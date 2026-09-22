Perú

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita

El decreto autoriza servicios de transmisión, saneamiento, seguridad y logística para las actividades que el pontífice realizará en Lima y otras regiones

Papa Leon XIV
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El Gobierno aprobó medidas excepcionales para la visita del papa León XIV al Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. El decreto de urgencia autoriza contrataciones de bienes y servicios para entidades encargadas de la transmisión, el saneamiento, la seguridad y la logística de las actividades previstas en Lima y Lambayeque.

La norma, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece un régimen temporal con vigencia hasta el 16 de noviembre. Bajo ese marco, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) podrá contratar equipos y servicios para la cobertura, producción, transmisión, retransmisión y difusión oficial de los actos del pontífice. La señal deberá ser de acceso gratuito y abarcar las ciudades incluidas en el recorrido papal.

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El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)
El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)

Lima y Lambayeque concentrarán los servicios para la agenda papal

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) tendrá facultades para contratar un servicio integral de baños químicos portátiles en Lima. La prestación comprende instalación, limpieza, mantenimiento, reposición de insumos, manejo y disposición sanitaria de residuos.

El objetivo es atender los espacios donde se realizarán las concentraciones previstas por la agenda de León XIV, que incluye encuentros oficiales, celebraciones litúrgicas y actos con fieles en distintos puntos del país.

En Lambayeque, el gobierno regional podrá adquirir sanitarios portátiles, identificaciones, servicios de seguridad, atención protocolar y medios de movilización. La autorización contempla además el montaje, la instalación, la interconexión, la configuración, las pruebas y la operación de recursos requeridos para las jornadas en Pimentel, Chiclayo y Zaña. También permitirá el alquiler de maquinaria pesada para adecuar los lugares definidos por la organización de la visita.

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Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Decreto exige autorización para intervenir propiedades privadas

La disposición habilita al Gobierno Regional de Lambayeque a ejecutar intervenciones temporales en terrenos privados cuando resulten necesarias para las actividades del papa. Esas labores podrán incluir nivelación, retiro de material excedente, acondicionamiento de accesos, apertura de vías temporales, zonas de tránsito, estacionamientos y áreas para la concentración de personas.

El decreto exige la autorización previa y expresa del propietario, del poseedor legítimo o de quien tenga facultades sobre el predio. Tras el uso, la entidad deberá restituir el terreno según el acuerdo alcanzado con el titular.

El viaje apostólico comenzará el miércoles 11 de noviembre, tras una etapa previa en Uruguay y Argentina. En Perú, León XIV visitará Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

La agenda difundida por el Vaticano incluye una vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental, una misa en las Pampas de Pimentel y otra ceremonia en la Base Aérea Las Palmas. El pontífice, Robert Francis Prevost, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015.

Fenómeno El Niño

La disposición también incorpora una autorización presupuestaria vinculada a las intervenciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Una medida para el Ministerio de la Producción.

Durante 2026, esa cartera podrá modificar internamente partidas procedentes de los recursos públicos incorporados por la Ley 32732, con el fin de financiar acciones e intervenciones relacionadas con el fenómeno El Niño 2026-2027. Esa autorización presupuestaria tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

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