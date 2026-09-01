Perú

Subieron los precios al consumidor de Lima en el último mes y ya se acumula un aumento del 4,16% en lo que va del año

Más de 300 productos subieron de precio. El resultado estuvo marcado por el encarecimiento de la electricidad y los combustibles, mientras que la reducción de precios de alimentos y pasajes ayudó a contener una mayor presión sobre el índice

La cebolla china fue uno de los productos que subió en el último mes.
La cebolla china fue uno de los productos que subió en el último mes. Foto: Leo Verdures
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Los precios al consumidor de Lima Metropolitana registraron un ligero incremento en agosto, impulsados principalmente por el encarecimiento de la electricidad y los combustibles. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,07% frente a julio.

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y agosto llegó a 4,16%, mientras que la variación de los últimos 12 meses, entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, alcanzó 4,44%. El comportamiento mensual estuvo marcado por incrementos en servicios vinculados al hogar, transporte y restaurantes, aunque fueron parcialmente compensados por menores precios de alimentos y pasajes.

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Electricidad y combustibles presionaron los precios

Entre las divisiones que más incidieron en el resultado de agosto destacó Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos precios subieron 0,87%. El principal factor fue el incremento de 4% en el consumo de electricidad residencial, asociado al nuevo pliego tarifario vigente desde el 4 de agosto.

En Transporte, los precios aumentaron 0,28%, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles para vehículos, que en conjunto subieron 7,7%. El petróleo diésel registró un alza de 11,5% y el gasohol de 8,4%. En contraste, el gas licuado de petróleo vehicular bajó 2,2%.

La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue una de las que más contribuyó al resultado de agosto, con un incremento de 0,87%.
La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue una de las que más contribuyó al resultado de agosto, con un incremento de 0,87%. Foto: Pisco Sotelo

Pasajes aéreos y ómnibus bajaron

El comportamiento del transporte también estuvo marcado por una reducción de los precios de los pasajes. El transporte aéreo de pasajeros disminuyó 8,7%, explicado por las caídas de 9,2% en el pasaje aéreo internacional y de 7,6% en el nacional.

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Asimismo, el pasaje en ómnibus interprovincial retrocedió 10,4%, debido a la normalización de las tarifas luego del periodo de fiestas patrias. Esta reducción ayudó a moderar el impacto generado por el aumento de los combustibles y del transporte en taxi, cuyo precio avanzó 0,8%.

En Restaurantes y hoteles, los precios se incrementaron 0,28%. El resultado respondió principalmente al aumento del servicio de bebidas en restaurantes y establecimientos similares, con una variación de 0,6%, así como al mayor costo de algunos platos y preparaciones.

Pollo y frutas bajaron, pero pescados se encarecieron

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la principal que registró una caída, con una variación de -0,66%. Entre los productos que contribuyeron a este resultado destacó la carne, cuyos precios disminuyeron 3,3%, principalmente por el menor costo del pollo eviscerado, que bajó 8,4%.

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor disminución de precios en agosto, con una variación de -0,66%
La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor disminución de precios en agosto, con una variación de -0,66%. Foto: Financial Food

También descendieron los precios de varias frutas, entre ellas los arándanos (-20,3%), mango (-10,3%), papaya (-8,5%), naranja de jugo (-6,1%) y fresa (-4,8%). Los huevos de gallina también registraron una reducción de 0,4%.

En sentido contrario, los precios de pescados y mariscos aumentaron 5%, con incrementos en el bonito (13,7%), merluza (7,6%) y jurel (4,7%). También subieron productos como cebolla china (13,9%), ají amarillo escabeche (12,2%), ají pimiento (10,9%) y choclo (9,2%).

Más de 300 productos aumentaron de precio

De los 586 productos que integran la canasta familiar utilizada para medir la inflación, 305 registraron aumentos durante agosto, mientras que 127 bajaron y 154 mantuvieron sus precios.

Entre las mayores reducciones destacaron los arándanos, con una caída de 20,29%; el pasaje en ómnibus interprovincial (-10,43%); el mango (-10,31%); la lechuga (-8,78%) y la papaya (-8,49%). El pollo eviscerado también presentó una disminución de 8,37%.

El mango cayó en un -10,31%.
El mango cayó en un -10,31%. Foto: Freshis

Por el lado de las mayores alzas, sobresalió el ají amarillo molido, con un incremento de 28,57%, seguido de la cebolla china (13,87%), bonito (13,67%), maracuyá (13,13%) y ají amarillo escabeche (12,15%). El petróleo diésel aumentó 11,53%.

Finalmente, el INEI informó que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, registró un incremento de 0,02% en agosto de 2026.

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