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Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

La jornada será decisiva en la lucha por el título: Universitario se medirá con Garcilaso, Sport Boys hará lo suyo con Melgar, Alianza Lima recibirá a ADT, Sporting Cristal chocará con Atlético Grau, y mucho más

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
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Hoy, viernes 18 de septiembre, inicia la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos que marcará el destino de los equipos. La lucha por el título podría tener novedades luego de la jornada porque se enfrentarán rivales directos que están en la cima de la tabla de posiciones.

Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso, Melgar, Sport Boys, Alianza Lima tendrán duros encuentros en la lucha por el campeonato antes de que entre en receso debido a la fecha FIFA, donde la selección peruana chocará con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 18 de setiembre

- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 19 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Domingo 20 de setiembre

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 30 de setiembre

- Cienciano vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)*

*Partido actualizado por la organización de la Liga 1

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Los partidos de la décima fecha de la Liga 1 2026 podrán verse a través de L1 Max, señal que posee los derechos de transmisión del campeonato tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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Los seguidores del torneo tendrán alternativas para seguir los encuentros fuera de la televisión. La aplicación Liga 1 Play permitirá acceder a la programación desde teléfonos móviles y computadoras.

Los clientes de Movistar, a su vez, contarán con la opción de seguir la señal en directo mediante Movistar Play. De ese modo, la fecha estará disponible en distintas plataformas digitales.

Quienes no puedan seguir los compromisos en vivo tendrán otra vía para informarse sobre el desarrollo de la jornada. Infobae Perú ofrecerá una cobertura de cada partido con la información principal antes, durante y después de los encuentros.

Los 'blanquiazules' recibirá al 'vendaval celeste' en Matute por la fecha 10. (L1 Max)

Así llegan Universitario, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal y Alianza Lima a la fecha 10

Universitario de Deportes defenderá el liderato de la Liga 1 2026 en una visita directa a su principal perseguidor. El equipo crema llegará a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso, con la posibilidad de conservar el primer puesto incluso si obtiene un empate.

La jornada también tendrá un cruce entre Melgar y Sport Boys, dos clubes que comparten puntaje y se ubican inmediatamente detrás de los líderes. El cuadro arequipeño aparece tercero y los rosados, cuartos, ambos con 17 unidades.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau con la intención de prolongar el impulso que le dieron sus dos victorias consecutivas. El equipo celeste se encuentra a cuatro puntos del primer lugar y busca mantenerse cerca de los clubes que encabezan el campeonato.

Alianza Lima volverá a Matute con la obligación de reaccionar tras la derrota en el clásico. El conjunto blanquiazul marcha undécimo con 13 puntos y tendrá enfrente a ADT, último de la clasificación.

Goles y resumen del triunfo 'celeste' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

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