo referencia a lo que pasó con el caso Liceo Naval?”, planteó.

El creador de contenido, Jean Villón, expresó su indignación y una fuerte critica a Brando Gallesi por una "broma" de mal gusto relacionada con un caso sensible. El video cuestiona la moral y la responsabilidad de los influencers. Video: TikTok Jean Villón

Villón calificó lo sucedido como una falta de respeto hacia un tema sensible. “Qué asqueroso y repudiable lo que has hecho, Brando Gallesi. Qué asco que tantos creadores de contenido sean tan irresponsables con temas como este”, sentenció.

De acuerdo con el video original de la transmisión, Cristorata había pedido en el mismo directo que se sancione a los implicados en el caso del Liceo Naval, lo que llevó a varios usuarios a cuestionar la versión de Gallesi sobre no estar informado de los detalles de la denuncia al momento de hacer el comentario.

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