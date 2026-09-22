Madre de víctima del Liceo Naval Almirante Guise rompe su silencio: “Mi hijo no tiene de qué avergonzarse”

La madre del menor agredido narra cómo fue el ataque que califica como agresión sexual y no como una broma. Detalla su batalla para que su hijo pueda regresar al colegio de forma segura, con medidas de protección y sentando un precedente para que la víctima no sea quien deba cambiar su vida. | Panamericana

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La madre del adolescente que denunció haber sido víctima de una agresión sexual dentro de un bus vinculado al Liceo Naval Almirante Guise rompió su silencio y habló por primera vez sobre el estado de su hijo, las medidas de protección y las condiciones que considera necesarias para que pueda retomar su vida. Su principal pedido, dijo, es que se determinen responsabilidades sin que el caso sea abordado desde el odio o la venganza.

“Yo soy una madre que vengo movida por el amor, no por el odio ni por la venganza. Yo solo quiero justicia sin odio para mi hijo. Porque yo tengo que velar por la reinserción de mi hijo a su vida normal, a la vida que tuvo hasta hace una semana. Y porque él se merece vivir, tiene [edad omitida] años y se merece el resto de su vida vivir tranquilamente, porque no tiene nada de qué avergonzarse”, afirmó durante una entrevista en Panamericana.

El caso permanece bajo investigación. El Poder Judicial ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados, quienes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Otros cuatro quedaron en libertad con comparecencia. La medida de internamiento es preventiva y no constituye una sentencia.

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El adolescente todavía no vuelve al colegio

La madre contó que su hijo todavía no ha regresado de manera presencial al colegio y que actualmente cuenta con medidas de protección. Según señaló, se le habría garantizado que los cuatro adolescentes que permanecen en libertad con comparecencia tampoco asistirán presencialmente.

La MGP decidió separar a la directora, docente y entrenador del colegio Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de abuso sexual.

Para la mujer, la permanencia de su hijo en el sistema educativo no debería verse interrumpida por la denuncia. Su intención es que pueda culminar la secundaria en las condiciones más cercanas posibles a su vida anterior.

“Lo único que le queda a mi hijo es su vida, es su vida joven, que la siga desenvolviendo como si nada, al menos en lo que pueda”, manifestó.

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La madre insistió en que no considera justo que sea el adolescente agraviado quien tenga que modificar sus actividades educativas como consecuencia de lo ocurrido.

“Mi hijo va a terminar su colegio y va a pasar y va a sanar y va a ser un buen profesional”, sostuvo.

“Eso no fue agresión física ni broma”, afirma la madre

Durante la entrevista, la mujer rechazó que los hechos denunciados sean considerados una travesura o una broma, en referencia a la desfortunada declaración realizada por César Betocchi Bustamante, padre de uno de los menores incluídos en la investigación.

El padre del menor investigado por la agresión sexual ocurrida en el Liceo Naval Almirante Guise responde ante los medios de comunicación. (ATV)

“Mi hijo, mi tesoro, mi bebé, que fue violentado, porque eso no fue agresión física ni broma. Eso fue una violación, una agresión sexual”, declaró.

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“Todos, todos tienen responsabilidad”, afirmó al referirse no solo a quienes habrían participado directamente en la agresión, sino también a quienes, según su versión, habrían observado lo ocurrido sin auxiliar a su hijo.

Madre cuestiona lo ocurrido dentro del vehículo

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el transporte utilizado para trasladar al equipo de futsal del colegio.

La madre sostuvo que su hijo le contó que se trataba de una cúster turística blanca contratada por el colegio y no del bus grande de color amarillo que suele asociarse al plantel.

La mujer también expresó dudas sobre los adultos que acompañaban a los estudiantes durante el traslado. Según su versión, el entrenador habitual del equipo no acudió ese día y uno de los adultos habría sido un profesor suplente. La madre dijo que no conocía a esas personas y pidió que se determine qué ocurrió mientras los estudiantes permanecían dentro del vehículo.

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“Yo quiero conocerlos, quiero preguntarles como adultos que son”, señaló.

“Vamos a ir a terapia, la necesitamos”

La madre también habló del impacto que el caso ha tenido en toda su familia. Contó que tanto ella como su esposo y otros integrantes recibirán acompañamiento psicológico a través del programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Vamos a ir a terapia, la necesitamos. Yo estoy en duelo”, expresó.

“Mi hijo va a sanar, mi hijo va a curarse, mi hijo es joven, pero mi herida también me va a tomar tiempo como madre”, manifestó.

El acompañamiento del MIMP a la familia ya había sido informado desde los primeros días de la denuncia. La madre destacó durante la entrevista el respaldo recibido y señaló que toda la familia necesita apoyo psicoemocional.

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La madre recuerda antecedentes de bullying

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

Durante la conversación también se abordó un elemento que ya había aparecido en las diligencias del caso: el adolescente habría referido que anteriormente había sufrido episodios de bullying.

La madre reconoció que su hijo no le había contado esos hechos. Explicó que, de haberlos conocido, habría intervenido inmediatamente.

Según relató, el adolescente en ocasiones habría mencionado que algunos compañeros utilizaban expresiones ofensivas hacia él, pero ella no conocía la dimensión de esas situaciones.

La madre consideró que el silencio del adolescente impidió que pudiera advertir lo que estaba ocurriendo y actuar antes.

Pide cambios para enfrentar el bullying en los colegios

La madre planteó además que se revisen los mecanismos con los que los colegios atienden situaciones graves de violencia entre estudiantes.

Durante la entrevista pidió al Ministerio de Educación modificar las normas que, desde su perspectiva, limitan la capacidad de los docentes y de las instituciones educativas para actuar frente a determinadas conductas.

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También propuso incorporar de manera más amplia la formación en empatía y habilidades socioemocionales dentro de la educación escolar.

“Esto del bullying tiene que terminar, eso te deja una marca toda la vida”, afirmó.

“Solo quiere justicia”

Hacia el final de la entrevista, la madre volvió a insistir en que no busca venganza contra los adolescentes investigados ni contra el colegio.

“Justicia, pero sin odio”, expresó.

También dijo que no se siente movida por el deseo de castigo y que le genera tristeza la situación que atraviesan las familias de los adolescentes investigados.

“No estoy feliz, no me gusta, no es nuestra naturaleza”, manifestó al ser consultada sobre la medida de internamiento dictada contra seis escolares.

Su reclamo, insistió, es que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Mi corazón no habita odio, no habita rencor, no habita venganza. Solo quiere justicia”, afirmó.