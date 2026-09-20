Perú

Precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en Perú para este domingo 30 de septiembre de 2026

Osinergmin cuenta con una herramienta digital que permite comparar tarifas, ubicar grifos operativos y verificar la disponibilidad de combustibles antes de iniciar un recorrido

Pantalla digital de una gasolinera con precios de 16.59, 18.89 y 17.49 junto a surtidores y una fila de automóviles.
Una estación de servicio en Lima exhibe en pantallas digitales los precios de los combustibles mientras varios automóviles esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los conductores pueden encontrar diferencias de varios soles por galón entre estaciones de servicio de Lima Metropolitana. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los precios declarados de gasohol, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo.

Cada establecimiento actualiza sus propios montos, por lo que las tarifas pueden variar durante el día. La consulta previa permite comparar opciones por distrito, distancia y tipo de combustible.

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Los valores de referencia compartidos para Lima ubicaron el gasohol regular entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium se ofreció entre S/ 20,79 y S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV registró precios desde S/ 23,19 hasta S/ 26,99 por galón.

Una mano sostiene un teléfono inteligente dentro de un vehículo con una pantalla que muestra una aplicación de mapa y lista de precios.
Un usuario consulta los precios de combustibles en la aplicación Facilito desde el interior de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular presenta una diferencia de hasta S/ 2,54 por galón

Los precios declarados por las estaciones de servicio pueden variar según el distrito y el establecimiento elegido.

  • Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.
  • Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.
  • Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

La diferencia entre el precio mínimo y máximo del gasohol regular alcanza S/ 2,54 por galón. En el caso del diésel, la brecha llega a S/ 3,80 por galón.

Al elegir un grifo, los usuarios pueden evaluar la distancia, el consumo que demandará el trayecto y la capacidad del tanque. Una tarifa menor en otro distrito no siempre implica un ahorro si el desplazamiento requiere un gasto adicional de combustible.

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Mapa tridimensional con iconos de surtidores de gasolina, marcadores numéricos de precios y automóviles en miniatura sobre carreteras.
Un mapa ilustrado de Lima señala las variaciones en las tarifas del combustible mediante surtidores y carteles con precios en soles por galón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Comas y Carabayllo registraron tarifas menores

Los datos declarados en Facilito mostraron algunos precios bajos en estaciones ubicadas en distintos puntos de Lima Metropolitana.

  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium desde S/ 20,09 por galón.
  • Los Olivos: gasohol regular desde S/ 19,09 por galón.
  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.
  • Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.
  • Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.
  • Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

La plataforma permite ordenar los resultados por monto, cercanía y ubicación. También informa si la estación figura como operativa y si tiene disponible el producto seleccionado.

Pantalla de surtidor con montos digitales para gasolina, diésel y GLP, y una calcomanía con el logotipo de Osinergmin.
La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El Gas Natural Vehicular (GNV) se vende por metro cúbico. El Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se comercializa por galón.

Las tarifas de ambos combustibles dependen de la estación, el distrito, la región y la información declarada por cada operador. La revisión resulta útil para quienes tienen previsto realizar viajes interprovinciales o circular por zonas con menor cantidad de grifos.

  • El GNV se consulta por metro cúbico.
  • El GLP vehicular se consulta por galón.
  • Los precios pueden cambiar entre establecimientos cercanos.
  • La disponibilidad se puede modificar durante la jornada.
  • La búsqueda permite identificar estaciones operativas antes de salir.
Dos letreros de precios de combustible frente a una avenida muestran valores de gasolina, diésel, GNV, GLP y el logotipo de Osinergmin.
Dos estaciones de servicio en Lima muestran variaciones en las tarifas de venta de gasolina, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el precio de un grifo antes de salir

Facilito permite revisar las tarifas declaradas por las estaciones de servicio en todo el país.

  • Ingresar a la plataforma de Facilito.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el combustible requerido.
  • Revisar los grifos disponibles en la zona.
  • Ordenar los resultados por precio o distancia.
  • Confirmar que el establecimiento figure como operativo.
  • Verificar la disponibilidad antes de dirigirse al lugar.

Los datos son registrados por los propios operadores. Por esa razón, la consulta debe realizarse poco antes de cargar combustible.

Un letrero de Osinergmin y un cartel con precios de combustible junto a varios automóviles en fila dentro de una estación de servicio.
Varios vehículos hacen fila para cargar combustible en una estación de servicio de Lima que exhibe las tarifas vigentes y el distintivo del organismo regulador Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los neumáticos con la presión adecuada puede reducir el consumo

El gasto de combustible también depende de las condiciones del vehículo y de los hábitos de conducción. Algunas medidas permiten reducir el consumo en recorridos urbanos y viajes por carretera.

  • Planificar las rutas y concentrar diligencias en un mismo recorrido.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.
  • Mantener los neumáticos con la presión indicada por el fabricante.
  • Cumplir con el mantenimiento del motor, los filtros y el sistema de inyección.
  • Retirar objetos que añadan peso innecesario.
  • Evitar mantener el motor encendido durante periodos prolongados cuando el vehículo está detenido, si las condiciones de seguridad lo permiten.
  • Revisar el nivel de combustible antes de iniciar un trayecto largo.

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