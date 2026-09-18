Esposo de Ethel Pozo muestra su apoyo a Gisela Valcárcel y cuestiona el talento de Edson Dávila: “Le soplaban los chistes”

Julián Alexander cuestiona el talento de Edson Dávila.

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Julián Alexander cuestionó la afirmación de Edson Dávila sobre su talento y aseguró que parte de sus intervenciones en ‘América hoy’ recibían indicaciones por un dispositivo de audio, una versión que fue respaldada por su esposa, Ethel Pozo, durante una edición del podcast ‘Sin +Q Decir’.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia que involucra a Gisela Valcárcel y al conductor conocido como ‘Giselo’. Dávila sostuvo recientemente que la presentadora no fue su madrina televisiva y defendió su lugar en la pantalla al afirmar que “factura con talento”.

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La frase motivó la respuesta de Alexander, quien es esposo de Pozo e integrante de la familia de Valcárcel. El productor audiovisual se refirió a la etapa de Dávila como colaborador en ‘América hoy’ y puso en duda que sus comentarios surgieran sin intervención de la producción.

“¿Factura con talento? Yo siempre escuché, durante años, que Armando le soplaba los chistes por el i-ear”, comentó Julián Alexander durante la transmisión. En su intervención, mencionó a Armando Tafur, quien fue productor del magazine, como la persona que habría enviado esas indicaciones al conductor.

Alexander sostuvo que no era el único que conocía esa supuesta dinámica. “Y no lo digo yo, lo ha dicho Ric la Torre y también varios invitados más de ese programa”, añadió, al aludir a personas que pasaron por el set de televisión.

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¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo dijo que las indicaciones a Edson Dávila eran conocidas en el programa

La intervención de Julián Alexander recibió el respaldo inmediato de Ethel Pozo, quien compartió con Edson Dávila el espacio de ‘América hoy’. La conductora señaló que, según su experiencia, las indicaciones a través de un audífono eran una práctica que conocían los invitados del magazine.

“Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era dictado por Armando Tafur”, afirmó Pozo en ‘Sin +Q Decir’.

La hija de Gisela Valcárcel sostuvo que esa modalidad era perceptible para quienes asistían a las grabaciones. “Lo que estoy diciendo es lo que todas las personas que han ido a ‘América hoy’ saben”, añadió.

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Las afirmaciones de Pozo y Alexander corresponden a sus testimonios sobre la dinámica de trabajo en el programa.

La polémica surgió a partir de los comentarios que Dávila realizó sobre su trayectoria en televisión. El conductor rechazó que Valcárcel haya ocupado un papel de madrina en su carrera y reivindicó su presencia en los medios como resultado de sus propios recursos frente a cámaras.

Ethel Pozo asegura que Edson Dávila esté siendo “soberbio” al no reconocer a Gisela Valcárcel como su madrina

Giselo reconocía el uso del audífono

Pozo fue más allá y señaló que el propio Edson Dávila hablaba del tema cuando compartían labores en el magazine. Según indicó, el conductor aceptaba que recibía frases o remates por el sistema de audio, aunque defendía su capacidad para transmitirlos con naturalidad.

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“Cuando lo hablábamos con Edson, lo asumía. Todos lo saben”, aseguró la conductora. La presentadora precisó que Dávila consideraba que su talento consistía en la forma de comunicar las indicaciones que recibía durante el programa.

“Él decía que, si bien le decían los chistes, había un talento innato para decirlos en tiempo simultáneo”, relató Pozo. La conductora remarcó que, de acuerdo con su versión, ese mecanismo se aplicaba únicamente en el caso de su excompañero.

“Al único que se le dictaba era a él”, afirmó. La frase generó reacciones en el set de ‘Sin +Q Decir’, donde los participantes comentaron la posibilidad de que varias intervenciones de Dávila durante su paso por ‘América hoy’ hubieran respondido a una pauta recibida en tiempo real.

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Los conductores del podcast ironizaron con la idea de que ‘Giselo’ funcionaba como un “muñeco ventrílocuo”.

La discusión no se limitó a la forma en que el conductor desarrolló su personaje televisivo, sino que también incluyó el reconocimiento que atribuye a la presentadora dentro de su carrera.

La relación entre ambos fue motivo de comentarios durante años debido a la presencia de Dávila en espacios ligados a la productora de Valcárcel y a América Televisión, donde la conductora no ha dudado en darle oportunidades para demostar su talento.

Pese a ello, el conductor afirmó que no considera a la conductora como una madrina televisiva, generando sorpresa en más de uno. Figuras del medio no han dudado en catalogarlo de “soberbio” e indicarle que siempre hay que se agradecido con los que te dan la primera oportunidad para hacer una carrera.

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Edson Dávila recibió críticas en redes sociales tras afirmar que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina.