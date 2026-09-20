Perú

Nuevos peruanos: Migraciones otorgó la nacionalidad a 25 ciudadanos nacidos en el extranjero

Los nuevos ciudadanos proceden de Bolivia, Cuba, México, Venezuela, Alemania y Rusia, y formalizaron su compromiso de respetar la Constitución y las leyes de la República

Cuatro mujeres de pie sostienen banderas de Perú y carpetas con certificados oficiales delante de una pantalla azul
Cuatro de las personas nacionalizadas sostienen sus títulos y la bandera peruana durante la ceremonia organizada por Migraciones en Jesús María. (Migraciones)
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La Superintendencia Nacional de Migraciones otorgó el Título de la Nacionalidad Peruana a 25 ciudadanos nacidos en el extranjero durante una ceremonia realizada en su sede institucional de Jesús María. Los nuevos ciudadanos juraron lealtad a la Patria y expresaron su compromiso de respetar la Constitución Política del Perú y las leyes de la República.

Los nuevos ciudadanos peruanos proceden de países de América y Europa, entre ellos Bolivia, Cuba, México, Venezuela, Alemania y Rusia. La ceremonia fue encabezada por el superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, quien tomó el juramento y posteriormente entregó los respectivos títulos de nacionalidad.

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Un hombre en traje formal habla desde un podio de Migraciones Perú, flanqueado por la bandera peruana y un micrófono
El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, encabeza la ceremonia de entrega de títulos de nacionalidad a 25 personas en Lima. (Migraciones)

Ciudadanos proceden de América y Europa

De acuerdo con Migraciones, los nuevos compatriotas nacieron en seis países: Bolivia, Cuba, México, Venezuela, Alemania y Rusia. La entidad informó que del total de ciudadanos nacionalizados, 17 son hombres y 9 mujeres.

La incorporación de personas nacidas en el extranjero forma parte de los procesos de nacionalización mediante los cuales ciudadanos de distintas procedencias establecen un vínculo jurídico y de pertenencia con el Perú. Durante la ceremonia, los participantes formalizaron su compromiso con el país.

Un grupo de personas en traje formal posa de pie sosteniendo diplomas en un auditorio frente a una pantalla institucional
El superintendente nacional de Migraciones encabeza la ceremonia de entrega de títulos de nacionalidad peruana a ciudadanos extranjeros en la sede de Jesús María. (Migraciones)

Naturalización fue la principal modalidad

Según la modalidad de acceso a la nacionalidad peruana, 17 personas la obtuvieron por naturalización, mientras que otras siete accedieron mediante matrimonio. Además, dos ciudadanos recuperaron la nacionalidad peruana.

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El acto protocolar estuvo a cargo de Luis Fares Yunis Herrera, quien tomó juramento a los nuevos ciudadanos antes de entregarles los Títulos de la Nacionalidad Peruana. Durante este momento, los participantes reafirmaron su compromiso de respetar la Constitución, las leyes y las instituciones de la República.

Una mujer sonriente sostiene la bandera de Perú extendida ante una pantalla azul con texto institucional
Una mujer sostiene la bandera del Perú durante la ceremonia de juramentación organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones en Jesús María. (Migraciones)

Nuevos ciudadanos expresaron su compromiso con el Perú

Yunis Herrera destacó durante la ceremonia que la nacionalización implica más que adquirir una condición jurídica, pues supone asumir derechos y deberes y establecer un vínculo de pertenencia con el país.

“La nacionalización representa mucho más que la obtención de una condición jurídica; significa asumir un vínculo de pertenencia, derechos y deberes”, expresó el superintendente nacional de Migraciones.

Asimismo, señaló que las personas nacionalizadas pueden contribuir al desarrollo de la sociedad a partir de sus experiencias y diversidad. La autoridad les dio la bienvenida y los invitó a llevar con orgullo el nombre del Perú.

Una mujer y un hombre sostienen una bandera peruana roja y blanca mientras muestran carpetas con sus documentos oficiales
Dos personas muestran la bandera del Perú y sus respectivos títulos de nacionalización durante una ceremonia realizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones. (Migraciones)

Migraciones resalta la integración y diversidad cultural

Para Migraciones, la nacionalización constituye una decisión libre y consciente de integración al Perú y contribuye a fortalecer la identidad multicultural del país mediante el encuentro de diferentes culturas, experiencias y trayectorias.

Con esta ceremonia, la entidad señaló que continúa fortaleciendo los procesos de nacionalización y la integración de personas nacidas en el extranjero que han decidido establecerse en el Perú. Estas acciones se desarrollan en el marco de una gestión migratoria regular, segura y ordenada.

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