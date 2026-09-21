Papa León XIV en Perú: el millonario monto que generará la visita del Sumo Pontífice al país

La gira de León XIV movilizará a 3,1 millones de personas en Perú, según proyecciones iniciales del gobierno. AFP

Guardar

La visita programada del 11 al 16 de noviembre del papa León XIV ha generado expectativa entre los fieles y las autoridades, pero también entre los negocios vinculados con el turismo, el transporte, el hospedaje, la gastronomía y el comercio.

Tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) como los gremios empresariales y los gobiernos regionales han elaborado proyecciones sobre el movimiento de visitantes y el impacto que dejaría la gira, que podría superar ampliamente la dimensión económica de las visitas de Juan Pablo II y Francisco al país.

PUBLICIDAD

León XIV generará más de S/300 millones en su visita al Perú

Las estimaciones preliminares del Mincetur sitúan en más de S/ 300 millones (USD 85,7 millones) el gasto turístico de la visita del papa León XIV. El cálculo considera el gasto en alojamiento, restaurantes, transporte de pasajeros, agencias de viajes, comercio y otros servicios turísticos, según información compartida con Infobae Perú.

La cartera proyecta que la gira movilizará a 3,1 millones de personas en todo el país, con cerca de la mitad de la afluencia prevista en Lima. Además de la capital, León XIV visitará Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Dentro de ese total, 815 mil turistas nacionales e internacionales se desplazarían entre las ciudades incluidas en el recorrido del pontífice. Para la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, se prevé una asistencia superior a 1 millón de personas. El impacto económico será notable.

PUBLICIDAD

El Gobierno distingue el gasto turístico concentrado durante la visita papal de la Ruta de León, un circuito permanente que busca prolongar la llegada de viajeros después de noviembre. EFE/ Angel Medina G.

Las proyecciones de los gremios plantean cifras adicionales. La Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) estima que la visita movilizará a 1,5 millones de viajeros, entre ellos 400 mil extranjeros y 1,1 millones nacionales. El gremio calcula un retorno de entre USD 80 millones y USD 100 millones, a partir de experiencias papales anteriores.

Las regiones también anticipan una mayor demanda. En Pucallpa, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo proyecta un movimiento económico de S/ 24,4 millones, impulsado por 43.900 visitantes. En Lambayeque, la Cámara de Comercio y Producción estimó hasta 1,5 millones de personas y un impacto de hasta S/ 750 millones.

PUBLICIDAD

Además, existe una región no incluida en el itinerario que podría verse favorecida por el incremento del flujo turístico hacia Perú: Arequipa. Mincetur considera que, junto con Cusco y Lima, cuenta con infraestructura turística y capacidad hotelera para recibir a viajeros que extiendan su estadía antes o después de la visita papal.

Más allá de la visita: la Ruta de León

No obstante, Mincetur diferencia el impacto puntual de la llegada de León XIV de la denominada Ruta de León, una estrategia orientada a sostener el turismo religioso después de noviembre y generar recursos adicionales en los lugares vinculados con el trabajo pastoral de Prevost.

Lanzada a mediados de 2025, la ruta tiene como eje Lambayeque, región donde León XIV fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. El circuito también incluye La Libertad, Piura y la Provincia Constitucional del Callao, con una oferta que combina lugares religiosos, cultura, historia y gastronomía.

PUBLICIDAD

Según Promperú, Lambayeque recibió más de 1 millón de visitantes y generó S/450 millones solo durante el primer año de implementación de la iniciativa. La entidad considera que la ruta puede ampliar el flujo de viajeros más allá de los días de la visita papal y consolidar nuevos circuitos en el norte del país.

Sixto Falcon de Cusco, from Peru, waits to attend Pope Leo XIV's formal inauguration of his pontificate with a Mass in St. Peter's Square attended by heads of state, royalty and ordinary faithful, Sunday, May 18, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Una visita mayor a las de Juan Pablo II y Francisco

La llegada de León XIV perfila una movilización superior a la registrada durante las visitas de los dos pontífices que llegaron antes a Perú. Juan Pablo II estuvo en el país en febrero de 1985, durante cinco días, y recorrió ocho ciudades: Lima, Callao, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Piura, Trujillo e Iquitos.

PUBLICIDAD

Su paso congregó a millones de personas, con una asistencia de más de un millón de fieles en Villa El Salvador, pero no existen cálculos oficiales consolidados sobre el dinero que generó en turismo, transporte o comercio. Regresó en mayo de 1988 para participar en el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano.

De izquierda a derecha, Juan Pablo II, León XIV y Francisco, los tres papas que visitaron Perú.

La visita de Francisco, realizada entre el 18 y el 21 de enero de 2018, ofrece el antecedente económico más cercano. El pontífice recorrió Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Antes de la gira, el Mincetur proyectó la llegada de 816 mil visitantes, entre turistas y excursionistas, y un impacto económico superior a USD 88 millones.

PUBLICIDAD

Tras el evento, el entonces coordinador general de la visita, Alfonso Grados, señaló que los ingresos alcanzaron USD 80 millones y que alrededor de 40 mil turistas extranjeros llegaron al país para seguir las actividades del papa. Así, las estimaciones disponibles sitúan el movimiento económico de aquella visita entre USD 80 millones y USD 90 millones.

El turismo religioso representa el segundo principal motivo de viaje en el mundo y moviliza a 1 de cada 5 viajeros, según la cartera. Con la Ruta de León, Perú se suma a Polonia y Argentina como el tercer destino que promueve un circuito vinculado con la formación, la fe y las obras de los últimos pontífices peregrinos.

PUBLICIDAD