Aumentan los precios de alimentos básicos en Lima: bloqueos y clima presionan la canasta familiar y afectan los bolsillos de todos los peruanos

Este reportaje de noticias examina el impacto de la DANA Bertha en los precios de alimentos. Una presentadora en estudio introduce la cobertura, que incluye imágenes de desastres y una reportera en el mercado Lobatón de Lince. Se observan aumentos de precios en ají amarillo, tomate, choclo y zapallo. Estos cambios se atribuyen a fenómenos climáticos como lluvias, nieve, granizo y a bloqueos de carreteras.

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Los mercados de Lima ya experimentan una subida en los precios de productos clave como tomate, ají amarillo, choclo y zapallo, mientras el limón se mantiene estable. El fenómeno se vincula al impacto de las recientes alteraciones climáticas y a los bloqueos en la carretera Panamericana Sur, de acuerdo con un reporte emitido por ATV. Comerciantes y consumidores advierten que las condiciones meteorológicas como el avance de la DANA Bertha y la posible llegada de El Niño podrían acentuar este escenario en los próximos meses.

En el tradicional mercado Lobatón, ubicado en Lince, la variación de precios se volvió tangible para quienes acuden a diario en busca de insumos básicos. El tomate mediano, uno de los productos más demandados, se ofrecía a 6 soles el kilo, cuando días atrás costaba 4 soles. Las piezas de mayor tamaño alcanzaban precios entre 8 y 9 soles.

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Los incrementos no se limitaron al tomate. El ají amarillo, central en la gastronomía peruana, pasó de 8 a 9 soles el kilo, dependiendo del tamaño. El choclo, que solía venderse a dos soles la unidad o tres por cinco soles, subió a 3,50 soles cada uno. El zapallo, por su parte, registró un aumento de hasta 1,50 soles por kilo, llegando a cotizarse hasta en 5 soles.

Varias verduras sobre el plato de una balanza en un mercado de Lima exhiben carteles manuscritos con sus precios de venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el consumo y restricciones en la venta

Mientras estos productos encarecen la canasta diaria, el limón permanece estable entre 3 y 6 soles el kilo, según el tamaño. Julia Gómez, vendedora de verduras en Lobatón, explicó que aún no se observa un alza en este fruto, aunque sí se implementan restricciones: los vendedores han reducido la cantidad de limones que cada cliente puede adquirir en una sola compra.

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La cebolla roja y la cebolla blanca también mostraban estabilidad, con precios de 4 y 5 soles el kilo, respectivamente. Gómez detalló que la variación de precios afecta principalmente a los productos que llegan desde zonas impactadas por lluvias, huaicos y cortes en la ruta, como el centro, el sur y la selva central del país.

Arequipa figura entre las regiones señaladas por los comerciantes como una de las más afectadas por los bloqueos en las vías. Un huaico reciente en la selva central dificultó aún más el traslado de personas y mercadería, explicó la vendedora. Estas dificultades en el transporte se reflejan directamente en los precios de los productos que dependen de rutas que hoy presentan interrupciones o demoras.

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Un puesto con tomates, ajíes y choclos ilustra la oferta de productos agrícolas en un mercado tradicional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustes en las cantidades compradas

La situación ya impacta en los hábitos de consumo de los limeños. Las compras por kilo disminuyen y ahora los clientes priorizan porciones más pequeñas para no superar sus presupuestos. Gómez relató que, si bien antes una persona compraba un kilo de tomate, hoy opta por tres cuartos, medio kilo o incluso un cuarto. En otros casos, la compra se reduce a dos tomates y una cebolla, ajustándose a las nuevas condiciones del mercado.

Esta tendencia se observa también en otros productos afectados por los aumentos. La reducción en la cantidad adquirida responde tanto al alza de precios como a la previsión de nuevas subidas ante la incertidumbre sobre el abastecimiento durante las próximas semanas.

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El reporte de ATV reflejó que, aunque los consumidores continúan llevando los productos afectados, la frecuencia y el volumen de las compras disminuyen. Gómez advirtió que los clientes no dejan de adquirir estos alimentos, pero sí ajustan sus compras a la realidad del día.

Una larga fila de camiones detenidos en la Panamericana Sur paraliza el transporte de productos agrícolas en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativa de nuevas subidas hacia octubre

Consultada sobre la posibilidad de nuevas alzas, la comerciante señaló que octubre podría marcar un punto de inflexión. El avance de la DANA Bertha y la posible llegada del fenómeno de El Niño aumentan la incertidumbre sobre la estabilidad de precios y el abastecimiento de los mercados. Gómez estimó que las próximas semanas podrían traer incrementos adicionales, sobre todo en los productos que dependen de las rutas bloqueadas o de zonas agrícolas golpeadas por eventos meteorológicos.

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Hasta el momento, los aumentos no se han generalizado en todos los productos, pero el encarecimiento ya afecta a varios elementos centrales de la dieta cotidiana limeña. Los comerciantes del mercado de Lobatón coinciden en que el abastecimiento sigue siendo posible, aunque a un costo mayor y bajo condiciones de venta más controladas.

Una tienda de abarrotes tradicional repleta de productos básicos y alimentos frescos en estanterías organizadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa de los vendedores se concentra en el comportamiento del clima y la evolución de los bloqueos en la Panamericana Sur. Mientras tanto, los consumidores ajustan sus compras y vigilan los precios ante la posibilidad de más cambios en los próximos meses.