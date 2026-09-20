Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 30 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Según el Instituto Geofísico del Perú, a través de su cuenta en X, se produjeron dos sismos de regular intensidad en la región Amazonas durante el 19 de septiembre. Ambos tuvieron como referencia zonas cercanas a Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

El primer movimiento ocurrió a las 02:12 y tuvo una magnitud de 5,2, con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se ubicó a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y fue percibido con una intensidad III en esa localidad.