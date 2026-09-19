Marina Gold revela que sufrió bullying durante tres años en el Liceo Naval y usuarios señalan a Michelle Onetto

Marina Gold relató que sufrió bullying durante los tres años que estudió en el Liceo Naval Almirante Guise.

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Marina Gold afirmó que sufrió bullying durante tres años como alumna del Liceo Naval Almirante Guise. La creadora de contenido relató que recibió insultos y amenazas, y aseguró que el colegio no habría enfrentado adecuadamente estas situaciones.

Su testimonio se conoció en medio de la investigación por una denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años de la institución. Marina Gold expresó su respaldo al adolescente afectado y pidió que los casos de violencia escolar no queden en silencio.

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La influencer señaló que ingresó al colegio en tercero de secundaria y permaneció allí durante tres años. Según su relato, una compañera la habría acosado durante ese periodo, aunque no difundió su identidad ni brindó detalles que permitan identificarla.

Marina Gold relató su experiencia como alumna del Liceo Naval

A través de su cuenta en X, Marina Gold calificó de manera negativa su paso por el Liceo Naval Almirante Guise. La streamer afirmó que percibió un ambiente hostil y que varias estudiantes vivían con temor frente a posibles agresiones.

“¡Ese es el peor colegio en el que pude estar! Yo llegué en 3.º de secundaria y todos tenían actitud de delincuentes. Una chica de pelo rojo me hizo bullying durante mis tres años ahí”, escribió.

La creadora de contenido sostuvo que recibió amenazas e insultos durante su permanencia en el plantel. Además, indicó que fue testigo de enfrentamientos físicos entre alumnas, situaciones que, según dijo, generaban preocupación entre ella y sus amigas.

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“Me amenazaban con pegarme, me gritaban insultos y pude ver cómo entre mujeres se agarraban a mechonazos y combazos. Mis amigas y yo teníamos miedo, era como una cárcel”, agregó.

Marina también cuestionó el manejo que habría tenido el colegio frente a los casos de bullying. En su publicación, afirmó que estas situaciones se habrían repetido durante años y consideró que la comunidad educativa debe asumir un rol activo frente a la violencia.

“El problema es que el colegio permite a diestra y siniestra este bullying que lleva ocurriendo años de años. Justicia para el chico afectado y que nadie se quede callado”, manifestó.

La influencer sumó otro cuestionamiento sobre las dinámicas que, de acuerdo con su experiencia, observó dentro del plantel. “No sé qué pasa con algunos hijos de marinos que se les sube y por tener un poco de dinero se creen dioses”, escribió.

La streamer afirmó que recibió amenazas e insultos durante su etapa como alumna de la institución.

Los señalamientos en redes contra Michelle Onetto

Tras la publicación de la streamer, algunos usuarios comenzaron a compartir especulaciones en redes sociales sobre la identidad de la excompañera a la que aludió en su testimonio. Sin embargo, la creadora de contenido no mencionó públicamente a ninguna persona ni presentó elementos que permitan atribuir su relato a una exalumna en particular.

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La streamer se limitó a señalar que una compañera de cabello rojo la habría acosado durante sus años escolares. Su mensaje no incluyó nombres, fotografías, conversaciones, denuncias formales ni referencias adicionales sobre la persona a la que se refiere.

Pero lo que es cierto es luego que Marina Gold difundiera su experiencia, cibernautas comenzaron a compartir publicaciones en las que señalaron a una exalumna del Liceo Naval, identificada en redes como Michelle Onetto, conocida como “Ñengo” y exintegrante de Zaca TV.

Algunas publicaciones atribuyen a Onetto presuntas conductas de bullying durante su etapa escolar. Sin embargo, estos señalamientos provienen de usuarios y exalumnas en redes sociales y no han sido corroborados de manera independiente.

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La creadora de contenido no identificó públicamente a la compañera a la que atribuyó el presunto acoso, pero los cibernautas señalan a la influencer Michelle Onetto.

Marina Gold pidió que no se guarden silencio los casos de violencia

El pronunciamiento de Marina Gold se suma a las reacciones de figuras públicas que han pedido una reflexión sobre el bullying, la convivencia escolar y la responsabilidad de las familias frente a situaciones de violencia entre adolescentes.

La influencer centró su mensaje en la necesidad de que los estudiantes que atraviesan agresiones puedan hablar y recibir apoyo. Su publicación también planteó cuestionamientos sobre las medidas que adoptan las instituciones cuando se reportan amenazas, insultos o enfrentamientos entre alumnos.

Aunque su testimonio se refiere a una experiencia personal ocurrida durante su etapa escolar, la actriz lo vinculó con la necesidad de prestar atención a las alertas que surgen dentro de las comunidades educativas. “Justicia para el chico afectado y que nadie se quede callado”, reiteró.

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