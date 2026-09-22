Perú

La desafiante actitud de Jhonsson Pulpo durante diligencias en Medicina Legal: lo que registraron las cámaras en la sede de La Victoria

La diligencia se realizó bajo un amplio despliegue policial, mientras el investigado permanece a la espera de su traslado a la Base Naval del Callao tras la orden de 36 meses de prisión preventiva

Jhonsson Pulpo fue trasladado a Medicina Legal, en La Victoria, para continuar con las diligencias en su contra. El investigado permanece bajo fuerte custodia policial tras la orden de 36 meses de prisión preventiva y será trasladado a la Base Naval del Callao. Fuente: Exitosa Noticias
Guardar

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, volvió a ser trasladado este martes 22 de septiembre para cumplir con nuevas diligencias tras la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra. Durante su paso por Medicina Legal, el detenido fue captado bajo un fuerte despliegue policial mientras era conducido al interior de la sede ubicada en La Victoria.

Las imágenes registradas durante el procedimiento muestran a Cruz Torres mirando directamente a los agentes y sonriendo frente a las cámaras que seguían su traslado. El comportamiento del investigado ocurrió mientras permanecía bajo custodia policial y con medidas de seguridad reforzadas, a la espera de que se concrete su ingreso a un establecimiento penitenciario.

PUBLICIDAD

Según Exitosa Noticias, durante los exámenes en Medicina Legal, “Jhonsson Pulpo” mantuvo contacto visual con los efectivos y sonrió ante la presencia de los medios. El detenido permanecía sujetado y rodeado por agentes policiales, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

Un hombre rodeado por efectivos policiales con equipo táctico y chalecos identificados con la palabra Policía
Jhonsson Cruz Torres ingresa custodiado por agentes policiales a la sede de Medicina Legal en La Victoria tras su orden de prisión preventiva. (Composición: Infobae Perú)

“Jhonsson Pulpo” llegó a Medicina Legal bajo fuerte custodia policial

El traslado comenzó desde la sede de la Dircote, en el Cercado de Lima, y tuvo como destino las instalaciones de la Dirección de Lavado de Activos, donde funciona también el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), en La Victoria. Cruz Torres fue movilizado en un vehículo blindado de la Policía.

Durante el ingreso a la sede, las dimensiones de la unidad obligaron a utilizar otra de las puertas de la cochera. Canal N informó que el vehículo, identificado como “Cazador 2”, llegó acompañado por un importante número de efectivos del SUAT, quienes adoptaron medidas de seguridad alrededor del convoy.

PUBLICIDAD

El despliegue incluyó agentes con armamento, chalecos de protección y otros elementos destinados a asegurar el traslado del investigado. Junto a Cruz Torres también fue movilizado Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien fue capturado en Bolivia y afronta la misma medida de prisión preventiva.

Un vehículo policial blindado a la izquierda y un detenido custodiado por efectivos policiales a la derecha
Agentes policiales custodian a Jhonsson Smit Cruz Torres durante su traslado a la sede de Medicina Legal en La Victoria. (Composición: Infobae Perú)

Las diligencias forman parte de las actuaciones vinculadas con la investigación por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban durante el ataque ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

Las cámaras registraron la actitud desafiante de Jhonsson Pulpo

Durante su permanencia en los exteriores de Medicina Legal, Cruz Torres fue observado mirando hacia los agentes que custodiaban el lugar y hacia los medios de comunicación. Las imágenes difundidas muestran al investigado sonriente mientras avanzaba bajo custodia policial.

La escena ocurrió mientras el detenido permanecía rodeado por efectivos y era trasladado con las manos sujetadas. De acuerdo con el reporte de Exitosa, cerca de 20 policías participaron en la custodia del vehículo durante estas diligencias.

La actitud mostrada por “Jhonsson Pulpo” se produjo días después de que una audiencia judicial también registrara gestos similares durante su comparecencia virtual. En aquella diligencia, el investigado respondió “desconozco” cuando fue consultado sobre sus antecedentes, según imágenes difundidas públicamente.

El Poder Judicial dictó posteriormente 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y Mendocilla Gómez por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado. La medida comenzó a contabilizarse desde el 1 de septiembre de 2026 y fue fijada hasta el 1 de septiembre de 2029.

Un detenido con chaleco negro camina flanqueado por cuatro agentes policiales y efectivos tácticos armados en una zona exterior
Agentes policiales escoltan a Jhonsson Smit Cruz Torres durante su traslado tras la orden de prisión preventiva dictada en su contra. (Foto: Ministerio del Interior)

Será trasladado a la Base Naval bajo estrictas medidas de seguridad

El siguiente destino de “Jhonsson Pulpo” será la Base Naval del Callao, según informó el Ministerio del Interior. El ministro César Astudillo señaló que Cruz Torres será internado en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad luego de la decisión judicial.

El traslado estará a cargo de la Policía Nacional y se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. El Ministerio del Interior indicó que la operación contará con la conducción del comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

La disposición ocurre mientras continúan las investigaciones por el secuestro de Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes. La Fiscalía busca establecer el nivel de participación de los investigados y reunir elementos relacionados con la planificación y ejecución del hecho.

Cruz Torres fue capturado el 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, después de permanecer prófugo de la justicia. Tras su expulsión, fue entregado a las autoridades peruanas y trasladado a Lima para afrontar las diligencias y procesos judiciales pendientes.

Temas Relacionados

Jhonsson PulpoLos Pulposperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

La mandataria detalló qué autoridades estarán a cargo de acompañar al pontífice durante sus actividades fuera de la capital y explicó cómo se distribuirán las funciones oficiales durante la visita

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El tenista nacional avanzó a octavos de final en el certamen bonaerense tras dejar en el camino a Tomás Farjat; ‘Juampi’ extiende su grato momento y se medirá ante Murkel Dellien en la siguiente ronda

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

El guardameta ingresó en los minutos finales ante Sport Huancayo debido a la falta de jugadores y explicó cómo vivió una situación inusual en su carrera profesional

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

La influencer respondió a las acusaciones de bullying de Marina y aclaró que la cuenta ‘Vacawatusi’ no le pertenecía. La influencer admitió que dejó un comentario “inapropiado”.

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita

El decreto autoriza servicios de transmisión, saneamiento, seguridad y logística para las actividades que el pontífice realizará en Lima y otras regiones

Papa León XIV en Perú: Gobierno habilita contrataciones, uso temporal de predios privados y otras medidas excepcionales por su visita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

Piden impulsar reforma constitucional para que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

ENTRETENIMIENTO

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying por parte de Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Melcochita agradece homenaje en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual en bus del Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Marina Gold revela que sufrió bullying durante tres años en el Liceo Naval y usuarios señalan a Michelle Onetto

DEPORTES

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

Juan Pablo Varillas firmó otra remontada para el recuerdo en el Challenger de Buenos Aires: dio vuelta a doble quiebre en set final

El arquero Nacho Barrios pidió disculpas tras jugar de delantero con UTC en Liga 1: “No lo olvidaré nunca, es inédito”

Ignacio Buse ve una oportunidad de crecimiento exponencial al participar en la Laver Cup: “Puedo aprender muchísimo”

Así trabaja la selección peruana en Orlando de cara a los amistosos de la fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Patrick Zubczuk pidió oportunidad a los jugadores de Deportivo Garcilaso en la selección peruana: “Hay varios que merecen ser convocados”