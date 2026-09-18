Perú

Rafael Rey renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “Razones de salud me impiden continuar”

Es la primera baja que experimenta el gabinete presidido por Luis Galarreta. En su carta de dimisión, el saliente titular del MTC agradeció por “la oportunidad de servir al país desde esta alta responsabilidad”

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios. (Foto: MTC)
Ministro de Transporte anunció el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios. (Foto: MTC)
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, renunció al cargo a 52 días de haber jurado. El saliente titular informó su dimisión en una carta remitida a la presidenta Keiko Fujimori y al primer ministro Luis Galarreta.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, se lee en la carta.

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Esta es la primera renuncia que experimenta el gabinete que preside Galarreta. Todos los ministros, excepto Rey, se mantienen en sus cargos desde el 28 de julio que juraron.

Rafael Rey

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de servir al país desde esta alta responsabilidad. Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del Ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores”, se lee en el documento.

Rafael Rey cierra su carta poniendose a disposición para “una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”. “Reitero mi gratitud y formulo mis mejores deseos para el éxito de la gestióngubernamental en beneficio de todos los peruanos”, añadió.

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