Mano Menezes reveló qué necesita Christian Cueva para volver a la selección peruana: “La Eliminatoria va a ser muy dura”

En entrevista exclusiva, el estratega Mano Menezes analiza la situación de Christian Cueva, la necesidad de encontrar nuevos talentos y la posibilidad de un partido de despedida para el histórico Paolo Guerrero en la Selección Peruana. - América TV

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La selección peruana de Mano Menezes viajó este domingo 20 de setiembre a Estados Unidos para disputar amistosos en Norteamérica ante rivales mundialistas. Uno de los nombres que llamó la atención por su ausencia en la convocatoria fue el de Christian Cueva, pese al presente que atraviesa con Sport Boys en el Torneo Clausura.

El técnico brasileño explicó que la decisión no responde a una ruptura con el mediocampista ni a una valoración negativa de su trayectoria. De hecho, recordó que conversó recientemente con ‘Aladino’ durante la inauguración de la cancha híbrida de la Videna y señaló que ambos mantienen una buena relación desde que pudo observarlo durante su etapa en el fútbol brasileño.

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“No sabemos de qué nivel de jugador estamos hablando, pero el momento que estamos pensando deja un espacio para esos; pero tenemos que encontrar nuevos, porque siempre tenemos que imaginar la edad actual, el estado actual más cuatro años”, comentó en entrevista para América Deportes.

Christian Cueva saludó a Mano Menezes en La Videna. - créditos: Sport Boys

Mano Menezes reconoció el recorrido de los integrantes del ciclo previo de la selección peruana, a quienes evitó descartar, pero sostuvo que podrán reaparecer si cumplen ciertas condiciones pensando en las Eliminatorias 2030.

“Esos jugadores van siempre a estar ahí, porque son grandes jugadores, y que si en algún momento entendemos que podemos contar con ellos, o que debemos contar con ellos, ciertamente van a estar preparados, deben estar preparados para poder dar su experiencia, su contribución. Pero tiene que estar a nivel de competición altísimo porque esa es la exigencia y en la Eliminatoria va a ser muy dura”, acotó.

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La decisión sobre Christian Cueva llega mientras Sport Boys atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura, donde si bien se ubica en el octavo puesto, se encuentra a cuatro puntos del líder Deportivo Garcilaso. Justamente, el ‘Cholo’ ha sido una de los jugadores más destacados en la mejora de los ‘rosados’ en la Liga 1 y lleva un gol y dos asistencias en siete cotejos.

El veterano DT optó por llamar en esa posición a Jairo Vélez, uno de los mejores elementos de su era con cuatro dianas en cuatro presentaciones, además de la presencia de Jairo Concha y Rodrigo Vilca.

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Con nervios de acero, Christian Cueva ejecuta un penal impecable para darle la ventaja a Sport Boys. La celebración de los jugadores y la tribuna lo dice todo |L1MAX

Christian Cueva habló de su ausencia en la selección peruana

El propio Christian Cueva se refirió a la decisión del comando técnico de la selección peruana y manifestó que mantiene intacto su deseo de representar al país. El jugador afirmó ante la prensa que vive un buen momento a nivel personal y expresó su respaldo a la ‘bicolor’ antes de los amistosos. “Estoy contento en lo personal y desearle siempre lo mejor a la selección”, declaró el volante de Sport Boys.

El futbolista de 34 años no ocultó que aspiraba a integrar la nómina, aunque remarcó que conserva la ilusión de volver. “¿Quería estar? El deseo de estar presente en la selección siempre va a estar en mí”, añadió.

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Asimismo, ‘Aladino’ se refirió sobre la convocatoria de su compañero Oslimg Mora, una de las novedades de la lista. Cueva celebró que el lateral reconvertido a mediocampista haya recibido la oportunidad de sumarse al combinado patrio. “Feliz por él. Se ganó su convocatoria”, afirmó. Para Cueva, Mora atraviesa un gran momento que justifica el llamado y que fue reconocido por el entrenador Mano Menezes.

El ‘Cholo’ Cueva señaló que la alegría por la convocatoria no se limita al propio futbolista, ya que todo el plantel de la ‘misilera’ comparte la satisfacción por la presencia de Mora en la ‘blanquirroja’.

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