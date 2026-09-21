Perú

Más de 30 personas fueron intervenidas en local nocturno vinculado a facción del ‘Tren de Aragua’ en Punta Hermosa

Los agentes también incautaron armas, una granada, municiones, presuntas drogas, un panfleto extorsivo, celulares y dinero durante el operativo

La PNP intervino a 36 adultos y retuvo a dos adolescentes de 16 años. Difusión
La PNP intervino a 36 adultos y retuvo a dos adolescentes de 16 años. Difusión
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Más de 30 personas fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo ejecutado en un inmueble de Punta Hermosa, señalado por las autoridades como un presunto centro de operaciones de la facción Los Hijos de Dios, vinculada al Tren de Aragua.

La intervención ocurrió durante la madrugada en la urbanización Martín Olaya Sur. El procedimiento permitió ubicar armas de fuego, una granada, municiones, presuntas sustancias ilícitas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos con anotaciones que forman parte de las diligencias fiscales.

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De acuerdo con la información confirmada por la PNP, 36 adultos fueron detenidos y dos adolescentes de 16 años quedaron retenidos. Entre los adultos figuran ciudadanos peruanos, venezolanos y colombianos. El caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público.

Las autoridades investigan a los intervenidos por su presunta participación en delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y banda criminal. La investigación fiscal deberá establecer el grado de participación de cada persona involucrada en el operativo.

Operativo se realizó durante la madrugada en Punta Hermosa

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Homicidios (DIVINHOM) y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVICC) de la Dirincri. La intervención se produjo a las 03:50 horas en la manzana J, lote 03, del Agrupamiento Familiar Urbanización Martín Olaya Sur.

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Según la PNP, el inmueble era considerado un presunto punto de reunión de personas vinculadas con Los Malditos de Aragua, facción Los Hijos de Dios, relacionada con la organización criminal Tren de Aragua.

En el exterior del predio, los agentes intervinieron a Zenón Peña Torres, de 47 años, y Enderson Josué Pietro Ferreyra, de 20 años, junto a un vehículo de placa BUX-203. En ese sector fueron encontradas cinco municiones FAME sobre el suelo.

Policía encontró una pistola y una granada

El operativo se realizó durante la madrugada en la urbanización Martín Olaya Sur. Perú 21
El operativo se realizó durante la madrugada en la urbanización Martín Olaya Sur. Perú 21

El registro del inmueble permitió ubicar una pistola Pietro Beretta con la serie erradicada y una cacerina abastecida con cinco cartuchos calibre 9 milímetros. El arma fue localizada en el área del servicio higiénico, cerca del lugar donde los agentes intervinieron a Ángel Misael Pinto Gutiérrez, de 27 años.

La PNP también reportó el hallazgo de un arma de fuego de fabricación artesanal, una granada de guerra, un casquillo calibre 380 y otras municiones.

A estos elementos se sumaron dos bolsas con marihuana y diez bolsas tipo ziploc con cocaína, de acuerdo con el detalle difundido por la institución policial. Los objetos fueron incorporados a las diligencias para determinar su procedencia y posible relación con los delitos investigados.

Cuadernos contenían nombres y montos

Entre los elementos incautados figuran dos cuadernos con anotaciones de nombres y cantidades de dinero. La Policía considera que estos apuntes podrían guardar relación con presuntas víctimas de extorsión.

También fueron encontrados un panfleto de carácter extorsivo, pulseras con la inscripción BAR y una gorra con distintivos de la Policía Nacional. El registro incluyó además la incautación de 39 teléfonos celulares y S/ 1.027 en efectivo.

La PNP informó que estos objetos forman parte de los indicios que serán evaluados dentro de la investigación para determinar posibles vínculos entre los intervenidos y las actividades atribuidas a la organización investigada.

38 personas quedaron a disposición del Ministerio Público

El grupo intervenido quedó conformado por 29 varones adultos, siete mujeres y dos adolescentes de 16 años. Los adultos proceden de Perú, Venezuela y Colombia, según la información proporcionada por la Policía Nacional.

Entre las personas adultas figuran Josué Rafael Méndez Colmenares, Jean Pierre Alejandro Rengifo Blanco, Leonardo Enrique Ocando Derisan, Keny Josué Viñolez Barreto, Juan Camilo Henao Arias, Jesús David Arrieche Barreto, Félix Eugenio Ledesma Medina y René Andrés Luna Aular, entre otros ciudadanos.

Las siete mujeres fueron identificadas como Karen Yulieth Moreno Pinzón, María Alejandra Medina Rodríguez, Kimberly Yuridsy Quintana Zavala, Sheilen María Fe Rivera Alcarraz, Gladys Mar Parra Hernández, Karianny Yanina Cabrera Avilés y Carolina Noralys Arellano Capriles.

La totalidad de los intervenidos quedó a disposición del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo, instancia que dirige las diligencias para determinar la responsabilidad individual de cada implicado.

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