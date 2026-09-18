Colegios podrán volver a expulsar a alumnos: Ministro Chang anuncia modificación tras caso Liceo Naval

Declaraciones del ministro de Educación, José Antonio Chang, quien confirma que el Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por su cartera. Además, enfatiza la necesidad de revisar las normas actuales para endurecer las sanciones contra infracciones graves en las escuelas. - Canal N

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se elaborará una directiva para modificar las normas que actualmente impiden la expulsión de alumnos infractores, en medio de la crisis desatada por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. La medida surge después de que diez menores fueran retenidos por la Policía bajo sospecha de haber participado en el ataque, ocurrido dentro de un bus escolar durante el regreso de un campeonato deportivo.

“Se va a cambiar porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, afirmó Chang al ser consultado sobre el reclamo de padres de familia sobre la imposibilidad de que los alumnos del Liceo Naval retenidos sean expulsados. “Vamos a estudiarlas (las normas)”, agregó.

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Actualmente, el Decreto Supremo N.° 004-2018-Minedu, que regula la gestión de la convivencia escolar, contempla la continuidad del servicio educativo tanto para la víctima como para el presunto agresor en casos de violencia física o sexual entre compañeros. En 2022 el propio Minedu había sostenido que la expulsión contravendría la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas e implicaría reconocer un “fracaso institucional”.

“La presidenta Fujimori ha pedido la reorganización para recuperar el orden y la disciplina dentro de la institución educativa. Los directores y profesores tienen que recuperar esa capacidad de autoridad dentro de la escuela. Al mismo tiempo, estamos pidiendo que los padres de familia participen en el proceso educativo de sus hijos más activamente”, apuntó Chang.

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El representante del Ministerio de Educación ofrece un discurso en el marco de la investigación contra escolares detenidos.

El titular del Minedu anunció también que se creará una dirección que se encargará de tomar acciones ante denuncias de acoso o agresiones en los centros educativos. Indicó que, hasta el momento, el sector solo ha contabilizado estos tipos de casos durante años.

La Marina de Guerra dejó de administrar el Liceo Naval

Uno de los anuncios centrales durante la jornada fue el traspaso de la administración del Liceo Naval Almirante Guise, que hasta entonces estaba a cargo de la Marina de Guerra del Perú, al Ministerio de Educación (Minedu). Consultado sobre este punto, Chang confirmó el cambio: “No, está bajo el mandato del Ministerio de Educación”, respondió cuando se le preguntó si la institución castrense continuaría con el control del centro educativo.

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Ministro de Educación, José Antonio Chang, anuncia una reestructuración en la currícula escolar. (Foto: Presidencia)

La presidenta Keiko Fujimori había anunciado previamente la reorganización del colegio como parte de las medidas correctivas tras conocerse la denuncia. La mandataria explicó que, hasta ese momento, la Marina se ocupaba de la administración general, mientras que el Minedu tenía a su cargo la provisión de docentes. Según indicó, el objetivo del cambio es que la nueva gestión permita “poner orden” y “evitar que esto vuelva a suceder en el futuro”.

En paralelo, la Marina de Guerra dispuso, mediante un comunicado, la separación de la directora del plantel, un docente y el entrenador de fútbol mientras avanzan las investigaciones. La institución castrense expresó su rechazo “a todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de los estudiantes.

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