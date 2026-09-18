Rafael Rey renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “Razones de salud me impiden continuar”

Ministro de Transporte anunció el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios. (Foto: MTC)

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, renunció al cargo a 52 días de haber jurado. El saliente titular informó su dimisión en una carta remitida a la presidenta Keiko Fujimori y al primer ministro Luis Galarreta.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, por razones de salud que me impiden continuar ejerciendo las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige”, se lee en la carta.

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Esta es la primera renuncia que experimenta el gabinete que preside Galarreta. Todos los ministros, excepto Rey, se mantienen en sus cargos desde el 28 de julio que juraron.

“Expreso a ambos mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad de servir al país desde esta alta responsabilidad. Para mí ha sido un honor trabajar junto con ustedes y con los servidores públicos, autoridades y equipos técnicos tanto del Ministerio a mi cargo como con los colegas y funcionarios de los demás sectores”, se lee en el documento.

Rafael Rey cierra su carta poniendose a disposición para “una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”. “Reitero mi gratitud y formulo mis mejores deseos para el éxito de la gestióngubernamental en beneficio de todos los peruanos”, añadió.

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