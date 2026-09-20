Diputado Julián Pérez Mallqui niega relación con su asesora pese a videos, chats y una noche de compras juntos

Julián Pérez Mallqui negó tener una relación sentimental con la trabajadora de su despacho, Ketty Landeo, y sostuvo que su vínculo es exclusivamente laboral

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El diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) negó mantener una relación sentimental con la trabajadora de su despacho Ketty Landeo, después de que ambos fueran captados besándose dentro de un taxi y se difundieran conversaciones atribuidas a ellos, así como imágenes de una salida conjunta que incluyó compras y una cena.

El parlamentario aseguró que su vínculo con la abogada, de 25 años, es exclusivamente laboral y cuestionó los registros divulgados por Sin Rodeos de Panamericana TV. “Un video no define una relación”, afirmó.

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El programa reveló que la noche del pasado 10 de septiembre el diputado y su trabajadora salieron de una de las sedes del Parlamento y abordaron un taxi. Durante el trayecto, las cámaras registraron muestras de afecto entre ambos.

Tras el recorrido, Pérez Mallqui y Landeo acudieron a un centro comercial, donde permanecieron varias horas realizando compras, y posteriormente fueron a cenar. El programa también difundió conversaciones de Messenger que atribuyó a ambos y que contendrían referencias a una relación sentimental y a la posibilidad de formar una familia.

El programa Sin Rodeos difundió videos, imágenes y conversaciones atribuidas a ambos, incluidos registros en los que aparecen juntos durante una salida que terminó en compras y una cena

“Por favor, regresa por mí y escribamos nuestra historia juntos. Construyamos algo bonito. Ya no quiero seguir viviendo así por vivir. No quiero ser una carga. Quiero que mi hija esté orgullosa de mí y de su padre. Estudiaremos juntos, hagamos todo juntos sin hacernos daño”, se lee en uno de los mensajes difundidos.

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Pérez Mallqui rechazó la autenticidad de esas conversaciones y pidió que se identificara la fuente de los mensajes.

Landeo Quiñones obtuvo su título profesional en julio de 2025 y, de acuerdo con el informe televisivo, ocupa el cargo de técnica en el despacho del parlamentario. Percibe un sueldo mensual de 7.200 soles, al que se sumarían bonos y gratificaciones, por lo que sus ingresos superarían los 10.000 soles mensuales.

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Baja, Henry Albañil, adelantó que la contratación podría ser materia de una investigación adicional.

Por su parte, el jefe de gabinete de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, calificó la situación de “indefendible” y señaló que los órganos competentes de la bancada y el Comité de Ética deberían tomar acciones.

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Panamericana difundió imágenes del legislador junto a la trabajadora Ketty Susana, y una conversación atribuida a ambos con referencias a una supuesta planificación familiar

“Hay que decir las cosas con claridad, que eso es una acción indefendible. Todavía no lo hemos visto, pero yo creo que hay una acción ahí clara que los organismos competentes de la propia bancada, el Comité de Ética, todos tienen que tomar una acción. De inmediato. Yo creo que la Comisión de Ética ya debe estar tomando las acciones”, declaró.

Consultado sobre el caso, el penalista Mario Amoretti sostuvo que Pérez Mallqui habría incurrido en el delito de negociación incompatible, que contempla una pena de entre cuatro y seis años de prisión.

El parlamentario quedó en el ojo público en julio pasado, cuando fue detenido por la Policía tras una denuncia de violencia presentada por su expareja. La intervención ocurrió luego de que fuera detenido en flagrancia por protagonizar un forcejeo con el padre de su expareja cuando intentaba ingresar a la vivienda de esta.

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Además, Pérez Mallqui afronta un proceso por el atropello que protagonizó en 2024 contra una mujer y su hija en el distrito de Pichari, en la región surandina de Cusco, por la que fue elegido.