Subieron los precios al consumidor de Lima en el último mes y ya se acumula un aumento del 4,16% en lo que va del año

La cebolla china fue uno de los productos que subió en el último mes. Foto: Leo Verdures

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Los precios al consumidor de Lima Metropolitana registraron un ligero incremento en agosto, impulsados principalmente por el encarecimiento de la electricidad y los combustibles. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,07% frente a julio.

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y agosto llegó a 4,16%, mientras que la variación de los últimos 12 meses, entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, alcanzó 4,44%. El comportamiento mensual estuvo marcado por incrementos en servicios vinculados al hogar, transporte y restaurantes, aunque fueron parcialmente compensados por menores precios de alimentos y pasajes.

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Electricidad y combustibles presionaron los precios

Entre las divisiones que más incidieron en el resultado de agosto destacó Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos precios subieron 0,87%. El principal factor fue el incremento de 4% en el consumo de electricidad residencial, asociado al nuevo pliego tarifario vigente desde el 4 de agosto.

En Transporte, los precios aumentaron 0,28%, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles para vehículos, que en conjunto subieron 7,7%. El petróleo diésel registró un alza de 11,5% y el gasohol de 8,4%. En contraste, el gas licuado de petróleo vehicular bajó 2,2%.

La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue una de las que más contribuyó al resultado de agosto, con un incremento de 0,87%. Foto: Pisco Sotelo

Pasajes aéreos y ómnibus bajaron

El comportamiento del transporte también estuvo marcado por una reducción de los precios de los pasajes. El transporte aéreo de pasajeros disminuyó 8,7%, explicado por las caídas de 9,2% en el pasaje aéreo internacional y de 7,6% en el nacional.

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Asimismo, el pasaje en ómnibus interprovincial retrocedió 10,4%, debido a la normalización de las tarifas luego del periodo de fiestas patrias. Esta reducción ayudó a moderar el impacto generado por el aumento de los combustibles y del transporte en taxi, cuyo precio avanzó 0,8%.

En Restaurantes y hoteles, los precios se incrementaron 0,28%. El resultado respondió principalmente al aumento del servicio de bebidas en restaurantes y establecimientos similares, con una variación de 0,6%, así como al mayor costo de algunos platos y preparaciones.

Pollo y frutas bajaron, pero pescados se encarecieron

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la principal que registró una caída, con una variación de -0,66%. Entre los productos que contribuyeron a este resultado destacó la carne, cuyos precios disminuyeron 3,3%, principalmente por el menor costo del pollo eviscerado, que bajó 8,4%.

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La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor disminución de precios en agosto, con una variación de -0,66%. Foto: Financial Food

También descendieron los precios de varias frutas, entre ellas los arándanos (-20,3%), mango (-10,3%), papaya (-8,5%), naranja de jugo (-6,1%) y fresa (-4,8%). Los huevos de gallina también registraron una reducción de 0,4%.

En sentido contrario, los precios de pescados y mariscos aumentaron 5%, con incrementos en el bonito (13,7%), merluza (7,6%) y jurel (4,7%). También subieron productos como cebolla china (13,9%), ají amarillo escabeche (12,2%), ají pimiento (10,9%) y choclo (9,2%).

Más de 300 productos aumentaron de precio

De los 586 productos que integran la canasta familiar utilizada para medir la inflación, 305 registraron aumentos durante agosto, mientras que 127 bajaron y 154 mantuvieron sus precios.

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Entre las mayores reducciones destacaron los arándanos, con una caída de 20,29%; el pasaje en ómnibus interprovincial (-10,43%); el mango (-10,31%); la lechuga (-8,78%) y la papaya (-8,49%). El pollo eviscerado también presentó una disminución de 8,37%.

El mango cayó en un -10,31%. Foto: Freshis

Por el lado de las mayores alzas, sobresalió el ají amarillo molido, con un incremento de 28,57%, seguido de la cebolla china (13,87%), bonito (13,67%), maracuyá (13,13%) y ají amarillo escabeche (12,15%). El petróleo diésel aumentó 11,53%.

Finalmente, el INEI informó que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, registró un incremento de 0,02% en agosto de 2026.