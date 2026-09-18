Perú

IEP: Aprobación de Keiko Fujimori en setiembre es de 37% y un 47% considera que está poco o nada preparada para gobernar

El Instituto de Estudios Peruanos informó que la desaprobación de la presidenta supera a su aprobación, mientras que seis de cada diez encuestados ven al Gobierno poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad ciudadana

Keiko Fujimori
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La presidenta del Perú Keiko Fujimori registra 37% de aprobación y 49% de desaprobación en septiembre, de acuerdo con la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El estudio también señala que el 47% de los consultados considera que la mandataria está poco o nada preparada para gobernar el Perú.

La medición fue realizada entre el 4 y el 10 de septiembre a 1.202 personas de 18 años a más. El sondeo reportó un margen de error de +/- 2,8 puntos porcentuales.

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Además del 37% que aprueba la forma en que Fujimori conduce el Gobierno, el 14% indicó que no sabe o no respondió a la consulta. La desaprobación supera a la aprobación por 12 puntos porcentuales.

IEP
Encuesta IEP

El 47% ve a Keiko Fujimori poco o nada preparada para gobernar

Ante la pregunta sobre la preparación de la presidenta para ejercer el cargo, el 18% respondió que está muy preparada y el 31% dijo que lo está algo. En conjunto, estas opciones suman 49%.

En sentido contrario, el 24% sostuvo que Fujimori está poco preparada y el 23% consideró que no está nada preparada. La percepción negativa sobre su preparación alcanza así al 47% de los encuestados, mientras que el 5% no precisó una respuesta.

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El estudio también evaluó la capacidad que la ciudadanía atribuye al Ejecutivo para enfrentar tres asuntos: economía, inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

En el caso del manejo económico, el 15,5% afirmó que el Gobierno está muy preparado y el 27,8% respondió que lo está algo. Ambas categorías alcanzan el 43,3%. En cambio, el 24,9% lo considera poco preparado y el 23,6% nada preparado, lo que eleva esa percepción al 48,5%.

IEP
Encuesta IEP

La inseguridad ciudadana concentra la mayor desconfianza

La evaluación más adversa corresponde a la gestión de la inseguridad ciudadana. Solo el 8,6% de los entrevistados cree que el Gobierno está muy preparado para atender ese problema y el 23,6% considera que está algo preparado.

Del otro lado, el 23% respondió que está poco preparado y el 37,9% indicó que no está nada preparado. El 60,9% percibe una preparación baja o inexistente para combatir la inseguridad, según la suma de ambas respuestas.

Respecto de una eventual respuesta ante el fenómeno de El Niño, el 10,3% calificó al Ejecutivo como muy preparado y el 25,9% como algo preparado. Las respuestas poco y nada preparada llegaron al 28,5% y 26,6%, respectivamente. En este punto, el 8,7% no respondió o consideró que aún era demasiado pronto para evaluar.

IEP
Encuesta IEP

El Congreso de la República tiene 65% de desaprobación

La encuesta del IEP también mostró una evaluación negativa del Congreso de la República. El 20% aprueba el desempeño del Parlamento, mientras que el 65% lo desaprueba. El 15% restante no sabe o no respondió.

Los resultados se conocen un día después de la difusión de otra encuesta, elaborada por Datum Internacional, que ubicó la aprobación de Fujimori en 42% y la desaprobación en 44%. Ese estudio fue aplicado entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas a nivel nacional y tuvo un margen de error de +/- 2,8 puntos porcentuales.

Las cifras no son directamente comparables como una variación entre una y otra medición, debido a que corresponden a encuestadoras y periodos de campo distintos. Aun así, ambos sondeos coinciden en que la desaprobación presidencial se ubica por encima de la aprobación durante septiembre.

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