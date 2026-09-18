Perú

Corte de agua para este 19 de septiembre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las labores buscan conservar la infraestructura hidráulica y contribuir a la continuidad y calidad del suministro

Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución - Créditos: Magnific.
Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución - Créditos: Magnific.
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Sedapal anunció que este sábado 19 de septiembre se registrarán interrupciones temporales del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución y afectará a los hogares y establecimientos ubicados en las zonas contempladas en el cronograma.

Ante esta situación, la empresa estatal recomendó a los usuarios adoptar las medidas preventivas correspondientes y contar con una reserva del recurso antes del inicio de las labores.

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De acuerdo con la institución, las intervenciones tienen como finalidad conservar en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y contribuir a la continuidad y calidad del suministro. La duración de la restricción dependerá del área intervenida, debido a que los equipos técnicos trabajarán en distintos puntos de la red y deberán suspender de manera momentánea el flujo para ejecutar las labores con seguridad.

Sedapal anunció cortes temporales de agua potable para este sábado 19 de septiembre en sectores de Lima Metropolitana - Créditos: Andina.
Sedapal anunció cortes temporales de agua potable para este sábado 19 de septiembre en sectores de Lima Metropolitana - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • A. H. Los Alisos de Amauta
  • P.S. Santa María
  • PS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La Victoria

  • A. H. Cerro San Cosme
  • Cuadrante: psje. Carlos Bondy, calle Ayacucho, calle Atahualpa, jirón Gral. Ciurlizza, av. Bauzate y Meza y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Independencia

  • A. H. 5 de Abril
  • A. H. 12 de Febrero
  • A. H. 12 de Febrero II etapa Ampliación
  • A. H. 27 de Marzo Ampliación
  • A. H. 27 de Marzo
  • A. H. Leoncio Prado Ampliación
  • A. H. Leoncio Prado
  • A. H. Señor de los Milagros
  • A. H. Valle Cruz de Mayo
  • A. H. Valle Sagrado de los Incas II etapa
  • A. H. Valle Sagrado de los Incas III etapa
  • A. H. Valle Young
  • P.J. Carmen Alto
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ate

A. H. Los Alisos de Amauta:

  • Mzs. K1, K2, K3, K4, K5
  • Mzs. V1, V2, V3
  • Mzs. Y, Z
  • Mzs. A1, A2, A3
  • Mzs. B1, B2
  • Mzs. C1, D1, E1
  • Mzs. F1, F2
  • Mzs. H1, H2
  • Mz. I
  • Mzs. J1, J2

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La interrupción temporal se debe a labores preventivas ejecutadas por Sedapal para preservar la calidad del suministro y optimizar la infraestructura que permite la distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.
La interrupción temporal se debe a labores preventivas ejecutadas por Sedapal para preservar la calidad del suministro y optimizar la infraestructura que permite la distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar el agua en casa

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos. Unos minutos pueden representar varios litros desperdiciados.
  • Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua mientras esperas que alcance la temperatura adecuada.
  • Revisa periódicamente los caños, tuberías y sanitarios para detectar fugas. Una pequeña filtración constante puede aumentar considerablemente el consumo mensual.
  • Coloca una botella llena de agua dentro del tanque del inodoro para reducir la cantidad utilizada en cada descarga, siempre que no afecte su funcionamiento.
  • Usa la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa. Aprovechar cada ciclo permite reducir el gasto de agua y energía.
  • Reutiliza el agua de la lavadora, cuando sea posible y seguro, para limpiar pisos, patios o descargar el inodoro.
  • Al lavar frutas y verduras, utiliza un recipiente en lugar de mantener el caño abierto. El agua sobrante puede servir para regar plantas.
  • Evita utilizar una manguera para limpiar veredas, patios o vehículos. Una escoba y un balde permiten controlar mejor la cantidad empleada.

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