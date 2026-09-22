Yehude Simon y el “farmear aura” que llamó la atención en el debate municipal de Lima: el gesto del candidato que se volvió viral en redes

El candidato Yehude Simon Munaro expone los problemas más urgentes de Lima durante el Debate Municipal 2026. En su discurso, aborda la creciente inseguridad, la falta de agua para casi dos millones de personas y la paralización de obras, afirmando que los ciudadanos ya se cansaron de esperar soluciones.

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El primer Debate Municipal 2026 dejó escenas que trascendieron las propuestas de los candidatos y encontraron una segunda vida en redes sociales. Entre ellas apareció la intervención de Yehude Simon, candidato a la Alcaldía de Lima por Coalición Transformadora Tierra Verde, cuyo gesto durante su participación fue asociado con la expresión juvenil “farmear aura”.

La escena adquirió relevancia dentro de la conversación digital por su vínculo con un lenguaje propio de las redes sociales y de los videojuegos. La expresión describe acciones destinadas a proyectar carisma, seguridad, presencia o estilo frente a otras personas y, en este caso, fue utilizada para describir la actitud mostrada por Simon durante el debate.

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El término forma parte de una tendencia que también aparece en videos de jóvenes y dinámicas callejeras. Su significado combina referencias de la cultura gamer con una noción digital de “aura”, entendida como la impresión que una persona genera a partir de su actitud, personalidad o presencia.

Yehude Simon y el significado de “farmear aura”

Yehude Simon participó en el primer Debate Municipal 2026 como candidato de Coalición Transformadora Tierra Verde. Composición: Infobae

La expresión “farmear aura” surge de la combinación de dos conceptos. “Farmear” proviene del inglés to farm y dentro de los videojuegos alude a la repetición de determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia o puntos que permitan mejorar a un personaje.

Títulos como League of Legends, Honor of Kings y Pokémon Unite contribuyeron a popularizar este uso del término. La palabra pasó después al lenguaje cotidiano de las comunidades digitales, donde comenzó a utilizarse fuera de los videojuegos.

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“Aura”, por su parte, representa dentro del lenguaje de redes sociales una serie de atributos asociados con el carisma, la seguridad, la presencia, la energía y el estilo. No se refiere en este contexto a una condición espiritual, sino a la percepción que una persona genera entre quienes observan su comportamiento.

La combinación de ambos términos permite describir una acción mediante la cual alguien busca proyectar mayor presencia o generar una impresión positiva ante el público. Por eso, determinados gestos, poses o actitudes pueden ser definidos en redes como formas de “farmear aura”.

El gesto de Simon durante el debate municipal

Durante el Debate Municipal 2026, Yehude Simon realizó un gesto que fue identificado con esta expresión. La escena ocurrió durante su intervención y posteriormente fue incorporada a la conversación digital sobre los momentos más llamativos del primer debate.

El segmento difundido mostró al candidato frente al auditorio mientras iniciaba su participación. La acción fue presentada como una muestra de “farmeo de aura” y vinculada con una posible búsqueda de conexión con usuarios jóvenes.

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La referencia cobró especial importancia debido al uso extendido de expresiones provenientes de videojuegos y redes sociales entre las nuevas generaciones. En ese contexto, un gesto realizado dentro de un debate político puede adquirir un significado distinto cuando es recortado, compartido y comentado fuera de la transmisión original.

La escena de Simon quedó así incorporada a los contenidos vinculados con el primer debate municipal y pasó a formar parte de los momentos comentados en plataformas digitales.

Sandro Calle protagonizó otro momento difundido en redes

Sandro Calle protagonizó otro momento difundido en redes

Otro episodio del debate tuvo como protagonista al candidato Sandro Calle. Durante la transmisión se produjeron varias pasadas de cámara sobre su ubicación mientras continuaba el desarrollo del programa.

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La situación fue presentada como un blooper y recibió atención en redes sociales por la manera en que quedó registrada dentro de la emisión televisiva. El episodio también expuso una característica propia de los debates transmitidos en directo: las cámaras pueden convertir movimientos o situaciones circunstanciales en contenido que luego circula de manera independiente.

La escena involucró además a la conducción del debate, que mantuvo su participación mientras las cámaras enfocaban al candidato. El momento terminó incorporado a los videos y comentarios relacionados con las situaciones más particulares de la jornada.