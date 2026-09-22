Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El tenista nacional dio vuelta a un 0-3 con doble break en contra en el set final de su compromiso frente al local Tomás Farjat. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Guardar

Juan Pablo Varillas volvió a exhibir su capacidad para revertir partidos adversos. El tenista peruano, ubicado en el puesto 196 del ranking ATP, se impuso este martes al argentino Tomás Farjat (835°) por 3-6, 6-2 y 7-6, en un partido disputado sobre el polvo de ladrillo del Racket Club de Palermo. El duelo se extendió por 1 hora y 50 minutos. El resultado marcó su debut victorioso en el Challenger de Buenos Aires y le permitió avanzar a la segunda ronda del certamen bonaerense.

El encuentro ante Farjat, quien llegó a esta instancia proveniente de la fase clasificatoria, tuvo un desarrollo complicado para el peruano. Tras ceder el primer set y emparejar la serie en el segundo, el argentino llegó a estar doble quiebre arriba en el tercer set, con opciones concretas de sellar el triunfo de manera directa. Sin embargo, Varillas encontró los recursos para reponerse, forzó el tie-break y se llevó la manga definitoria por 7-6, en una escena que ya se volvió habitual en sus últimas presentaciones sobre la arcilla.

PUBLICIDAD

Con este resultado, el peruano suma dos puntos para el ranking ATP y asciende de manera provisional al puesto 193, tres casillas por encima de su posición previa. Ahora se verá las caras ante un rival con el que registra historial positivo para clasificar a cuartos de final por cuarto torneo consecutivo, una racha que confirma su presente competitivo tras un tramo de la temporada marcado por resultados irregulares.

Juan Pablo Varillas avanzó a los octavos de final del Challenger 75 de Buenos Aires 2026. Crédito: Instagram Juan Pablo Varillas.

El hombre de las remontadas

La victoria ante Farjat representó la tercera vez en 17 días en que Varillas remonta un partido tras estar en desventaja de doble quiebre. La secuencia comenzó el 5 de septiembre, cuando el peruano disputó su primera final de la temporada en el Challenger de Como, en Italia, tras vencer al británico Jay Clarke por 6-7, 7-5 y 6-1 en semifinales. Aquel día, Varillas revirtió un 5-1 en contra en el segundo set y, con el triunfo, confirmó su regreso al Top 200 del ranking ATP, que ocupaba antes del certamen italiano desde el puesto 234.

PUBLICIDAD

Tres días después, el 8 de septiembre, el peruano repitió la hazaña en el Challenger 125 de Génova. Ante el italiano Federico Arnaboldi, remontó desde un 1-5 en el segundo set para imponerse por 5-7, 7-5 y 6-1, tras 2 horas y 41 minutos de partido, y avanzó a los octavos de final sobre la misma superficie.

El tercer episodio llegó el 19 de septiembre, en la serie de Copa Davis ante Paraguay. Varillas, de 30 años, enfrentó a Daniel Vallejo, de 22 años y 58° del ranking ATP, y perdió el primer set por 7-5 tras ceder dos quiebres de servicio. En el segundo parcial, estuvo abajo 4-1 en el tie-break, pero logró una reacción inmediata para llevarse la manga por 7(8)-6 y forzar un tercer set. Su desempeño en esa serie fue determinante para que Perú selle la clasificación a las Qualifiers.

PUBLICIDAD

En un partido no apto para cardíacos, Juan Pablo Varillas vino de atrás para ganar y poner a Perú 2-0 en la serie de Copa Davis. Disfruta del match point y la explosión de alegría del jugador y su equipo. | DGo

Próximo partido ante un rival conocido

El limeño de 30 años ya conoce a su próximo adversario. Se medirá con el boliviano Murkel Dellien, ubicado en el puesto 423 del ranking ATP, quien dejó en el camino al argentino Hernán Casanova por 6-3 y 6-4 en la primera ronda. El duelo entre ambos está programado para mañana 23 de septiembre a las 10 de la mañana.

El historial entre los dos tenistas favorece al peruano por 3-1. El antecedente más reciente se remonta al año pasado, en el Challenger de Guayaquil, cuando Varillas se impuso por 6-0 y 7-5. Con esta nueva presentación, el tenista nacional buscará extender su racha de al menos cuartos de final en cuatro torneos consecutivos, además de consolidar su ascenso dentro del Top 200 del ranking mundial.

PUBLICIDAD