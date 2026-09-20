La contundente opinión de Matías Córdova por el arco de la selección peruana: “Hay muchísima competencia”

El portero de Comerciantes Unidos llega a la concentración con ilusión y apunta a sumar minutos en la gira por Norteamérica, donde Mano Menezes también citó a Pedro Gallese y Diego Romero (Jax Latin Media)

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El guardameta Matías Córdova reconoció que la disputa por el arco de la selección peruana es intensa, con figuras de la talla de Pedro Gallese y Diego Romero también en la lista de convocados de Mano Menezes para los próximos compromisos internacionales.

El portero de 24 años, que defiende el arco de Comerciantes Unidos en la Liga 1, llegó a la concentración de la Bicolor con entusiasmo y con la mirada puesta en sumar minutos durante la gira por Norteamérica. La competencia, lejos de intimidarlo, lo impulsa.

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La convocatoria llega en un momento de continuidad para Córdova, quien viene mostrando regularidad a lo largo de la temporada con Las Águilas Cutervinas. Ese rendimiento sostenido fue el pasaporte que le abrió las puertas del combinado nacional, donde ahora deberá medirse con dos porteros de mayor trayectoria y rodaje internacional. El reto es grande, pero el arquero lo asume con calma y con los pies sobre la tierra.

La competencia como motor

Matías Córdova reconoció que existe una intensa competencia por el arco de la selección peruana, donde comparte convocatoria con Pedro Gallese y Diego Romero. El guardameta aseguró que afronta el desafío con mucha ilusión. (Jax Latin Media)

Consultado sobre cómo evalúa el panorama en el puesto de arquero dentro del plantel nacional, Córdova no dudó en reconocer el alto nivel de sus compañeros de posición. “Hay muchísima competencia. Siempre la convocatoria se espera con mucha expectativa porque uno sabe la competencia que hay, y con mucha ilusión ahora de estar acá”, declaró el golero ante la prensa deportiva.

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Para Córdova, compartir vestuario con Pedro Gallese —referente histórico de la portería peruana— y con Diego Romero no representa una amenaza, sino un estímulo. Cada llamado a la selección lo vive como una oportunidad de crecimiento, una instancia para medir su nivel frente a los mejores arqueros del país y demostrar que puede competir de igual a igual. Esa mentalidad es la que, según él mismo reconoce, lo mantiene enfocado en cada jornada de entrenamiento.

La situación en el arco de la Bicolor cobra especial relevancia en el contexto del recambio generacional que el cuerpo técnico viene buscando. Con Gallese consolidado como el guardameta titular de la selección durante años, la pregunta sobre quién tomará la posta en el futuro inmediato empieza a tener nombres propios. Córdova, con apenas 24 años y con regularidad en Primera División, se posiciona como uno de los candidatos a ocupar ese lugar con el paso del tiempo.

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El camino desde Sporting Cristal

Los préstamos que vivió durante su etapa en Sporting Cristal fueron parte del camino de Matías Córdova hacia la selección peruana. El guardameta destacó que sumar minutos en Primera División le permitió cumplir uno de sus objetivos. (Comerciantes Unidos)

El recorrido de Córdova hasta llegar a la selección no estuvo exento de obstáculos. Formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, el arquero no logró afianzarse en el primer equipo y debió salir en varias oportunidades a préstamo para encontrar continuidad bajo los tres palos. Esa travesía, que pudo haber frenado su carrera, terminó siendo la clave de su desarrollo.

“Cuando pertenecía a Cristal, tuve un par de préstamos para buscar minutos y ahora ha dado frutos, porque estoy jugando en Primera y pertenezco a la selección”, señaló Córdova, quien encontró en Comerciantes Unidos el escenario ideal para consolidarse. La regularidad que no pudo obtener en el cuadro rimense la construyó partido a partido en Cutervo, y ese proceso lo llevó directo a la consideración del técnico Mano Menezes.

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El salto desde la reserva de un grande hasta la titularidad en un equipo de Liga 1 y, luego, hasta la convocatoria a la selección absoluta es un testimonio del valor de la perseverancia. Córdova no se rindió cuando los minutos escaseaban y apostó por el camino largo, el que exige paciencia y trabajo constante antes de ofrecer resultados visibles.

Presente, contrato y próximos pasos

Matías Córdova mantiene los pies sobre la tierra pese a su convocatoria a la selección peruana. El arquero señaló que aún tiene contrato con Comerciantes Unidos y espera conversar con Mano Menezes sobre su participación en los amistosos. (Comerciantes Unidos)

A nivel individual, el portero describió un momento personal positivo, aunque reconoció que el rendimiento colectivo de Comerciantes Unidos todavía tiene margen de mejora. “Bien, personalmente bien también. Ya es algo que trato de mantener desde la apertura, pero también colectivamente me gustaría mejorar la situación de mi equipo y también tengo que seguir mejorando para ayudar al equipo”, afirmó.

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En cuanto a su futuro, Córdova se mostró cauto. Ante la consulta sobre una posible vuelta a Lima o la chance de explorar mercados en el exterior, el arquero dejó en claro que su foco está puesto en el presente. “Definitivamente uno siempre busca progresar, conseguir mejores oportunidades, pero yo todavía tengo contrato en mi club y estoy pensando en terminar el año bien”, sostuvo.

Respecto a su vínculo con el entrenador Mano Menezes, Córdova admitió que aún no tuvo un diálogo directo con el técnico brasileño sobre el rol que podría cumplir durante la gira. “Con el profe’ no he hablado nada todavía. Ahora seguramente nos vamos a reunir y vamos a hablar todos lo que pasa”, indicó. La expectativa de sumar minutos ante Estados Unidos, sin embargo, es clara: “Muy ilusionado, con ganas de entrenar con todo el grupo y, si Dios quiere, tener algunos minutos”, expresó el guardameta de Las Águilas Cutervinas.

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