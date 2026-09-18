‘Jhonsson Pulpo’ se negó a declarar ante Fiscalía sobre el secuestro en Trujillo: “No estoy apto”

Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

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Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, se negó a declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes ocurrido en Trujillo el pasado 30 de agosto. Según consta en el acta de la diligencia, realizada el domingo 13 de septiembre, el investigado alegó no encontrarse en condiciones de responder al ser consultado por el instructor policial.

“No estoy apto, tampoco voy a declarar porque recién he sido informado y recién me han notificado”, respondió Cruz Torres cuando se le preguntó si estaba dispuesto a rendir su declaración, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae.

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Cruz Torres, de 30 años, contó con la asistencia de dos abogados. Antes de iniciar el interrogatorio, el instructor le comunicó sus derechos conforme al artículo 87 del Código Procesal Penal, entre ellos la posibilidad de abstenerse de declarar sin que esa decisión pudiera utilizarse en su contra.

Declaración en la que 'Jhonsson Pulpo' se niega a declarar por falta de notificación previa

Al ser consultado sobre si estaba conforme con sus defensa, el investigado respondió afirmativamente. Sin embargo, ante la segunda pregunta, referida a su disposición para declarar, optó por no hacerlo. La diligencia concluyó a las 10:54 horas del mismo día, luego de que ‘Jhonsson Pulpo’ confirmó que no tenía nada que agregar, quitar o modificar a sus anteriores respuestas.

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El caso

Cruz Torres es señalado por la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, un grupo con raíces en el distrito de El Porvenir que, según las investigaciones, evolucionó desde el cobro de cupos a vehículos de transporte público hasta el sicariato y los secuestros. La agrupación es investigada por el ataque contra el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado la madrugada del 30 de agosto, y el asesinato de cuatro de sus acompañantes: Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

De acuerdo con la Fiscalía a cargo del caso, la organización exigió inicialmente 2 millones de dólares para liberar a Lara Tantaquilla. Los atacantes vistieron trajes tácticos similares a los de la Policía Nacional del Perú para simular una intervención y ejecutar el secuestro, una modalidad que, según las pesquisas, ya había sido utilizada en hechos anteriores atribuidos a la banda.

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Jenss Lara Tantaquilla.

Cruz Torres fue capturado en Bolivia y trasladado al Perú bajo custodia policial. De acuerdo con dos fuentes humanas que declararon en calidad de reserva, ‘Jhonsson Pulpo’ dirigió el secuestro desde Bolivia y que varios de los detenidos cumplieron funciones directas durante el ataque armado. El investigado tiene además una condena a cadena perpetua por el homicidio de una comerciante en Trujillo.

Prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y otros nueve detenidos, entre ellos Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, Julio Zavaleta Quezada y Joyce Bereche Macco, este último capturado en la región San Martín por su presunta vinculación con la camioneta utilizada durante el secuestro. La audiencia respectiva fue suspendida en dos ocasiones por el Poder Judicial para incorporar a nuevos implicados en el proceso. No va a ser la primera vez en la que se interrumpa la audiencia. Se trata de un caso de crimen organizado, que implica de por sí una complejidad y cantidad considerable de implicados.

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