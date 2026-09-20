‘Yuca’ reapareció en ‘JB Noticias’ gracias a la inteligencia artificial: “Me encuentro en un lugar maravilloso”

En un conmovedor homenaje, el programa 'JB en Noticias' utilizó la inteligencia artificial para traer de vuelta a Enrique Espejo, el querido 'Yuca'. Mira el emotivo y divertido mensaje de despedida que dejó a sus compañeros, quienes no pudieron contener las lágrimas. Video: Panamericana TV / JB Noticias

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‘JB Noticias’ dedicó un espacio de su emisión del sábado 19 de septiembre a recordar a Enrique Espejo, conocido popularmente como ‘Yuca’, quien falleció días atrás tras una prolongada lucha por su salud. El homenaje, transmitido por Panamericana Televisión, incluyó una recreación digital del comediante que reprodujo sus expresiones y su característico sentido del humor frente a las cámaras.

La inteligencia artificial le devolvió la voz a ‘Yuca’ para despedirse de sus compañeros

Jorge Benavides, líder del programa, encargó la elaboración de un video en el que la imagen de Espejo, generada por inteligencia artificial, se dirigió directamente a sus antiguos compañeros de elenco. La secuencia abrió con un mensaje que combinó ternura y humor, características que definieron la trayectoria del comediante. “Hola Chiquillos, ¿cómo están?, tranquilos, tranquilos, que ahora me encuentro en un lugar maravilloso. Lo único malo es que aquí no hay chela”, dijo la recreación de ‘Yuca’.

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El personaje continuó con una broma sobre la naturaleza del homenaje que le preparó Benavides. “La verdad, sorprendido con este homenaje que me están haciendo porque, hasta donde yo sé, a los extras no se les hace homenaje, pero bueno, fuera de bromas, gracias Jorgito”, expresó.

El mensaje recreado por inteligencia artificial incluyó una despedida de Enrique Espejo a sus compañeros, amigos y familiares.

La recreación digital también retomó una broma recurrente entre ambos artistas sobre un aumento de sueldo que nunca llegó. “Chiquillo lindo, nunca me diste mi inflada de llanta. Mira, ya me fui y nunca cayó nada. Aprovecho para despedirme de mis compañeros del elenco, sobretodo los que no fueron a mi velorio”, señaló.

El mensaje final estuvo dirigido a personas cercanas a Espejo fuera del ámbito televisivo, así como a su familia. “También despedirme de mis amigos del parque de los bomberos, sobretodo de la banca N° 8 y del mozo del Maquizapa que me preparaba mis calientitos y, para finalizar, me despido de mis hermosas hijas y mi hijo Giovani, que de verdad no creo que se estén peleando porque no dejé nada”, concluyó la recreación, en un tono de broma que replicó el estilo habitual del comediante.

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El homenaje reunió a varios de los excompañeros de ‘Yuca’ en el set, entre ellos Mariella Zanetti, Fátima Segovia y Gabriela Serpa, quienes se mostraron visiblemente emocionados durante la transmisión del video.

Jorge Benavides presentó en Panamericana Televisión un video que reprodujo la imagen y la voz de 'Yuca'.

Benavides confirmó la muerte del comediante y destacó su trayectoria en la televisión

La noticia del fallecimiento de Enrique Espejo fue comunicada por Jorge Benavides a través de su cuenta personal de Instagram el 11 de septiembre. “Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió el comediante en ese momento.

Benavides destacó una particularidad del trabajo de su compañero, quien lograba generar risas sin necesidad de recurrir al diálogo. “Yuca era de esos personajes que solo con su presencia sin decir nada te daba risa”, manifestó en su despedida. En un mensaje posterior, el conductor de ‘JB Noticias’ señaló que la salida de Espejo de la pantalla, motivada por problemas de salud, había dejado un vacío difícil de reemplazar: “Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual. ‘Yuca’ siempre estaba dispuesto a improvisar y a provocar risas con solo aparecer”.

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Enrique Espejo atravesaba un delicado estado de salud desde marzo de 2025, cuando sufrió una caída que derivó en un traumatismo encefalocraneano severo y una grave fractura en la cabeza. El comediante permaneció internado en cuidados intensivos y no llegó a recuperarse por completo hasta su fallecimiento, ocurrido en septiembre de este año a los 75 años.

JB Noticias rindió homenaje a Enrique Espejo, 'Yuca', con una recreación hecha con inteligencia artificial.

La familia del comediante agradeció las muestras de cariño tras su partida

Tras conocerse la noticia, la familia de Enrique Espejo se pronunció públicamente por primera vez para agradecer las expresiones de solidaridad recibidas durante el proceso de duelo. “Gracias por no dejarnos solos”, señalaron los familiares del comediante, en un mensaje que reflejó el respaldo recibido por parte del público y de la comunidad artística.

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El homenaje transmitido en ‘JB Noticias’ se produjo una semana después del fallecimiento del comediante y se sumó a otras muestras de reconocimiento hacia su trayectoria dentro de la televisión peruana. La recreación mediante inteligencia artificial permitió que el personaje conservara, incluso después de su partida, el tono jocoso que lo caracterizó durante los años que compartió con Benavides y el resto del elenco.