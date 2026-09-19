Perú

¿No sabe a dónde ir de vacaciones? Así decide su destino el 48% de peruanos

Los peruanos buscan en redes sociales, ven ofertas y hablan con familiares para decidir a qué lugar viajar

Kuélap reabre el acceso a su emblemática muralla sur y espera impulsar el turismo en Amazonas. (Foto: Ministerio de Cultura)
Uno de cada dos peruanos le pregunta a un familiar o amigo para inspirarse sobre su nuevo destino de viaje. - Crédito Ministerio de Cultura
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La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) ha revelado su último informe del Perfil del Vacacionista Nacional 2025. ¿El mayor hallazgo? El vacacionista nacional gasta, en promedio, S/718 por persona y permanece cuatro noches en el destino elegido.

Además, el estudio revela que el 61% de los vacacionistas se desplaza fuera de su región de residencia y que el 68% ha visitado el destino elegido en más de una oportunidad.

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¿Y cómo definen los peruanos a dónde viajar? Si bien estos son influenciados por las redes sociales (esto influencia en un 23% de los casos), las promociones de viajes (esto motiva al 14%), la inspiración principal, en el 48% de los casos, es el boca a boca: las recomendaciones de familiares y amigos es la la principal fuente de lo que consideran los peruanos para viajar.

Aruba - Caribe - turismo
Aruba - Caribe - turismo

Perfil del vacacionista peruano

El informe revela también que el vacacionista peruano combina diferentes experiencias durante un mismo viaje.

  • La gastronomía y la cultura son las actividades más realizadas, ambas con un 88%
  • Seguidas por naturaleza (74%)
  • Compras (68%)
  • Entretenimiento (63%)
  • Sol y playa (52%)
  • Aventura (41%). 

Además, entre las experiencias preferidas destacan visitar restaurantes regionales y mercados de insumos, recorrer ciudades y plazas, conocer iglesias y sitios arqueológicos, pasear por lagos y reservas naturales, observar flora y fauna, comprar artesanías y disfrutar de las playas.

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Turismo interno sería impulsado con la decisión del MEF de mover los feriados a los lunes para crear fines de semana largos. - Crédito Canal N

¿Qué motiva al peruano a viajar?

¿Por qué viajan los peruanos? Conocer nuevos lugares es la principal motivación para viajar, señalada por el 38% de los vacacionistas.

Luego de esto, le siguen relajarse o descansar (25%) y compartir una experiencia en familia (15%). Al momento de elegir un destino, los viajeros valoran principalmente la naturaleza (39%), el clima cálido (26%), la seguridad (23%), la variedad de atractivos turísticos (22%) y la tranquilidad del lugar (18%).

Asimismo, las recomendaciones de familiares y amigos son la principal fuente de inspiración para viajar, con un 48%. Por su parte, las redes sociales representan el 23% y las promociones de viaje, el 14%.

También se señala que cuando buscan información para organizar su recorrido, el 64% recurre a las redes sociales, el 28% consulta páginas web especializadas en viajes y el 21% considera las recomendaciones de otras personas.

Turismo wellness gana popularidad entre jóvenes que priorizan sostenibilidad y autocuidado. (Foto: Agencia Andina)
Turismo wellness gana popularidad entre jóvenes que priorizan sostenibilidad y autocuidado. (Foto: Agencia Andina)

Según señaló Teresa Mera, presidenta ejecutiva de Promperú, “durante el 2025 se registraron 46.3 millones de viajes por turismo interno, equivalentes al 95% del nivel alcanzado antes de la pandemia. Estos desplazamientos generaron un movimiento económico de 7,045 millones de dólares, cifra que representa el 125% de lo registrado en el 2019″.

“Estos resultados evidencian que el turismo interno no solo continúa recuperándose, sino que también genera un mayor valor económico para el país. La oportunidad está en incrementar la frecuencia de los viajes, diversificar los destinos visitados y promover experiencias que favorezcan una mayor permanencia y gasto”, añadió.

¿Y cómo contratan?

El perfil del vacacionista nacional 2025 muestra que los peruanos organizan sus viajes principalmente por cuenta propia. El 90 % contrata los servicios por separado y solo el 10% adquiere un paquete turístico en su ciudad de origen. Para financiar el viaje, el 72% utiliza sus ahorros; el 27%, su sueldo del momento; y el 10%, una tarjeta de crédito.

El grupo familiar directo es la principal compañía de viaje para el 42% de los vacacionistas. Le siguen los amigos o familiares sin niños (21%), la pareja (15%) y quienes prefieren viajar solos (12%). El ómnibus continúa siendo el medio de transporte más utilizado, con un 55%; seguido por el automóvil propio o particular (23%) y el avión (11%).

En cuanto al alojamiento, el 30% se hospeda en la vivienda de familiares o amigos, mientras que el 17% elige una propiedad alquilada. Los demás viajeros optan por hoteles, hostales, campamentos y otras alternativas. El vacacionista nacional tiene, en promedio, 40 años. El 65% es mujer y el 35% hombre; además, el 67% tiene hijos.

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