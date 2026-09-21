Afectación al complejo arqueológico de Sacsayhuamán: pintas dañan una roca de origen inca y especialistas retiran los pigmentos

Afectación al patrimonio: una roca calcárea labrada de origen inca fue encontrada con pintas en el sector Lanlacuyoq, conocido como “Zona X”. Composición: Infobae

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En el parque arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco iniciaron labores de limpieza sobre una roca labrada de origen inca que fue afectada con pintas. El daño se detectó en el sector Lanlacuyoq, conocido como “Zona X”, un espacio que forma parte del conjunto arqueológico.

La intervención se produjo luego de la denuncia presentada por el guía de turismo Jamel Hylares, quien alertó sobre la presencia de inscripciones y manchas de pintura en una de las superficies pétreas del lugar. Entre los trazos identificados figura el escrito “Flavio y Nixu”, además de marcas de color rojo y fucsia.

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De acuerdo con la información de la Dirección de Cultura de Cusco, la roca afectada es de tipo calcárea y presenta trabajo de labrado. Los especialistas del laboratorio físico químico se trasladaron hasta el lugar para retirar los pigmentos con herramientas y materiales especializados, bajo procedimientos destinados a evitar daños adicionales sobre la piedra.

El caso también será llevado ante las autoridades competentes. El área legal de la Dirección de Cultura de Cusco interpondrá una denuncia para determinar quiénes realizaron las pintas y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a las normas de protección del patrimonio cultural.

Especialistas intervienen la roca afectada en Sacsayhuamán

Inscripciones y pigmentos: entre las marcas aparece el escrito “Flavio y Nixu”, además de trazos de color rojo, rosado y fucsia. Difusión

Los trabajos de conservación se concentran en la superficie media y baja de la roca, donde el personal de vigilancia detectó trazos de color rojo, rosado y otras marcas ilegibles. La intervención busca retirar los pigmentos sin alterar las características del elemento arqueológico.

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Según la Dirección de Cultura de Cusco, las labores están a cargo de especialistas del laboratorio físico químico, quienes emplean materiales específicos para este tipo de tratamiento. El procedimiento busca preservar la superficie pétrea durante el retiro de las pintas.

El arqueólogo Francisco Solís, director del parque arqueológico nacional de Sacsayhuamán, se refirió al daño registrado y pidió la participación de la población en la protección de los bienes arqueológicos. “Cuidar y proteger las evidencias arqueológicas que forman parte de la historia de la región y del país”, señaló como parte de su llamado a la ciudadanía.

La denuncia permitirá investigar a los responsables

La Dirección de Cultura de Cusco informó que su área legal presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades. El objetivo es que se desarrollen las investigaciones necesarias para identificar a las personas responsables de las pintas y establecer las sanciones que correspondan.

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El personal de vigilancia reportó que la afectación ocurrió en el sector conocido como “Zona X”, dentro del sitio Lanlacuyoq. Según la denuncia del guía de turismo Jamel Hylares, se trata de una zona con menor tránsito de visitantes respecto de otros espacios del parque arqueológico.

En la parte inferior de la roca también se observaron huellas y restos de hojas de coca. De acuerdo con la información proporcionada, estos restos corresponderían a ofrendas realizadas en agosto último.

Antecedente de pintas en otro sector del parque

Limpieza especializada: especialistas del laboratorio físico químico de la Dirección de Cultura de Cusco trabajan directamente sobre la roca con herramientas y materiales específicos. Difusión

El caso tiene como antecedente una afectación registrada en marzo en la Waka de Cheqtaqaqa, también ubicada dentro del parque arqueológico de Sacsayhuamán. En ese punto, desconocidos realizaron pintas con aerosol amarillo sobre piedras vitrificadas.

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La información proporcionada señala que tanto el espacio afectado en la “Zona X” como la Waka de Cheqtaqaqa carecen de vigilancia permanente. El acceso limitado de visitantes también figura entre las características señaladas respecto del sector donde se detectaron las nuevas pintas.

La Dirección de Cultura de Cusco indicó que desarrolla acciones de protección, conservación y vigilancia sobre los bienes que integran el patrimonio cultural. En este caso, además de la limpieza especializada, el procedimiento contempla la denuncia y las investigaciones destinadas a determinar responsabilidades.