Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales de Brasil Cup de Vóley 2026

¡Día de partido! Alianza Lima afrontará hoy, viernes 18 de septiembre, su primer gran examen internacional de cara a la temporada 2026/27. Las vigentes tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley debutarán ante Gerdau Minas por las semifinales de la Brasil Cup 2026, torneo que reúne en Belém a tres representantes de la Superliga brasileña y al conjunto dirigido por Alejandro Schneider.
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro de Alejandro Schneider llega a Brasil como tricampeón vigente de la Liga Peruana de Vóley y con la mira puesta en una temporada cargada de desafíos. La Brasil Cup será su primer gran escenario para medir al renovado plantel ante representantes de la exigente Superliga brasileña.
Alianza Lima también viene de subir al podio del último Sudamericano de Clubes y volverá a disputar el Mundial de Clubes a finales de año. Por ello, el duelo ante Gerdau Minas tendrá un valor especial: Schneider podrá probar a sus nuevas incorporaciones, darle rodaje a sus variantes y seguir afianzando un grupo que tendrá importantes retos por delante.
¿Cómo llega Gerdau Minas?
Gerdau Minas será una prueba de máxima exigencia para Alianza. El conjunto de Belo Horizonte terminó subcampeón de la Superliga brasileña 2025/26, después de caer ante Dentil Praia Clube en la final. Durante la fase regular ganó 18 de sus 22 partidos y terminó segundo, antes de superar a Sancor Maringá en cuartos y a Osasco en semifinales.
El equipo brasileño cuenta además con nombres de gran experiencia internacional. Entre sus referentes aparece Thaisa Daher, bicampeona olímpica, mientras que también destacan la central Julia Kudiess y la punta Pri Daroit. El conjunto será dirigido por Leandro Vissotto.
Plantel de Alianza Lima para la Brasil Cup 2026
Alianza Lima tendrá a 14 jugadoras disponibles para afrontar este importante desafío en territorio brasileño. La principal ausencia será Diana de la Peña, quien no podrá disputar el torneo debido a una lesión que sufrió durante los entrenamientos con la selección peruana. Con esta baja y sus nuevas incorporaciones, este es el plantel que las ‘blanquiazules’ presentarán en la Brasil Cup 2026:
Armadoras
- María Alejandra Marín
- Cristina Cuba
Opuestas
- Ioana Baciu
- Taylor Fricano
- Nayeli Yábar
Puntas
- Ysabella Sánchez
- Esmeralda Loroña
- Sandra Ostos
- Daniela Bulaich
Centrales
- Clarivett Yllescas
- Flavia Montes
- Allie Holland
Líberos
- Esmeralda Sánchez
- Zahira Quiñe
Entrenador: Alejandro Schneider
Alianza Lima vs Gerdau Minas: canal TV del partido
El debut de las ‘blanquiazules’ en la Brasil Cup 2026 podrá verse en territorio nacional por la señal de América TV, a través de los canales 4 y 704 HD. El duelo ante Gerdau Minas también estará disponible vía streaming mediante América tvGO, al que se puede acceder de forma gratuita.
Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura especial de este esperado encuentro. En nuestra web podrás seguir todos los detalles de la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias y el resultado final del choque, con especial atención a la actuación de Alianza Lima frente al conjunto brasileño.
Alianza Lima vs Gerdau Minas: horario del partido
El partido entre Alianza Lima y Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026 se disputará este viernes 18 de septiembre en la Arena Guilherme Paraense, conocida como Mangueirinho, en Belém. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil, de acuerdo a la programación oficial del torneo.
Alianza Lima se pone a prueba en Brasil
Alianza Lima ya está en modo competencia y tendrá en Brasil su primer gran examen de cara a la temporada 2026/27. Las ‘blanquiazules’ medirán sus fuerzas ante Gerdau Minas, subcampeón de la Superliga brasileña, en un duelo que le permitirá a Alejandro Schneider probar variantes, darle rodaje a sus nuevas piezas y comenzar a medir el verdadero nivel de su equipo frente a una potencia del vóley sudamericano.