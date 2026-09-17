Ocho empresas usaron bots para quedarse con 210 mil entradas a Machu Picchu y dejar sin boletos a otros turistas

Tu Boleto estará fuera de servicio por dos días. (Foto: Infobae Perú / Andina)

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Conseguir una entrada para Machu Picchu se volvió complicado para numerosos turistas que buscaban asegurar su visita por internet. Una auditoría al sistema de venta identificó a ocho empresas turísticas vinculadas con el bloqueo de casi 210 mil boletos mediante reservas automatizadas.

Según informó EFE, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, explicó que estas compañías utilizaban bots para realizar reservas de manera constante. Del total de entradas bloqueadas, más del 62,9 % fue cancelado posteriormente, lo que dejó sin disponibilidad a visitantes que intentaban comprar un acceso de manera particular.

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El Gobierno anunció cambios en la plataforma Tu Boleto, administrada por el Ministerio de Cultura, con el objetivo de impedir este tipo de acaparamiento. La principal modificación elimina las reservas temporales y establece que los usuarios deberán identificarse, elegir la fecha y horario de visita y completar el pago dentro de un plazo determinado.

Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

Ocho empresas quedaron vinculadas al bloqueo de entradas

De acuerdo con la información difundida por el portal La Lupa, las ocho empresas identificadas son Enjoy Machupicchu Travel E.I.R.L., Treppid S.A.C., Agencia de Viajes y Turismo Inca Path Peru E.I.R.L., Enjoy Cusco E.I.R.L., Tripscape Travel E.I.R.L., Quimbaya Tours, South American Tours y Cóndor Travel.

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El mecanismo permitía separar numerosos boletos de manera automatizada, mientras los visitantes encontraban la plataforma sin cupos disponibles. De acuerdo con EFE, las reservas podían mantenerse bloqueadas durante semanas y posteriormente una parte importante terminaba cancelada.

ElL medio señaló que unas 132 mil entradas fueron anuladas o dejaron vencer. El medio indicó que este mecanismo habría permitido a las agencias acaparar localidades para posteriormente ofrecerlas a turistas, aunque la auditoría citada por EFE se centra en el bloqueo automatizado y las cancelaciones.

Visitantes aguardan en una pasarela de madera la entrada a Machu Picchu, la antigua ciudad inca rodeada de montañas y neblina en el paisaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reporte periodístico de marzo reveló un patrón de cancelaciones

El comportamiento de algunas agencias ya había llamado la atención meses antes. En marzo de 2026, Perú21 publicó un análisis basado en información extraída del portal estatal Tu Boleto y detectó un patrón inusual de reservas y cancelaciones.

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Según ese reporte, durante 2025 cinco agencias registraron un promedio superior a 1.200 cancelaciones diarias de entradas. Entre ellas estaban Enjoy Machupicchu Travel, Treppid, Inca Path Peru, Enjoy Cusco y Tripscape Travel.

Una mano sostiene un ticket de entrada a Machu Picchu con un sello visible y un código QR parcialmente cubierto, ubicado sobre un mapa turístico en una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros también mostraron cifras elevadas en casos específicos. Enjoy Machupicchu Travel acumuló en 2025 más de 202 mil tickets vinculados con reservas anuladas, mientras Treppid superó los 147 mil boletos bajo el mismo registro.

Para los primeros 45 días de 2026, Perú21 reportó un promedio de 345 tickets cancelados por día entre las cinco agencias analizadas. Estos datos constituyeron un antecedente del problema que posteriormente fue revisado por el Gobierno.

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El sistema de venta de Machu Picchu tendrá nuevas reglas

Como respuesta al bloqueo, los ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo anunciaron la eliminación de las reservas temporales de entradas a Machu Picchu. La compra deberá realizarse directamente y con los datos de identificación del usuario.

La nueva modalidad contempla que cada turista o agencia se identifique, seleccione la fecha y el horario y complete el pago en un máximo de 15 minutos. Antes, las empresas podían mantener separadas las entradas durante hasta tres horas.

Vista general de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu (Perú), que una expedición dirigida por Hiram Bingham documentó, fotografió y dio a conocer al mundo hace 115 años. EFE/ Paula Bayarte/Archivo

El cambio busca reducir la posibilidad de que sistemas automatizados ocupen grandes cantidades de boletos antes de que puedan ser adquiridos por visitantes. Valencia reconoció ante EFE que la plataforma anterior no había sido diseñada para enfrentar este tipo de bloqueos.

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Mientras se implementan los cambios, Tu Boleto muestra disponibilidad para la ruta clásica desde diciembre en adelante, mientras que septiembre, octubre y noviembre aparecen sin fechas disponibles, según la información reportada por EFE.