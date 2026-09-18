¿Desde cuándo se deberán identificar las llamadas comerciales y cuáles son las nuevas reglas para el telemercadeo?

Sebastián Alvarado, representante de Aspec, comenta sobre la normativa del gobierno contra las llamadas spam. Durante la transmisión, se explica que las empresas deberán emplear el prefijo 500 para identificarse en pantalla y contarán con 180 días para adecuarse antes de recibir sanciones de Indecopi.

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Las empresas que contacten a potenciales clientes por teléfono deberán anteponer el prefijo 500 a sus números para que el destinatario pueda reconocer en pantalla que se trata de una oferta comercial. La disposición busca identificar comunicaciones destinadas a promocionar tarjetas de crédito, servicios financieros, cambios de operadora telefónica y otros productos, antes de que el usuario responda.

El nuevo mecanismo quedó establecido en un decreto supremo publicado el 17 de septiembre de 2026. Las compañías tendrán 180 días naturales para adecuar sus sistemas y trámites internos. Sebastián Alvarado, representante de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), estimó que la aplicación efectiva de la medida podría comenzar alrededor de marzo de 2027.

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La medida responde a una práctica extendida entre los consumidores, que reciben comunicaciones desde números convencionales sin una señal que permita distinguir si se trata de una llamada personal, laboral, familiar o publicitaria. Esa falta de identificación también llevó a que muchas personas evitaran responder teléfonos desconocidos ante la posibilidad de una extorsión, una estafa o una oferta que no solicitaron.

Un teléfono móvil exhibe en su pantalla una llamada entrante identificada con el prefijo 500 para comunicaciones comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El código permitirá diferenciar una oferta de una llamada personal

Con la serie 500, quienes reciban una llamada podrán saber de antemano que el número pertenece a una comunicación destinada a promocionar bienes o servicios. La regla apunta a que cada usuario decida si desea atender, rechazar o bloquear ese contacto, sin confundirlo con una llamada de una persona que cambió de teléfono, una oficina, una institución educativa o una posible entrevista laboral.

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Hasta ahora, las empresas podían utilizar números comunes para realizar campañas de telemercadeo. Esa práctica dificultaba la identificación de las llamadas comerciales, porque la pantalla del celular mostraba un número móvil o fijo sin una referencia sobre el motivo de la comunicación. La nueva numeración pretende terminar con esa falta de información previa para el receptor.

El volumen de estos contactos ilustra la dimensión del problema. Más de 1.360 millones de llamadas se registran cada día, según los datos citados en torno a la nueva regulación. Para parte de los usuarios, la frecuencia de las comunicaciones se convirtió en una forma de acoso, sobre todo cuando las llamadas se repiten varias veces durante una misma jornada o se producen a primera hora de la mañana y durante la noche.

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Tres teléfonos móviles sobre una mesa de madera reciben llamadas entrantes con el prefijo 500 junto a tarjetas de crédito y documentos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios financieros concentran buena parte de las comunicaciones

Alvarado señaló que las entidades bancarias y las compañías de servicios financieros figuran entre los sectores que más utilizan llamadas para ofrecer contrataciones. Entre las promociones habituales aparecen tarjetas de crédito, préstamos, seguros, mejoras de condiciones y otros productos vinculados al sistema financiero.

El representante de Aspec explicó que una persona puede recibir entre 10 y 20 llamadas comerciales en un solo día. La cantidad puede aumentar de acuerdo con los ingresos atribuidos al usuario por las bases de datos que manejan las compañías. La insistencia suele llevar a que los consumidores dejen de responder números que no tienen agendados, incluso cuando esperan una llamada importante.

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Esa reacción también modificó hábitos de comunicación. Muchas personas prefieren confirmar por WhatsApp si un familiar, una amistad o un contacto de trabajo intenta ubicarlas desde un número que no reconocen. El temor a una llamada de extorsión, sumado a la sucesión de ofertas no solicitadas, redujo la confianza en las comunicaciones telefónicas convencionales.

Un teléfono inteligente ubicado sobre un escritorio de trabajo recibe una llamada entrante de un número no identificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas tendrán seis meses para ajustar sus sistemas

El decreto estableció un plazo de seis meses para que las compañías incorporen el prefijo obligatorio a sus plataformas telefónicas y completen los ajustes técnicos necesarios. Para Alvarado, el período resulta amplio, aunque permite que las firmas adecuen sus sistemas sin alegar que no tuvieron tiempo suficiente para cumplir la nueva exigencia.

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Una vez vencido ese plazo, las empresas que no utilicen el código 500 podrán enfrentar sanciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La ley 32323 considera estas conductas como infracciones muy graves, una clasificación que habilita la imposición de multas elevadas.

La norma también busca que las sanciones tengan una aplicación concreta. Alvarado sostuvo que la prohibición de determinadas llamadas comerciales ya figuraba en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aunque no produjo los resultados esperados porque no existían protocolos definidos para fiscalizar y ejecutar esa regla. Por ese motivo, describió la disposición previa como una “ley muerta”.

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Una persona utiliza su teléfono móvil para bloquear una llamada identificada como spam, que aparece con un número desconocido en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios podrán denunciar y bloquear números no deseados

Aspec impulsó una iniciativa legislativa para restringir estas prácticas y planteó que las comunicaciones promocionales contaran con una identificación numérica visible. El prefijo 500 permitirá reconocer que una empresa intenta ofrecer un producto o servicio, sin que el consumidor deba contestar para averiguar quién está del otro lado de la línea.

Mientras la disposición entra en vigencia, los usuarios pueden bloquear desde la configuración de sus teléfonos los números que no figuren entre sus contactos. La alternativa puede reducir parte de las comunicaciones no deseadas, aunque presenta límites para quienes usan el celular con fines laborales, comerciales o profesionales y necesitan responder llamadas de personas que no conocen.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Ante una llamada promocional no autorizada, la recomendación es registrar el número desde el que se produjo el contacto y reunir la información disponible sobre la empresa que realizó la comunicación. Con esos datos, el usuario puede presentar una denuncia ante Indecopi o ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que pueden evaluar posibles incumplimientos vinculados a las comunicaciones comerciales y al uso de información personal.