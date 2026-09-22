El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1. Crédito: Captura

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Ignacio Barrios protagonizó una de las imágenes más llamativas de la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arquero suplente de UTC ingresó en los minutos finales para desempeñarse como delantero ante Sport Huancayo, en un encuentro que terminó con derrota por 3-2 para el cuadro cajamarquino.

La decisión estuvo relacionada con la falta de alternativas que tenía el plantel debido a las lesiones y a la imposibilidad de incorporar nuevos jugadores. Tras el encuentro, el guardameta conversó con ‘Rec Sport Huancayo’ y pidió disculpas a sus colegas por haber tenido que ocupar una posición que no es la suya.

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“Pedirle disculpas a todos mis compañeros futbolistas. No es muy usual que suceda esto. Yo soy arquero, pero entré de delantero por la situación del club, la falta de jugadores, los lesionados. Yo me pongo la camiseta y me meto en donde tengo que hacerlo, así que se dio la oportunidad de jugar de ‘9′. Obviamente, no soy ‘9′. Intenté dar lo mejor. Capaz que si entraba la pelota era otra historia, pero es cosa de fútbol y tocó meterle para adelante, como estamos todos comprometidos y esperemos seguir adelante”, señaló.

El ingreso del portero uruguayo se produjo cuando UTC buscaba desesperadamente el empate. Sin opciones ofensivas disponibles en el banco, el comando técnico decidió utilizar al habitual arquero como referencia en ataque durante los últimos minutos.

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“No lo olvidaré nunca, es inédito”

Más allá del resultado, la experiencia quedará como un recuerdo especial para el guardameta. Nacho Barrios contó que piensa conservar la camiseta que utilizó durante los minutos que disputó como delantero y hasta reveló que planea colocarla en un lugar especial.

“No lo voy a olvidar nunca. Estaba diciendo entre broma y chiste, me voy a llevar la camiseta, la voy a encuadrar. Es algo inédito. Como le decía, no podemos contratar, sino capaz que se le abría la posibilidad a otros chicos de juveniles, pero como no podemos, estamos en esta situación. Bueno, pedirle disculpas nuevamente a todos los colegas y darle para adelante nomás”, comentó.

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La escena refleja las dificultades que viene afrontando UTC durante la presente temporada. La falta de alternativas obligó al cuerpo técnico a recurrir a una solución poco habitual para intentar cambiar el rumbo del encuentro.

Barrios habló de la situación de UTC

El arquero también fue consultado por el complicado momento institucional del club. UTC ha sufrido una reducción de 10 puntos debido a incumplimientos económicos y deudas con exjugadores, situación que ha complicado su posición en la tabla.

“Esperemos que devuelvan los puntos. Obviamente que psicológicamente esto duele. Vos te mirás en la tabla, uno no es ajeno, y estás último, estás -3 en el Clausura, no sumás, no salís. La cabecita juega, pero tenemos que ser conscientes y esperemos que devuelvan los puntos y afrontar lo que queda para lo que venga. Sacar la mayor cantidad de puntos y dejar a UTC en Primera”, sostuvo.

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¿Qué dijo sobre la derrota ante Sport Huancayo?

UTC comenzó el partido en ventaja, pero terminó perdiendo 3-2. El conjunto cajamarquino llegó a igualar el marcador mediante un penal de Marlon de Jesús, aunque posteriormente recibió el tanto definitivo en los minutos finales. Barrios lamentó que su equipo no pudiera sostener la ventaja y consideró que algunos detalles terminaron siendo determinantes.

“No pudimos mantenerlo. Después, en los últimos siete minutos nos dan vuelta. Y obviamente, capaz que el ímpetu de querer defender el resultado, nos metemos atrás. Pero bueno, es fútbol. Después lo pudimos empatar y viste que esos detalles que se nos van los partidos sobre la hora, faltando nada, nos terminan haciendo ese gol. Así que nos vamos sin nada, pero tranquilo y contento con el esfuerzo del equipo. Esperamos y seguimos convencidos que lo vamos a sacar adelante”, manifestó.

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Pese al golpe, el arquero destacó el esfuerzo de sus compañeros y aseguró que el grupo mantiene la convicción de revertir la situación y conseguir la permanencia de UTC en la máxima categoría.