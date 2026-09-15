La Marina de Guerra del Perú explica por qué El Niño gana fuerza y cuándo alcanzará su pico

El fenómeno El Niño mantendría su presencia hasta el otoño de 2028, según la Marina de Guerra del Perú y el ENFEN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno El Niño mantendría su presencia hasta el otoño de 2028, de acuerdo con la información expuesta por el vocero de la Marina de Guerra del Perú, el capitán de fragata Giacomo Morote, a partir del último comunicado del Comité del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

El reporte prevé una primavera y un verano con condiciones de intensidad fuerte o extraordinaria, tanto para el evento global como para el costero.

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En entrevista con Latina, Morote señaló que el calentamiento del mar frente al litoral peruano pasó de 4,72 grados a 5,16 grados entre la primera semana de septiembre y el período del 7 al 13 de ese mes. En el Pacífico Central, el valor subió de 2,83 grados a 2,91 grados.

“Se sigue consolidando el calentamiento”, afirmó Morote, quien indicó que la masa de agua cálida del Pacífico Central se extiende y se une con el calentamiento registrado en el Pacífico Oriental.

La costa desértica de Perú registra altas temperaturas marinas y atmosféricas por la continuidad del fenómeno de El Niño costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el representante de la Marina, esa conexión permite una transferencia permanente de calor sobre una zona extensa del Pacífico. El proceso, sostuvo, explica la consolidación de las condiciones asociadas a un evento de mayor intensidad.

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El pico del evento

El Enfen difundió un escenario según el cual existe 100% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte o extraordinaria entre septiembre y diciembre. Morote indicó que ese período comprende la primavera y el inicio del verano austral.

“A partir del mes de septiembre el evento tenga características de intensidad fuerte o extraordinario”, sostuvo el vocero al explicar las proyecciones incluidas en el comunicado.

La previsión alcanza tanto al Niño global como al Niño costero. En el caso del primero, el porcentaje de probabilidad de una intensidad fuerte o extraordinaria se mantendría en 100% desde septiembre hasta diciembre. La misma condición se plantea para el segundo durante esos cuatro meses.

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Varias personas transitan por la costa de Perú protegidas del sol en medio de las altas temperaturas registradas por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morote precisó que los gráficos presentados no reflejan una variación directa de la temperatura, sino el porcentaje de probabilidad de ocurrencia de cada nivel de intensidad. A partir de enero y febrero, según explicó, bajaría la probabilidad de un evento fuerte o extraordinario, aunque el descenso sería gradual.

En marzo y abril, esa probabilidad disminuiría de forma más marcada. No obstante, el vocero indicó que el fenómeno conservaría una duración prolongada. Durante la entrevista, señaló que “el fenómeno del Niño costero y el fenómeno del Niño global va a tener una duración hasta otoño del próximo año”.

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El texto remitido presenta esa declaración junto con el titular que sitúa la duración del evento hasta el otoño de 2028.

La masa de agua caliente

La Marina de Guerra del Perú desplegó al BAP Melo durante la última semana de agosto para efectuar trabajos de exploración e investigación oceanográfica frente a Paita y Puerto Pizarro. La misión buscó medir la profundidad del calentamiento del mar.

Un mapa térmico de la región Niño 1 y 2 señala el aumento de la temperatura en la superficie del océano Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú. (Agencia Andina)

Morote informó que la nave identificó una masa de agua caliente entre 150 y 200 metros de profundidad en la línea oceanográfica ubicada frente a Puerto Pizarro. Ese hallazgo fue considerado como uno de los insumos para la evaluación del Enfen.

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“Tenemos una gran masa de agua caliente entre ciento cincuenta, doscientos metros de profundidad”, declaró el capitán de fragata. Añadió que esa situación dificultaría el desplazamiento de las aguas cálidas.

El vocero explicó que un calentamiento limitado a la superficie podría ceder con mayor facilidad ante la acción de los vientos superficiales y el afloramiento de aguas frías. Sin embargo, una masa cálida ubicada a mayor profundidad requeriría más movimiento en el mar para reducir los valores actuales.

La presencia de esa capa de agua caliente se suma al aumento registrado en la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana. Para Morote, ambos elementos permiten establecer que el evento se encuentra en una fase de consolidación final.

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