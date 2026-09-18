Perú

‘Jhonsson Pulpo’ se negó a declarar ante Fiscalía sobre el secuestro en Trujillo: “No estoy apto”

Pese a que habría dirigido la operación desde Bolivia, Jhonsson Smith Cruz Torres decidió no colaborar con las autoridades con el argumento de haber sido notificado recién sobre el caso, según el acta a la que accedió Infobae

Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú
Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú
Guardar

Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, se negó a declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes ocurrido en Trujillo el pasado 30 de agosto. Según consta en el acta de la diligencia, realizada el domingo 13 de septiembre, el investigado alegó no encontrarse en condiciones de responder al ser consultado por el instructor policial.

“No estoy apto, tampoco voy a declarar porque recién he sido informado y recién me han notificado”, respondió Cruz Torres cuando se le preguntó si estaba dispuesto a rendir su declaración, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae.

PUBLICIDAD

Cruz Torres, de 30 años, contó con la asistencia de dos abogados. Antes de iniciar el interrogatorio, el instructor le comunicó sus derechos conforme al artículo 87 del Código Procesal Penal, entre ellos la posibilidad de abstenerse de declarar sin que esa decisión pudiera utilizarse en su contra.

Declaración en la que 'Jhonsson Pulpo' se niega a declarar por falta de notificación previa
Declaración en la que 'Jhonsson Pulpo' se niega a declarar por falta de notificación previa

Al ser consultado sobre si estaba conforme con sus defensa, el investigado respondió afirmativamente. Sin embargo, ante la segunda pregunta, referida a su disposición para declarar, optó por no hacerlo. La diligencia concluyó a las 10:54 horas del mismo día, luego de que ‘Jhonsson Pulpo’ confirmó que no tenía nada que agregar, quitar o modificar a sus anteriores respuestas.

PUBLICIDAD

El caso

Cruz Torres es señalado por la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, un grupo con raíces en el distrito de El Porvenir que, según las investigaciones, evolucionó desde el cobro de cupos a vehículos de transporte público hasta el sicariato y los secuestros. La agrupación es investigada por el ataque contra el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado la madrugada del 30 de agosto, y el asesinato de cuatro de sus acompañantes: Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

De acuerdo con la Fiscalía a cargo del caso, la organización exigió inicialmente 2 millones de dólares para liberar a Lara Tantaquilla. Los atacantes vistieron trajes tácticos similares a los de la Policía Nacional del Perú para simular una intervención y ejecutar el secuestro, una modalidad que, según las pesquisas, ya había sido utilizada en hechos anteriores atribuidos a la banda.

Un hombre con camisa polo oscura habla ante la cámara, con un cuadro de marco dorado detrás y el texto Jenss en la esquina inferior izquierda.
Jenss Lara Tantaquilla.

Cruz Torres fue capturado en Bolivia y trasladado al Perú bajo custodia policial. De acuerdo con dos fuentes humanas que declararon en calidad de reserva, ‘Jhonsson Pulpo’ dirigió el secuestro desde Bolivia y que varios de los detenidos cumplieron funciones directas durante el ataque armado. El investigado tiene además una condena a cadena perpetua por el homicidio de una comerciante en Trujillo.

Prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y otros nueve detenidos, entre ellos Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, Julio Zavaleta Quezada y Joyce Bereche Macco, este último capturado en la región San Martín por su presunta vinculación con la camioneta utilizada durante el secuestro. La audiencia respectiva fue suspendida en dos ocasiones por el Poder Judicial para incorporar a nuevos implicados en el proceso. No va a ser la primera vez en la que se interrumpa la audiencia. Se trata de un caso de crimen organizado, que implica de por sí una complejidad y cantidad considerable de implicados.

Temas Relacionados

Jhonsson PulpoJenss Lara TantaquillaTrujilloCrimen organizadoMinisterio Públicoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas salen en representación de la ‘bicolor’ en la primera jornada de competencia sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

Resultados del Brasil Cup 2026 HOY: así van los partidos con participación de Alianza Lima

Inicia la participación de las ‘blanquiazules’ en el cuadrangular internacional en Belém de cara al arranque de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Conoce cómo le va al tricampeón en su preparación

Resultados del Brasil Cup 2026 HOY: así van los partidos con participación de Alianza Lima

Precio del dólar hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio este 18 de septiembre

Tipo de cambio. Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio este 18 de septiembre

Póntelo en la Lengua, álbum de Pedro Suárez-Vértiz, cumple 30 años con una reedición en vinilo

El segundo trabajo solista de Pedro Suárez-Vértiz tendrá 500 copias de colección y piezas audiovisuales para las 14 canciones que componen el repertorio

Póntelo en la Lengua, álbum de Pedro Suárez-Vértiz, cumple 30 años con una reedición en vinilo

Más de 850 universitarios ponen la inteligencia artificial a prueba frente a desafíos de las telecomunicaciones

La Hackathon AI Telecom Challenge convocó a estudiantes de distintas universidades del país para desarrollar propuestas basadas en inteligencia artificial frente a retos del sector. La competencia fue coorganizada por Movistar Perú, la Universidad de Lima y el Centro de Emprendimiento e Innovación (Innova Ulima)

Más de 850 universitarios ponen la inteligencia artificial a prueba frente a desafíos de las telecomunicaciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Josué Gutiérrez en la mira: Bancadas de oposición en el Senado oficializan pedido para removerlo

Josué Gutiérrez en la mira: Bancadas de oposición en el Senado oficializan pedido para removerlo

Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

Escolares del Liceo Naval implicados en agresión sexual podrían ser internados, señala presidenta del Poder Judicial

Rafael López Aliaga anuncia marchas para presionar a Keiko Fujimori por leyes: “Voy a estar ‘jode y jode’”

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

ENTRETENIMIENTO

Póntelo en la Lengua, álbum de Pedro Suárez-Vértiz, cumple 30 años con una reedición en vinilo

Póntelo en la Lengua, álbum de Pedro Suárez-Vértiz, cumple 30 años con una reedición en vinilo

Dina Páucar se casará a los 57 años con su mánager tras casi 30 años juntos

Diana Sánchez descarta regresar a ‘Combate’ como participante: “Ya estamos viejos”

Israel Dreyfus pone nerviosa a Luciana Roy en juego de miraditas: “¿Por qué te tiembla la boquita?”

Magaly Medina rompe su silencio sobre la agresión en el Liceo Naval y apunta directamente a los padres y educadores

DEPORTES

Resultados del Brasil Cup 2026 HOY: así van los partidos con participación de Alianza Lima

Resultados del Brasil Cup 2026 HOY: así van los partidos con participación de Alianza Lima

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Horacio Melgarejo reconoció errores tras dura eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas HOY: canal tv online del duelo por semifinales de Brasil Cup de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026