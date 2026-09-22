La desafiante actitud de Jhonsson Pulpo durante diligencias en Medicina Legal: lo que registraron las cámaras en la sede de La Victoria

Jhonsson Pulpo fue trasladado a Medicina Legal, en La Victoria, para continuar con las diligencias en su contra. El investigado permanece bajo fuerte custodia policial tras la orden de 36 meses de prisión preventiva y será trasladado a la Base Naval del Callao. Fuente: Exitosa Noticias

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, volvió a ser trasladado este martes 22 de septiembre para cumplir con nuevas diligencias tras la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra. Durante su paso por Medicina Legal, el detenido fue captado bajo un fuerte despliegue policial mientras era conducido al interior de la sede ubicada en La Victoria.

Las imágenes registradas durante el procedimiento muestran a Cruz Torres mirando directamente a los agentes y sonriendo frente a las cámaras que seguían su traslado. El comportamiento del investigado ocurrió mientras permanecía bajo custodia policial y con medidas de seguridad reforzadas, a la espera de que se concrete su ingreso a un establecimiento penitenciario.

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Según Exitosa Noticias, durante los exámenes en Medicina Legal, “Jhonsson Pulpo” mantuvo contacto visual con los efectivos y sonrió ante la presencia de los medios. El detenido permanecía sujetado y rodeado por agentes policiales, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

Jhonsson Cruz Torres ingresa custodiado por agentes policiales a la sede de Medicina Legal en La Victoria tras su orden de prisión preventiva. (Composición: Infobae Perú)

“Jhonsson Pulpo” llegó a Medicina Legal bajo fuerte custodia policial

El traslado comenzó desde la sede de la Dircote, en el Cercado de Lima, y tuvo como destino las instalaciones de la Dirección de Lavado de Activos, donde funciona también el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), en La Victoria. Cruz Torres fue movilizado en un vehículo blindado de la Policía.

Durante el ingreso a la sede, las dimensiones de la unidad obligaron a utilizar otra de las puertas de la cochera. Canal N informó que el vehículo, identificado como “Cazador 2”, llegó acompañado por un importante número de efectivos del SUAT, quienes adoptaron medidas de seguridad alrededor del convoy.

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El despliegue incluyó agentes con armamento, chalecos de protección y otros elementos destinados a asegurar el traslado del investigado. Junto a Cruz Torres también fue movilizado Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien fue capturado en Bolivia y afronta la misma medida de prisión preventiva.

Agentes policiales custodian a Jhonsson Smit Cruz Torres durante su traslado a la sede de Medicina Legal en La Victoria. (Composición: Infobae Perú)

Las diligencias forman parte de las actuaciones vinculadas con la investigación por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban durante el ataque ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

Las cámaras registraron la actitud desafiante de Jhonsson Pulpo

Durante su permanencia en los exteriores de Medicina Legal, Cruz Torres fue observado mirando hacia los agentes que custodiaban el lugar y hacia los medios de comunicación. Las imágenes difundidas muestran al investigado sonriente mientras avanzaba bajo custodia policial.

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La escena ocurrió mientras el detenido permanecía rodeado por efectivos y era trasladado con las manos sujetadas. De acuerdo con el reporte de Exitosa, cerca de 20 policías participaron en la custodia del vehículo durante estas diligencias.

La actitud mostrada por “Jhonsson Pulpo” se produjo días después de que una audiencia judicial también registrara gestos similares durante su comparecencia virtual. En aquella diligencia, el investigado respondió “desconozco” cuando fue consultado sobre sus antecedentes, según imágenes difundidas públicamente.

El Poder Judicial dictó posteriormente 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y Mendocilla Gómez por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado. La medida comenzó a contabilizarse desde el 1 de septiembre de 2026 y fue fijada hasta el 1 de septiembre de 2029.

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Agentes policiales escoltan a Jhonsson Smit Cruz Torres durante su traslado tras la orden de prisión preventiva dictada en su contra. (Foto: Ministerio del Interior)

Será trasladado a la Base Naval bajo estrictas medidas de seguridad

El siguiente destino de “Jhonsson Pulpo” será la Base Naval del Callao, según informó el Ministerio del Interior. El ministro César Astudillo señaló que Cruz Torres será internado en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad luego de la decisión judicial.

El traslado estará a cargo de la Policía Nacional y se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. El Ministerio del Interior indicó que la operación contará con la conducción del comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

La disposición ocurre mientras continúan las investigaciones por el secuestro de Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes. La Fiscalía busca establecer el nivel de participación de los investigados y reunir elementos relacionados con la planificación y ejecución del hecho.

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Cruz Torres fue capturado el 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, después de permanecer prófugo de la justicia. Tras su expulsión, fue entregado a las autoridades peruanas y trasladado a Lima para afrontar las diligencias y procesos judiciales pendientes.