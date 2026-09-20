Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 30 de septiembre de 2026

Según el Instituto Geofísico del Perú, a través de su cuenta en X, se produjeron dos sismos de regular intensidad en la región Amazonas durante el 19 de septiembre. Ambos tuvieron como referencia zonas cercanas a Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.
El primer movimiento ocurrió a las 02:12 y tuvo una magnitud de 5,2, con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se ubicó a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y fue percibido con una intensidad III en esa localidad.
Perú mantiene actividad sísmica por su ubicación geográfica
Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica que abarca varios países situados alrededor de ese océano.
En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana. Ese fenómeno genera tensiones en la corteza terrestre que pueden liberarse a través de sismos de distinta magnitud y profundidad.
Los movimientos pueden ocurrir en la costa, la sierra o la Amazonía. Por ese motivo, las autoridades recomiendan que las familias cuenten con un plan de emergencia, identifiquen zonas seguras y mantengan libres los accesos de salida de sus viviendas.
Qué hacer antes y durante un sismo
Prepararse con anticipación puede reducir los riesgos dentro de una vivienda, una oficina, un centro educativo o un comercio. Estas son algunas medidas de prevención:
- Identificar áreas seguras, alejadas de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.
- Asegurar muebles, espejos, televisores, cuadros y otros elementos pesados.
- Mantener despejados los pasillos, las escaleras, las puertas y las rutas de salida.
- Definir un punto de reunión familiar en caso de que los integrantes se encuentren separados.
- Revisar de forma periódica las instalaciones de gas y electricidad.
- Participar en simulacros organizados por las autoridades, los colegios o los centros de trabajo.
- Tener disponibles los teléfonos de emergencia y copias de documentos personales.
Durante el movimiento, se recomienda conservar la calma, protegerse en una zona segura y evitar correr hacia las escaleras o las salidas mientras dure el sismo. Tampoco se deben utilizar ascensores.
En las zonas costeras, la población debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales. Si las autoridades emiten una alerta de tsunami, corresponde alejarse del litoral y dirigirse a los puntos de evacuación establecidos.
La mochila de emergencia debe tener suministros para las primeras 24 horas
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda preparar una mochila de emergencia con artículos para atender las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre.
El contenido debe adaptarse a cada familia. En hogares con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas, es necesario incluir medicamentos e insumos específicos.
La mochila puede contener:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Mascarillas, alcohol, productos de higiene y desinfectante.
- Silbato, manta y ropa de abrigo.
- Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
- Dinero en efectivo.
- Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, si son necesarios.
También se aconseja contar con una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda. Allí se pueden guardar alimentos, agua, herramientas básicas, artículos de limpieza y otros suministros para los días posteriores a una emergencia.
Cómo verificar los reportes de sismos en Perú
El IGP difunde sus reportes sísmicos mediante sus canales oficiales. La información permite confirmar la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del epicentro de cada movimiento.
Después de un sismo, se aconseja revisar si existen fugas de gas, cables expuestos o daños visibles en la vivienda. Si se detecta una situación de riesgo, se debe evitar el ingreso al inmueble hasta que una persona capacitada evalúe las condiciones de seguridad.
Para contactar a familiares después de una emergencia, es preferible utilizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería. Las llamadas pueden saturar las redes telefónicas cuando muchas personas intentan comunicarse al mismo tiempo.
Dos sismos se registraron cerca de Santa María de Nieva
El segundo temblor se produjo a las 07:46, poco más de cinco horas después del primer evento. Alcanzó una magnitud de 4,5 y también tuvo una profundidad de 15 kilómetros.
De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro de este movimiento se localizó a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva. La intensidad reportada fue de II-III en esa ciudad.
Los reportes sísmicos identificados como IGP/CENSIS/RS 2026-0678 e IGP/CENSIS/RS 2026-0679 consignaron que ambos eventos ocurrieron en el área de Condorcanqui, en Amazonas.