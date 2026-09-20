Perú

Flores amarillas: frescura, apertura y tamaño, lo que debes tener en cuenta para elegir un regalo de calidad este 21 de septiembre

Las Normas Técnicas Peruanas establecen referencias para evaluar las flores de corte, desde su estado y presentación hasta las características de sus tallos y botones

Un ramo de flores amarillas junto a manos con guantes blancos sosteniendo un lirio, con recuadros del tallo, los botones y la flor abierta.
Una florista evalúa la frescura y características de un arreglo de flores amarillas según los parámetros fijados por las Normas Técnicas Peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 21 de septiembre, las flores amarillas ocupan un lugar especial en la oferta de florerías y mercados del país. La fecha, vinculada con la llegada de la primavera, también genera una mayor demanda de flores de corte y pone atención sobre las condiciones que debe reunir un producto destinado a un regalo.

Más allá del color o de la especie elegida, existen características que permiten reconocer las condiciones de una flor de corte. La frescura, el nivel de apertura, las dimensiones del botón y las características del tallo forman parte de los criterios utilizados dentro de la cadena florícola.

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El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, dispone de Normas Técnicas Peruanas que reúnen definiciones y requisitos aplicables a distintas flores ornamentales. Estos documentos establecen referencias comunes para productores, comercializadores y otros participantes del sector.

Entre las normas figura una específica para el gladiolo de corte, especie que también forma parte de la oferta comercial de flores. Sus criterios permiten revisar aspectos relacionados con la presentación y calidad de los tallos antes de su comercialización.

Qué características permiten identificar una flor de corte de calidad

Dos personas sostienen un ramo de flores amarillas envuelto en papel marrón y atado con un cordón de yute.
Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento considera características específicas de las flores y de sus tallos. Entre ellas figuran la frescura, el grado de apertura, la longitud y el diámetro del botón floral, además de la longitud, el grosor y la rigidez del tallo.

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También contempla el número de flores por tallo. Estos criterios permiten utilizar una terminología común dentro de la cadena y facilitan que productores y comercializadores manejen referencias similares al momento de describir el producto.

Para una persona que busca flores como regalo, estos elementos permiten prestar atención al estado general de las flores, especialmente a la apertura y frescura, en lugar de considerar únicamente el color o la presentación del ramo.

Entre los aspectos contemplados figuran la frescura y la apertura de la flor. La norma también considera el tamaño y grosor del botón floral, así como la longitud, el grosor y la rigidez del tallo floral.

Otro requisito corresponde a la condición sanitaria y física del producto. Los gladiolos destinados a la comercialización deben presentar ausencia de plagas, enfermedades y posibles daños mecánicos, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma.

La Normas Técnicas Peruanas también contempla categorías relacionadas con las características de los tallos y la cantidad de botones florales. Estas referencias permiten favorecer una presentación uniforme y establecer criterios comunes para la comercialización.

Presentación y cantidad de tallos

Las manos de una persona sostienen un lirio amarillo junto a un ramo envuelto, tallos sueltos, un cuaderno y una lupa sobre una mesa de madera.
Una florista evalúa las características del tallo y los botones de un lirio amarillo para verificar la calidad de las flores de corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los criterios técnicos también alcanzan la forma en que los gladiolos llegan al mercado. Los tallos se agrupan generalmente en docenas y pueden presentarse en paquetes o fardos de 10 docenas.

Esta clasificación permite ordenar la oferta según las características del producto y facilita la comercialización mediante referencias compartidas entre quienes participan en la cadena.

Para quienes adquieren flores amarillas como regalo, la presentación constituye otro elemento que puede revisarse junto con el estado de las flores. La apertura, el tamaño de los botones y las condiciones de los tallos forman parte de los aspectos contemplados dentro de los criterios técnicos para las flores de corte.

Más de 7 000 productores se dedican al cultivo de flores

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Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), más de 7 000 productores de la agricultura familiar se dedican al cultivo de flores a nivel nacional.

La actividad tiene presencia principalmente en Junín, Cajamarca, Huánuco, Lima, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco y San Martín. Entre las especies de mayor importancia comercial figuran el gladiolo, clavel, gipsófila, rosa, hortensia y crisantemo.

Las fechas con mayor demanda, entre ellas San Valentín y el 21 de septiembre, permiten visibilizar esta actividad productiva y la variedad de especies cultivadas en distintas regiones del país.

Las Normas Técnicas Peruanas mencionadas por Inacal están disponibles para consulta en la plataforma Sala de Lectura Virtual del organismo.

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