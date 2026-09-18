Dina Páucar se casará a los 57 años con su mánager tras casi 30 años juntos

Rubén Sánchez le pidió matrimonio a Dina Páucar después de tres décadas de relación

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A sus 57 años, Dina Páucar anunció que se casará con Rubén Sánchez, su pareja, representante y padre de sus cinco hijos, después de cerca de tres décadas de relación. La cantante folclórica compartió la noticia en televisión y mostró el anillo que recibió recientemente como señal del compromiso.

La intérprete de ‘Qué lindo son tus ojos’ asistió al programa ‘Arpa en mano’, donde habló de su vida personal y del vínculo que mantiene con Sánchez. Durante la conversación, confirmó que él le propuso matrimonio luego de años de convivencia y una familia consolidada.

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“Hace poquito me ha pedido la mano. Tenemos hijos, pero nunca me había pedido matrimonio”, afirmó Dina Páucar ante las cámaras. La artista dejó ver el anillo de compromiso y expresó su sorpresa por la decisión que tomó el empresario, quien la acompaña además como su manager.

El anuncio abrió interrogantes sobre los preparativos y la fecha de la ceremonia. Aunque la pareja ya comenzó a conversar sobre la organización, todavía no existe un día definido para el enlace.

Rubén Sánchez espera que la boda se realice este año

El programa ‘América hoy’ contactó a Rubén Sánchez para conocer los detalles de la próxima boda. El representante de la cantante indicó que la organización estará a cargo de sus hijos y manifestó su deseo de que la ceremonia pueda concretarse durante este año.

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“Ojalá pueda ser este año. Estamos en eso justamente. Mis hijos están organizándolo”, declaró Sánchez, quien se mostró emocionado al referirse al matrimonio con la intérprete.

Dina Páucar anunció que se casará con Rubén Sánchez

El empresario no precisó una fecha ni un lugar exacto, pero señaló que el evento tendría un carácter íntimo y se realizaría en Lima. La celebración incluiría costumbres familiares vinculadas con el lugar de origen de ambos.

La pareja tiene cinco hijos y mantiene una relación desde hace casi 30 años. A lo largo de ese periodo, Sánchez no solo fue el compañero sentimental de la cantante, sino que asumió labores de representación y acompañamiento en su trayectoria artística.

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Según relató el manager, la decisión de formalizar su vínculo responde a la historia que han construido como familia. “Dina para mí representa la mujer que amo, es la madre de mis hijos. No puede haber motivo más que suficiente para casarme”, sostuvo en declaraciones al magazine.

Dina Páucar no esperaba volver a enamorarse

Durante su aparición en ‘Arpa en mano’, Páucar también recordó cómo comenzó su relación con Sánchez. La artista reveló que ambos ya eran padres cuando se conocieron y que cada uno había atravesado una relación anterior.

Matrimonio de Dina Páucar será organizada por sus hijos. (Andina)

La cantante contó que, antes de iniciar ese vínculo, no contemplaba volver a involucrarse sentimentalmente. “Ya no creía en el amor, dije: ‘Aquí cerré el corazón para siempre’”, expresó al recordar ese momento de su vida.

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Sin embargo, la cercanía con Sánchez cambió esa decisión. “No sé qué hizo Rubén. Me enamoró y nos enamoramos”, añadió la artista, quien vinculó ese proceso con los casi 30 años que están próximos a cumplir como pareja.

La relación entre Páucar y Sánchez se desarrolló en paralelo a los proyectos de la artista dentro de la música folclórica peruana. El rol de él como manager lo convirtió además en una figura cercana a las decisiones profesionales de la cantante.

El compromiso representa una nueva etapa para Dina Páucar y Rubén Sánchez, luego de una relación que comenzó cuando ambos tenían experiencias familiares previas. La cantante se mostró muy emocionada, mientras que el empresario destacó el lugar que ocupa la artista en su vida y en la familia que formaron.

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A la espera de que se confirme la fecha, los hijos de la pareja avanzan con los preparativos de una ceremonia que, según adelantó el novio, será íntima y se desarrollará en Lima.

Matrimonio de Dina Páucar será íntimo y en Lima. (Andina)