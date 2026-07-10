Perú recibirá por primera vez la gala de The World’s 50 Best Restaurants

Lima fue elegida como sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, considerado uno de los encuentros más importantes de la gastronomía internacional, donde cada año se revela el listado de los 50 mejores restaurantes del planeta. La ceremonia se llevará a cabo el 4 de noviembre y marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que el Perú y Sudamérica alberguen esta premiación de alcance mundial.
La elección de la capital representa un nuevo respaldo al prestigio alcanzado por la cocina peruana en los últimos años y consolida al país como un referente del turismo gastronómico. Este resultado fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante PromPerú, con el propósito de atraer uno de los eventos más influyentes del sector culinario.
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El anuncio llega poco después de un nuevo logro para el Perú en el escenario internacional. Durante la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2025, realizada en Italia, Maido fue distinguido como el mejor restaurante del mundo, convirtiéndose en el segundo establecimiento peruano en ocupar el primer lugar del ranking. Anteriormente, Central obtuvo ese mismo reconocimiento en 2023, consolidando la presencia nacional entre las principales propuestas de la alta cocina.
Aunque esta será la primera ocasión en que la edición mundial se realice en territorio peruano, Lima ya cuenta con experiencia como anfitriona de certámenes gastronómicos de prestigio. En 2013 y 2014 recibió Latin America’s 50 Best Restaurants, encuentro que distingue a los mejores restaurantes de la región y que contribuyó a fortalecer la proyección internacional de la gastronomía peruana.
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Además de la ceremonia de premiación, la organización desarrollará un amplio programa de actividades dirigido a chefs, especialistas, medios de comunicación y visitantes provenientes de distintas partes del mundo. La agenda incluirá #50BestTalks, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la evolución del sector, así como las 50 Best Signature Sessions, una serie de cenas colaborativas abiertas al público en las que cocineros de restaurantes reconocidos compartirán fogones con destacados talentos nacionales.
El programa también contempla el Chefs’ Feast, iniciativa orientada a destacar ingredientes, productos y técnicas tradicionales provenientes de diversas regiones del país. A ello se sumarán recorridos diseñados para que los invitados internacionales conozcan experiencias gastronómicas representativas del Perú y descubran la riqueza cultural que acompaña a su cocina.
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela, afirmó que la designación de Lima constituye un hito para el país y refleja el trabajo sostenido realizado por el Gobierno, el Mincetur y PromPerú para posicionar al Perú como un destino líder de turismo gastronómico a escala global.
Por su parte, el presidente ejecutivo de PromPerú, Michael Guevara Varela, señaló que albergar un evento de esta magnitud confirma que la gastronomía peruana es un activo estratégico para la promoción internacional del país. Añadió que esta cita permitirá exhibir ante chefs, líderes de opinión, medios especializados y viajeros la diversidad cultural, los productos nativos y las experiencias turísticas que distinguen al Perú como un destino único.
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