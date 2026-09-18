Familiar de víctima de presunta agresión sexual en Liceo Naval: “Iremos a todas las instancias para que esto no quede impune”

En una entrevista exclusiva, el familiar de un menor que denunció haber sido agredido sexualmente por sus compañeros en un bus del Liceo Naval revela detalles estremecedores. Denuncia que los adultos presentes no hicieron nada y que el colegio ignoró múltiples reportes previos de bullying y racismo. | Panamericana

Guardar

La denuncia por la presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años en el Liceo Naval Almirante Guise también ha puesto bajo cuestionamiento las condiciones en las que se produjo el traslado de los estudiantes. Un familiar del adolescente afirmó que tres adultos —dos docentes y el conductor— se encontraban dentro del bus cuando habrían ocurrido los hechos y cuestionó que ninguno hubiera advertido lo sucedido.

En una entrevista difundida por Panamericana, el familiar relató que el adolescente regresó a casa con lesiones y sostuvo que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

El caso derivó en la intervención de 10 menores, según confirmó Cornelio Gonzales, director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). El Ministerio Público está a cargo de las diligencias para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan.

Familiar cuestiona qué hicieron los adultos que estaban en el bus

Durante la entrevista, la familiar del adolescente fue consultado sobre la presencia de adultos en el vehículo y explicó qué, según lo que le habría contado el menor, hacía una de las acompañantes durante el trayecto.

“Y es que la auxiliar estaba curándole una heridita que tenía en la nariz a un chico adelante, en la parte de adelante del bus. El bus no es un Ícaro, señorita, es un bus. No me diga que no se va a dar cuenta de algo horroroso que está pasando”, afirmó.

La familiar sostuvo que el adolescente habría sido golpeado durante el incidente y que regresó a su domicilio con lesiones. “Sus piernas, su cintura. Su cuerpecito estaba golpeado”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Vamos a ir a todas las instancias posibles para que esto no quede impune, para que esto no quede archivado (...) Lo que exigimos es justicia. Justicia”, añadió.

Escolar sufrió agresiones y bullying

Agentes de la policía custodian a varios jóvenes encapuchados durante una intervención en las instalaciones del Liceo Naval Almirante Guise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevistada también sostuvo que el adolescente habría atravesado anteriormente situaciones de violencia y bullying dentro del colegio. Según su relato, el menor no le había comunicado directamente estos hechos como una situación que considerara especialmente grave.

“Él no se quejó conmigo. Conversamos, pero francamente, él ni siquiera lo tomó como que algo que le molestaba”, declaró.

La familiar, quien es tía del menor agredido, también manifestó públicamente su malestar por la respuesta de las autoridades de la institución y de la Marina de Guerra del Perú. Afirmó que, hasta el momento de la entrevista, ningún representante de los estudiantes involucrados se había comunicado con su familia.

PUBLICIDAD

Asimismo, cuestionó que la familia del adolescente no hubiera recibido, según su versión, una comunicación de la institución para conocer las medidas de apoyo que se adoptarían frente a lo ocurrido.

Así avanza las investigaciones

La investigación está a cargo del Ministerio Público, mientras que la DRELM realiza el seguimiento del caso desde el ámbito educativo. Gonzales confirmó que 10 menores fueron intervenidos tras la denuncia y que este 18 de setiembre se cumpliría el plazo de 48 horas de retención. A partir de ello, las autoridades competentes deberán determinar las medidas que correspondan en el marco de las diligencias.

Por tratarse de adolescentes, sus identidades se mantienen en reserva. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de la presunta agresión y determinar la participación que habría tenido cada uno de los menores intervenidos, así como establecer si corresponde alguna responsabilidad por la actuación de los adultos que se encontraban durante el traslado.

PUBLICIDAD

En paralelo, la Marina de Guerra separó de sus cargos a la directora del Liceo Naval Almirante Guise, un docente y el entrenador de fútbol, como parte de las medidas adoptadas mientras continúan las investigaciones. La decisión fue dispuesta por la Dirección de Bienestar de la Marina, que también informó que brindará las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

A estas medidas se sumó el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori, quien informó que el Liceo Naval Almirante Guise será declarado en reorganización y que su administración pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación (Minedu). La mandataria señaló que la decisión busca responder a la situación denunciada y pidió priorizar la protección del adolescente y su familia, además de una investigación rigurosa para determinar responsabilidades.

PUBLICIDAD