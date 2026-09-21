Perú

Coril con luz verde para crear una empresa de fondos colectivos: SMV autoriza Integrados EAFC

Los fondos colectivos permiten acceder a vehículos, inmuebles, motocicletas, maquinaria y equipos mediante aportes periódicos de personas o empresas

Coril
La autorización de la SMV no permite todavía que Integrados capte asociados, administre fondos colectivos ni comercialice contratos.
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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó a Corporación Coril S.A.C. y Corporación Geco S.A.C. a organizar Integrados Empresa Administradora de Fondos Colectivos S.A., una firma que buscará ingresar al negocio de adquisición de bienes mediante aportes periódicos de grupos de clientes.

La resolución N.º 142-2026-SMV/10.2, emitida el 16 de septiembre, representa una autorización inicial. La nueva empresa aún no puede captar asociados, administrar fondos ni comercializar contratos. Antes deberá constituirse formalmente y obtener una autorización de funcionamiento de la SMV.

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El permiso otorgado por el regulador tiene una vigencia de un año y no puede prorrogarse. Durante ese período, los organizadores deberán completar los procedimientos societarios y regulatorios pendientes para que Integrados EAFC pueda iniciar operaciones.

La futura administradora tendrá una estructura accionaria concentrada: Corporación Coril contará con el 99,9% de las acciones y Corporación Geco tendrá el 0,1%. La SMV indicó que, tras revisar el expediente, determinó que los organizadores cumplieron los requisitos establecidos para recibir la autorización de organización.

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Corporación Coril tendrá el 99,9% de Integrados y Corporación Geco conservará el 0,1% de la futura administradora de fondos colectivos.

Geco controla a Coril y el grupo ya opera en banca y mercado de capitales

Corporación Coril y Corporación Geco forman parte de la misma estructura empresarial. Corporación Geco S.A.C. controla a Corporación Coril S.A.C., que opera como holding de los negocios financieros del conglomerado.

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A través de sus empresas vinculadas, el grupo participa en intermediación bursátil, administración de fondos de inversión, fideicomisos, titulización de activos y banca.

Entre sus compañías figuran Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos, Grupo Coril Sociedad Titulizadora, Corfid Corporación Fiduciaria y Alfin Banco.

dinero
Corporación Coril amplía su presencia en el sistema financiero después de elevar su participación en Alfin Banco al 98,92% en marzo de 2026.

La memoria anual de Corfid Corporación Fiduciaria muestra que, al cierre de 2024, Corporación Coril tenía el 99,857% de la fiduciaria, mientras que Corporación Geco concentraba el 0,143%. Corfid se dedica a la gestión de fideicomisos de titulización de activos por oferta pública y privada.

La fiduciaria registró una utilidad neta de S/6,3 millones en 2024. Esa cifra corresponde a Corfid y no a Corporación Coril o Corporación Geco, pero permite dimensionar una de las compañías vinculadas al grupo.

El conglomerado también incrementó su presencia en el sistema financiero. Corporación Coril elevó su participación en Alfin Banco hasta 98,92% en marzo de 2026, según información divulgada por la entidad. La participación la posicionó como principal accionista del banco.

Por su parte, Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos aumentó su capital social de S/3,143 millones a S/4,143 millones en 2025, luego de capitalizar resultados acumulados de 2023 y 2024. La firma administra fondos de inversión públicos y privados.

SMV
La Resolución N.º 142-2026-SMV/10.2 fijó una vigencia de un año para que Integrados constituya la empresa y solicite su autorización de funcionamiento.

¿Qué son los fondos colectivos?

Los fondos colectivos son programas en los que un grupo de personas naturales o empresas realiza aportes periódicos para acceder a bienes o servicios. El sistema puede aplicarse a vehículos, inmuebles, motocicletas, maquinaria, equipos u otros productos que cuenten con autorización.

Cada asociado paga una cuota capital, que integra el fondo común, y una cuota de administración por el servicio que brinda la empresa administradora. No equivale a un crédito bancario: el participante no recibe el bien al momento de suscribir el contrato.

La adjudicación puede ocurrir por sorteo, remate, adjudicación anticipada u otros mecanismos aprobados en el programa. En los remates, los asociados adelantan cuotas para mejorar sus posibilidades de obtener el bien. Una vez adjudicado, el cliente mantiene el compromiso de pago hasta cumplir las condiciones y el plazo previstos en su contrato.

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