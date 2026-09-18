Perú

Póntelo en la Lengua, álbum de Pedro Suárez-Vértiz, cumple 30 años con una reedición en vinilo

El segundo trabajo solista de Pedro Suárez-Vértiz tendrá 500 copias de colección y piezas audiovisuales para las 14 canciones que componen el repertorio

A 30 años de Póntelo en la Lengua, álmbun de Pedro Suárez-Vértiz, lanzan una edición limitada en vinilo
A 30 años de Póntelo en la Lengua, álmbun de Pedro Suárez-Vértiz, lanzan una edición limitada en vinilo
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A 30 años de su lanzamiento, ‘Póntelo en la Lengua’ tendrá una edición de colección en vinilo y una serie de visualizers oficiales para sus 14 canciones. El álbum de Pedro Suárez-Vértiz, publicado en 1996, volverá a estar disponible con una preventa que comenzó el 17 de septiembre.

La reedición coincide con las tres décadas de un disco que ocupa un lugar central dentro de la carrera solista del fallecido cantante peruano. Será la primera vez que el material llegue al formato vinilo y también el primer lanzamiento de este tipo en la discografía individual de Suárez-Vértiz.

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La edición tendrá 500 unidades limitadas y estará dirigida a quienes buscan conservar el álbum en un soporte físico. La preventa se habilitó a través del enlace difundido por la organización de la campaña: Póntelo en la Lengua - preventa.

El aniversario incluirá además el estreno progresivo de piezas audiovisuales para cada una de las canciones. Los primeros tres visualizers oficiales ya forman parte de esta iniciativa y pueden verse en el canal habilitado para el proyecto.

El segundo disco solista de Pedro Suárez-Vértiz se publicó en 1996

Cuando Pedro Suárez-Vértiz lanzó ‘Póntelo en la Lengua’, ya era una figura reconocida de la música peruana por su recorrido previo. El álbum se convirtió en su segundo trabajo como solista y reunió canciones que lograron una amplia difusión radial en el país.

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Entre los temas que integran el repertorio se encuentran ‘Los Globos del Cielo’, ‘Me Estoy Enamorando’, ‘Te Siento de Solo Pensar’ y ‘Mi Auto Era una Rana’. Estas composiciones fueron parte de la programación de emisoras peruanas durante los años posteriores a la publicación del disco.

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El Callao vio nacer en 1969 a Pedro Suárez-Vértiz, figura central del pop rock nacional contemporáneo. (Andina)

Según la información de la conmemoración, el álbum superó las 40 mil copias vendidas en un período en el que la piratería física afectaba el mercado discográfico. Esa cifra situó a ‘Póntelo en la Lengua’ entre las producciones con mayor circulación dentro del rock nacional.

El título del disco y varias de sus canciones quedaron asociados a una etapa de expansión de la música peruana en radio y televisión. Suárez-Vértiz sostuvo una carrera solista que mantuvo presencia en el circuito local y que también alcanzó reconocimiento en otros países de la región.

Los Globos del Cielo recibió una mención de Billboard

Uno de los temas más vinculados con el álbum es ‘Los Globos del Cielo’. La canción fue incluida por la revista Billboard, en una selección de 25 obras maestras atemporales del rock en español.

La mención dio una nueva visibilidad regional a una composición que ya contaba con amplia identificación entre el público peruano. El tema conserva presencia en plataformas digitales y forma parte de los repertorios más escuchados del artista.

Efemérides - Perú - historias - 13 febrero
Con su estilo único y su voz inconfundible, Pedro Suárez-Vértiz revolucionó el pop-rock peruano, creando himnos inolvidables que aún laten en la memoria musical del país. (Andina)

El catálogo de Pedro Suárez-Vértiz supera los 130 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, obtuvo una certificación Diamante + Oro. La nueva edición plantea un acercamiento distinto a ‘Póntelo en la Lengua’. El vinilo recupera un formato asociado a la escucha completa de un álbum, mientras que los visualizers trasladan el repertorio a una experiencia audiovisual pensada para las plataformas actuales.

Las 14 canciones del disco tendrán una pieza audiovisual oficial. La publicación de esos contenidos será gradual y seguirá un orden elegido por los seguidores de ‘Póntelo en la Lengua’.

La propuesta no contempla un único lanzamiento de todos los videos. Cada estreno permitirá volver sobre una canción específica y abrirá una secuencia que recorrerá el listado completo del álbum. Los tres primeros visualizers marcaron el inicio de este calendario.

La participación del público en la selección del orden busca vincular el aniversario con quienes siguieron el disco desde su salida original y con oyentes que conocieron las canciones en años posteriores. El proyecto reúne así un lanzamiento físico limitado y contenidos para plataformas digitales.

La reedición llega tres décadas después de la publicación de un álbum que consolidó la etapa solista de Suárez-Vértiz. La disponibilidad en vinilo abre una nueva circulación para el disco, mientras los visualizers acompañarán las 14 canciones que integran la producción de 1996.

Pedro Suárez Vértiz tendrá misa por su año de fallecimiento.
Pedro Suárez-Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023 a los 54 años. (Captura de IG)

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