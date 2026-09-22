Así trabaja la selección peruana en Orlando de cara a los amistosos de la fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Con jugadores llegando en distintos vuelos y el cuerpo médico ya en alerta, la selección peruana abrió su primera jornada de trabajo en Estados Unidos entre celebraciones y preocupaciones. (Selección Peruana)

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El combinado nacional pisó por segunda vez el césped de Orlando este martes para continuar con la puesta a punto de cara a la serie de amistosos internacionales que disputará en los próximos días en territorio norteamericano.

El técnico brasileño Mano Menezes dirigió la primera sesión en las canchas del Omni Orlando Resort, sede de la concentración peruana, con un plantel que se fue completando a lo largo de la jornada con la llegada de futbolistas que militan en el exterior.

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La novedad más celebrada fue el retorno del volante Wilder Cartagena al equipo de todos, ausente durante dos años del combinado patrio. Las dudas, en cambio, recaen sobre Oliver Sonne, que terminó la sesión con molestias físicas, y sobre André Carrillo, quien no participó de los trabajos tras confirmarse una lesión en su último partido con Corinthians de Brasil.

El regreso de Cartagena y la alegría de volver

Wilder Cartagena volvió a entrenar con la selección peruana después de dos años de ausencia y expresó su alegría por reencontrarse con antiguos compañeros. El volante espera aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar. (Selección Peruana)

Dos años de ausencia pesaban sobre Wilder Cartagena cuando volvió a calzarse la camiseta bicolor en los entrenamientos de Orlando. El mediocampista del Orlando City —club que juega de local en la misma ciudad donde Perú realiza su concentración— se reincorporó al grupo con evidente entusiasmo y fue uno de los protagonistas de la jornada.

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“Estoy feliz de volver a la selección luego de dos años, es una alegría enorme reencontrarme con amigos, con compañeros que no veía hace mucho tiempo. Entrenar acá en la selección es un orgullo enorme y con ganas de hacer lo mejor”, declaró el futbolista.

El volante también dejó en claro que buscará ganarse un lugar en el once titular durante esta serie de partidos y que su foco está puesto en responder a las exigencias del cuerpo técnico. Además, aprovechó el micrófono para enviar un mensaje directo a la hinchada peruana, a la que pidió acompañar este nuevo ciclo con particular atención hacia los jugadores más jóvenes del plantel.

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“Espero que sigan apoyando, necesitamos mucho de ellos en este nuevo proceso. Hay chicos nuevos que necesitan el apoyo para que puedan dar lo mejor de sí”, manifestó Cartagena en declaraciones a la señal Bicolor+.

El resto del grupo que participó de la primera práctica estuvo conformado, entre otros, por Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotún, Oslimg Mora, Álex Valera, Jairo Concha, Jairo Vélez y Renzo Garcés, futbolistas que habían viajado desde Lima el domingo junto con el grueso del plantel local. Durante la misma jornada se sumaron al trabajo Adrián Ugarriza y Bassco Soyer, quienes se incorporaron directamente en Orlando tras llegar desde sus respectivos destinos.

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Las bajas y los jugadores en observación

Mano Menezes deberá esperar la evolución de Oliver Sonne y André Carrillo antes de definir su disponibilidad para los amistosos. El lateral presentó molestias en Orlando y el extremo arrastra una lesión del Corinthians. (Selección Peruana)

No todo fue festejo en la primera jornada de trabajo. El cuerpo médico de la selección monitorea de cerca la evolución de dos futbolistas cuya presencia en los amistosos está en riesgo.

El primero es Oliver Sonne, el lateral danés-peruano que terminó la sesión con molestias y cuya participación en los próximos compromisos quedó en suspenso. El segundo es André Carrillo, quien directamente no se presentó a los entrenamientos: el club brasileño Corinthians informó que el extremo sufrió una lesión en su último partido, lo que lo margina por el momento de las actividades colectivas del equipo.

A esos dos casos se suma la única baja confirmada hasta el momento: la del defensor Fabio Gruber, quien no pudo viajar a Estados Unidos tras lesionarse con el Mainz 05 de Alemania. El zaguero quedó descartado antes de que la delegación peruana partiera hacia Norteamérica.

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El comando técnico liderado por Menezes continuará evaluando el estado físico de Sonne y Carrillo en los días previos al debut, con la expectativa de poder contar con ambos a medida que avance la semana.

Cuatro amistosos en tres semanas por territorio norteamericano

Perú afrontará cuatro amistosos en once días durante la actual fecha FIFA. Estados Unidos, México, Canadá y Colombia serán los rivales de una gira que llevará a la bicolor por distintas ciudades de Norteamérica. (Selección Peruana)

La agenda de Perú en esta ventana FIFA es exigente. El primer examen llegará este sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m., cuando la ‘Blanquirroja’ enfrente a Estados Unidos en Orlando, en el mismo escenario donde realiza su preparación. Tres días más tarde, el martes 29 de septiembre a las 8:00 p.m., el equipo cruzará al estado de Nueva Jersey para medirse ante México.

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En octubre, la gira continúa hacia el norte del continente. El sábado 3, Perú viajará a Montreal para disputar un amistoso ante Canadá a la 1:00 p.m. El último compromiso de la serie cerrará el martes 6 de octubre en Miami, donde la selección peruana se enfrentará a Colombia a las 6:00 p.m.

Cuatro partidos en once días, contra rivales de distinto perfil y en ciudades distintas, para que Menezes siga afinando el esquema de un equipo que busca consolidar su identidad en este nuevo proceso.