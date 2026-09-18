¿Cliente o estudiante?: el riesgo de una educación donde los escolares enfrentan cada vez menos límites

Padres de familia revisan documentos de inscripción mientras un grupo de estudiantes con uniforme permanece en el patio de un colegio. (Infobae)

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La relación entre padres y colegios ha cambiado. Una libreta con malas notas, una sanción, una exigencia académica o una decisión del profesor ya no necesariamente se queda dentro del aula: puede convertirse en un reclamo dirigido a la dirección, en una discusión con el docente o incluso en una publicación en redes sociales.

Para Roberto Lerner, psicólogo, investigador y especialista en desarrollo humano, esta transformación está modificando también la relación de poder dentro de las instituciones educativas. Las familias, sostiene, se han convertido en uno de los principales factores externos que intervienen en la gestión de los colegios. Y cuando la educación comienza a ser entendida como un servicio por el que se paga, el alumno corre el riesgo de ocupar el lugar de cliente.

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“Es interesante que los dos principales problemas de los colegios estén fuera de los colegios”, afirmó Lerner, al referirse a la burocracia estatal y a la relación con los padres durante su participación en el VI Congreso Compartir Next, organizado por Santillana.

Cuando la educación se convierte en un servicio

Lerner plantea que parte de este cambio tiene que ver con la manera en que las familias entienden actualmente la educación. El pago de una pensión puede modificar la expectativa frente a la institución: si existe una inversión económica, también aparece la idea de que debe existir un retorno acorde con lo que se espera.

Retrasan inicio del año escolar en San Francisco (Ayacucho) por daños causados por huaicos y desborde de río. (Foto: FB/@UGEL La Mar)

“Los padres finalmente están haciendo una inversión y quieren ver el retorno. Entonces, cualquier cosa que no vaya en el sentido de sus expectativas o cualquier sentimiento de incomodidad lo atribuyen al colegio y exigen que el colegio cambie, altere protocolos, resultados, métodos”, señaló.

En esa lógica, una decisión que antes podía formar parte de la experiencia escolar —una mala calificación, una exigencia del profesor, una sanción o una frustración— puede terminar siendo cuestionada por los padres.

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El especialista identifica allí uno de los cambios que más le preocupa: el desplazamiento del estudiante desde la posición de alumno hacia la de cliente.

La presión de los padres también llega al profesor

La sobreprotección es otro de los elementos que Lerner coloca en esta discusión. A ello suma el papel de las redes sociales, que permiten que un reclamo familiar trascienda rápidamente las vías internas de una institución y ejerza presión sobre directivos y profesores.

El problema, según explica, se vuelve más evidente en colegios cuya sostenibilidad depende directamente de las familias.

“Cada vez hay menos fricción, cada vez el alumno tiene que lidiar menos con realidades que no están hechas a su medida”, dijo.

La frase apunta a algo que ocurre fuera de las notas y los resultados académicos. Para Lerner, una educación en la que se intenta retirar constantemente aquello que incomoda al estudiante también puede reducir las oportunidades para aprender a enfrentar situaciones que no se ajustan a sus deseos.

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“Dejan de aprender a negociar, dejan de aprender a manejar la frustración, a planificar, a aceptar que no son el centro del mundo”, afirmó.

Lerner considera que parte del aprendizaje escolar consiste precisamente en descubrir que no todas las circunstancias pueden modificarse para satisfacer las expectativas individuales.

“Uno necesita entender que las cosas no se pueden hacer como uno quiere siempre”, sostuvo.

De la libreta con rojos al reclamo contra el profesor

El psicólogo utilizó una situación cotidiana para explicar el cambio que observa en la relación entre las familias y los docentes: las malas calificaciones.

“Hace muchos años, si un chico traía una libreta con rojos, el papá le decía: ‘¿Qué notas son esas, hijo? ¿Tú sabes el esfuerzo que hacemos para pagar tu colegio?’”, relató.

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La reacción, según su comparación, ahora puede producirse en sentido contrario.

“Ahora es una libreta mala y los padres agarran la libreta y van donde el profesor y le dicen: ‘¿Qué notas son estas? ¿Tú sabes el esfuerzo que nos cuesta pagar tu salario?’”, agregó.

Para Lerner, detrás de esa escena existe un cambio más profundo en la relación entre quienes forman parte de la comunidad educativa.

“Una inversión de todas las relaciones de poder”, resumió.

La discusión no plantea que los padres deban permanecer al margen de la educación de sus hijos. El problema, para el especialista, aparece cuando la participación familiar termina anulando la capacidad del colegio para establecer límites y sostener decisiones.

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“Hay que aprender a decir no, proteger a los profesores”

(Oficina de Prensa)

Frente a los reclamos familiares, Lerner plantea que las instituciones educativas deben asumir una responsabilidad que considera central: respaldar a sus docentes.

“Hay que aprender a decir no, proteger a los profesores”, afirmó.

Ese respaldo, aclaró, no significa que la escuela deba darle la razón al maestro en cualquier circunstancia. Lo que propone es que existan procedimientos claros para revisar los reclamos y que la dirección sea la instancia encargada de responderlos.

“No se trata de contestarle o de enseñar al maestro técnicas de respuesta en situaciones de crisis”, explicó, en referencia a los mensajes que pueden recibir los docentes de padres a través de redes sociales o fuera del horario escolar.

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La respuesta debería seguir otro camino.

“Hay cosas que no se contestan a una hora determinada, eso se deriva a la dirección, la dirección revisa el caso contigo, lleva una conclusión y esa conclusión se sostiene”, indicó.

La finalidad, según Lerner, es que el profesor no quede expuesto individualmente frente al reclamo.

“El profesor no se sienta solo”, señaló.

La frustración, la espera y los matices también se aprenden

La preocupación de Lerner no termina en la autoridad del profesor. También apunta a las capacidades que los estudiantes desarrollan cuando deben enfrentarse a situaciones que no pueden resolver inmediatamente.

Entre los aprendizajes que considera en riesgo menciona “la dificultad para manejar la frustración”, “la incapacidad de tolerar espera”, la necesidad de obtener respuestas cerradas y la falta de comprensión de los matices.

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En esta discusión también incorpora el uso intensivo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Lerner aclara que no propone rechazarlas —él mismo afirma utilizarlas habitualmente—, sino discutir qué efecto tienen sobre los vínculos y sobre las formas de aprender.

La pregunta, entonces, no es si las herramientas tecnológicas deben desaparecer ni si los padres deben dejar de involucrarse en la educación. Para Lerner, el desafío está en determinar qué lugar ocupa cada actor.

“El punto es cómo hacemos que ninguno de los actores de la educación, cómo hacemos que el padre sea copartícipe de la educación y no solamente un auditor”, afirmó.

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La relación entre profesores, alumnos y familias también requiere, a su juicio, recuperar un sentido de pertenencia. Para Lerner, fortalecer ese vínculo puede ayudar a reducir la rotación de docentes y evitar que una discrepancia con una decisión escolar termine rompiendo la relación entre la familia y la institución.