Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 30 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó dos movimientos telúricos durante la madrugada y la mañana del 19 de septiembre en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El de mayor magnitud alcanzó 5,2 y se registró a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Según el Instituto Geofísico del Perú, a través de su cuenta en X, se produjeron dos sismos de regular intensidad en la región Amazonas durante el 19 de septiembre. Ambos tuvieron como referencia zonas cercanas a Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

El primer movimiento ocurrió a las 02:12 y tuvo una magnitud de 5,2, con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se ubicó a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y fue percibido con una intensidad III en esa localidad.

Vista satelital del territorio de Perú con divisiones regionales, un punto rojo, la fecha 20 de septiembre de 2026 y un logotipo azul en la base.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú ubica con un punto rojo la región de Amazonas el 20 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:44 hsHoy

Perú mantiene actividad sísmica por su ubicación geográfica

Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica que abarca varios países situados alrededor de ese océano.

Un poste con dos altavoces blancos, una señal verde de punto de reunión y un cartel con ondas sísmicas junto a una calle con edificios.
Un altavoz de alerta sísmica con el logo del Instituto Geofísico del Perú y una señal de punto de reunión marcan una zona de evacuación urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana. Ese fenómeno genera tensiones en la corteza terrestre que pueden liberarse a través de sismos de distinta magnitud y profundidad.

Brigadistas con chalecos naranja y cascos guían a peatones con manos en la cabeza en calle con señal de salida y círculos verdes de concentración en el suelo.
Brigadistas guían a comerciantes y peatones durante un simulacro de evacuación por sismo en la zona de Mesa Redonda en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los movimientos pueden ocurrir en la costa, la sierra o la Amazonía. Por ese motivo, las autoridades recomiendan que las familias cuenten con un plan de emergencia, identifiquen zonas seguras y mantengan libres los accesos de salida de sus viviendas.

05:39 hsHoy

Qué hacer antes y durante un sismo

Prepararse con anticipación puede reducir los riesgos dentro de una vivienda, una oficina, un centro educativo o un comercio. Estas son algunas medidas de prevención:

  • Identificar áreas seguras, alejadas de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.
  • Asegurar muebles, espejos, televisores, cuadros y otros elementos pesados.
  • Mantener despejados los pasillos, las escaleras, las puertas y las rutas de salida.
  • Definir un punto de reunión familiar en caso de que los integrantes se encuentren separados.
  • Revisar de forma periódica las instalaciones de gas y electricidad.
  • Participar en simulacros organizados por las autoridades, los colegios o los centros de trabajo.
  • Tener disponibles los teléfonos de emergencia y copias de documentos personales.

Durante el movimiento, se recomienda conservar la calma, protegerse en una zona segura y evitar correr hacia las escaleras o las salidas mientras dure el sismo. Tampoco se deben utilizar ascensores.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

En las zonas costeras, la población debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales. Si las autoridades emiten una alerta de tsunami, corresponde alejarse del litoral y dirigirse a los puntos de evacuación establecidos.

Cuatro carteles de emergencia en una vereda: logo INDECI, ruta de evacuación, "Punto de Encuentro" y reunión de personas, frente a edificios de Lima.
La señalética oficial del INDECI indica rutas de evacuación y puntos de encuentro en una zona residencial con edificios de altura media en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:25 hsHoy

La mochila de emergencia debe tener suministros para las primeras 24 horas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda preparar una mochila de emergencia con artículos para atender las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre.

El contenido debe adaptarse a cada familia. En hogares con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas, es necesario incluir medicamentos e insumos específicos.

La mochila puede contener:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal.
  • Mascarillas, alcohol, productos de higiene y desinfectante.
  • Silbato, manta y ropa de abrigo.
  • Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
  • Dinero en efectivo.
  • Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si son necesarios.
Un hombre, un niño y una mujer colocan botellas de agua, conservas, botiquín y radio junto a una mochila azul con el emblema de INDECI.
Una familia peruana organiza suministros de primera necesidad y una mochila de emergencia recomendada por el INDECI para estar preparados ante posibles sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja contar con una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda. Allí se pueden guardar alimentos, agua, herramientas básicas, artículos de limpieza y otros suministros para los días posteriores a una emergencia.

Mochila roja abierta sobre una mesa rodeada de botellas de agua, conservas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio y mantas.
Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos no perecederos, un botiquín, linterna y radio para responder ante sismos y desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:21 hsHoy

Cómo verificar los reportes de sismos en Perú

El IGP difunde sus reportes sísmicos mediante sus canales oficiales. La información permite confirmar la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del epicentro de cada movimiento.

Una pantalla muestra el mapa de la costa de Perú con marcadores sísmicos junto a informes en papel y una mano con un bolígrafo.
Un especialista del Instituto Geofísico del Perú analiza reportes y datos de los sismos registrados en la costa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un sismo, se aconseja revisar si existen fugas de gas, cables expuestos o daños visibles en la vivienda. Si se detecta una situación de riesgo, se debe evitar el ingreso al inmueble hasta que una persona capacitada evalúe las condiciones de seguridad.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para contactar a familiares después de una emergencia, es preferible utilizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería. Las llamadas pueden saturar las redes telefónicas cuando muchas personas intentan comunicarse al mismo tiempo.

05:00 hsHoy

Dos sismos se registraron cerca de Santa María de Nieva

El segundo temblor se produjo a las 07:46, poco más de cinco horas después del primer evento. Alcanzó una magnitud de 4,5 y también tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Sismo en Amazonas
Sismo en Amazonas

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro de este movimiento se localizó a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva. La intensidad reportada fue de II-III en esa ciudad.

Los reportes sísmicos identificados como IGP/CENSIS/RS 2026-0678 e IGP/CENSIS/RS 2026-0679 consignaron que ambos eventos ocurrieron en el área de Condorcanqui, en Amazonas.

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